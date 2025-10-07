Protesta por 47 despidos en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez

El conflicto en la tripería Euro SA comenzó a principios de año y recrudeció en vísperas del final de la conciliación obligatoria

Un grupo de trabajadores inició este martes una protesta contra una serie de despidos en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez . La manifestación apunta a la reincorporación de 47 personas cesanteadas en una empresa que lleva varios meses de conflicto por la merma en la actividad.

Aunque la entrada no estaba bloqueada, el sector de ingreso a la planta de Euro SA amaneció con una postal diferente por el reclamo con cubiertas quemadas y banderas del Sindicato de la Carne . Así se inició uno de los últimos encuentros antes del final de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

"Estamos en la nada, no sabemos qué va a pasar" , comentó uno de los trabajadores frente a la procesadora ubicada sobre avenida San Diego al 1900. Así se refirió a la crisis que comenzó en febrero, cuando se confirmó una primera tanda de unos 70 despidos al sur de Rosario.

La última audiencia por la situación de Euro SA se llevó a cabo la semana anterior en la sede de la cartera laboral de la provincia. Uno de los delegados confirmó que los representantes de la firma comparecieron con una postura inflexible: "Se presentaron para decir que solamente quieren un arreglo, que a futuro la gente no tiene su puesto de trabajo" .

Hasta el momento, el gremio consiguió la reincorporación de seis personas, pero otras 47 están a punto de perder su lugar en la tripería ubicada cerca del arroyo Saladillo. Para completar un marco preocupante, los empleados todavía no cobraron su sueldo en el marco de un régimen con ingresos reducidos como parte de la negociación en la mesa del Estado santafesino.

"Nos están ofreciendo cobrar en 9 o 12 cuotas. Nosotros no queremos eso, queremos nuestro puesto de trabajo", dijo uno de los empleados sobre las chances de indemnización en un reportaje con El Tres TV. Mientras tanto, la planta permanecía abierta en un clima tenso por la falta de solución al conflicto laboral.

La situación es similar a la que se registró en enero, cuando unas 70 personas recibieron telegramas de despido al sur de Rosario. En ese momento, el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria rápidamente y se rehabilitó el ingreso de los operarios. En esta oportunidad, el plan de lucha se activó en la calle y no descartan tomar otras medidas dentro de las instalaciones si no se abre una nueva alternativa de negociación.

Despidos en Villa Gobernador Gálvez

Uno de los delegados de Euro aseguró que los dueños "inventan cualquier causa para echar a la gente". De esta manera señaló que los propietarios no tienen intención de sostener el frigorífico. Sobre este último punto, advirtió: "Están tirando mercadería cuando hay mano de obra y no están trabajando".

La planta ubicada cerca del Saladillo es una tripería que produce embutidos para exportación. Los empleados aseguran que la actividad empezó a alterarse tras el cambio de dueños, hace cinco o seis años. Según su análisis, los actuales titulares son de Buenos Aires y "no tienen más respuesta que los retiros voluntarios y los despidos con causas inventadas".

La protesta iniciada a primera hora de la jornada trascendió como un anuncio de la profundización del plan de lucha por los puestos de trabajo. La conciliación obligatoria se vence este miércoles al mediodía y luego es posible que se activen medidas de fuerza contra las cesantías.