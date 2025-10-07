La Capital | Economía | despidos

Protesta por 47 despidos en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez

El conflicto en la tripería Euro SA comenzó a principios de año y recrudeció en vísperas del final de la conciliación obligatoria

7 de octubre 2025 · 10:29hs
El Sindicato de la Carne Rosario intervino en febrero por los primeros despidos.

Foto: Instagram/@sindicatocarnerosario.

El Sindicato de la Carne Rosario intervino en febrero por los primeros despidos.

Un grupo de trabajadores inició este martes una protesta contra una serie de despidos en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez. La manifestación apunta a la reincorporación de 47 personas cesanteadas en una empresa que lleva varios meses de conflicto por la merma en la actividad.

Aunque la entrada no estaba bloqueada, el sector de ingreso a la planta de Euro SA amaneció con una postal diferente por el reclamo con cubiertas quemadas y banderas del Sindicato de la Carne. Así se inició uno de los últimos encuentros antes del final de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

"Estamos en la nada, no sabemos qué va a pasar", comentó uno de los trabajadores frente a la procesadora ubicada sobre avenida San Diego al 1900. Así se refirió a la crisis que comenzó en febrero, cuando se confirmó una primera tanda de unos 70 despidos al sur de Rosario.

¿Qué pasó en el frigorífico Euro SA?

La última audiencia por la situación de Euro SA se llevó a cabo la semana anterior en la sede de la cartera laboral de la provincia. Uno de los delegados confirmó que los representantes de la firma comparecieron con una postura inflexible: "Se presentaron para decir que solamente quieren un arreglo, que a futuro la gente no tiene su puesto de trabajo".

Hasta el momento, el gremio consiguió la reincorporación de seis personas, pero otras 47 están a punto de perder su lugar en la tripería ubicada cerca del arroyo Saladillo. Para completar un marco preocupante, los empleados todavía no cobraron su sueldo en el marco de un régimen con ingresos reducidos como parte de la negociación en la mesa del Estado santafesino.

>> Leer más: Conflicto gremial: denuncian más de 70 despidos en frigorífico de Villa Gobernador Gálvez

"Nos están ofreciendo cobrar en 9 o 12 cuotas. Nosotros no queremos eso, queremos nuestro puesto de trabajo", dijo uno de los empleados sobre las chances de indemnización en un reportaje con El Tres TV. Mientras tanto, la planta permanecía abierta en un clima tenso por la falta de solución al conflicto laboral.

La situación es similar a la que se registró en enero, cuando unas 70 personas recibieron telegramas de despido al sur de Rosario. En ese momento, el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria rápidamente y se rehabilitó el ingreso de los operarios. En esta oportunidad, el plan de lucha se activó en la calle y no descartan tomar otras medidas dentro de las instalaciones si no se abre una nueva alternativa de negociación.

Despidos en Villa Gobernador Gálvez

Uno de los delegados de Euro aseguró que los dueños "inventan cualquier causa para echar a la gente". De esta manera señaló que los propietarios no tienen intención de sostener el frigorífico. Sobre este último punto, advirtió: "Están tirando mercadería cuando hay mano de obra y no están trabajando".

La planta ubicada cerca del Saladillo es una tripería que produce embutidos para exportación. Los empleados aseguran que la actividad empezó a alterarse tras el cambio de dueños, hace cinco o seis años. Según su análisis, los actuales titulares son de Buenos Aires y "no tienen más respuesta que los retiros voluntarios y los despidos con causas inventadas".

La protesta iniciada a primera hora de la jornada trascendió como un anuncio de la profundización del plan de lucha por los puestos de trabajo. La conciliación obligatoria se vence este miércoles al mediodía y luego es posible que se activen medidas de fuerza contra las cesantías.

Noticias relacionadas
Scott Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron para avanzar en los detalles de la línea de swap.

Salvataje del Tesoro de Estados Unidos: Scott Bessent mantuvo un primer encuentro con Caputo en Washington

Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA.

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

En el segmento de créditos personales se observó una variación positiva real de apenas 0,2%, transformándose así en el peor dato desde marzo del año pasado. 

El crédito en pesos se mantuvo frenado durante septiembre

El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Republica Argentina a pagar u$s16.000 millones más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF.

YPF: la Cámara de Comercio estadounidense respaldó a la Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Lo último

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

La Voz Argentina: quiénes son los primeros semifinalistas y cuándo es la gran final

"La Voz Argentina": quiénes son los primeros semifinalistas y cuándo es la gran final

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Fue en el Hospital Cullen y permitió, con una técnica poco usual, ablacionar corazón, hígado y riñones de un solo paciente. Una intervención compleja de alta precisión

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino
La Ciudad

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Ovación
Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Policiales
Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

La Ciudad
Javkin en el acto del Tricentenario: Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior
La Ciudad

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena
Política

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
La Ciudad

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur