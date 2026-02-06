Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo

La reliquia llegará acompañada por un equipo de conservadores, según detallaron desde el municipio. También adelantaron cómo serán los protocolos

El sable corvo de San Martín llegará este sábado a San Lorenzo para participar de la ceremonia oficial

Tras la polémica por el traslado del sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo , se conocieron más detalles sobre su desplazo hacia San Lorenzo este sábado. La reliquia histórica será protagonista del acto por el 213° del Combate de San Lorenzo, este sábado a las 19: habrá un traspaso simbólico a los Granaderos en el Campo de la Gloria , lugar donde lucho el prócer argentino contra las fuerzas realistas y donde se celebra el evento este fin de semana.

Según detalló Jorge Pacheco, asesor y coordinador de Asuntos Históricos de la Municipalidad de San Lorenzo, la espada original de San Martín llegará este sábado temprano a la localidad vecina. Arribará en avión acompañado por un grupo de conservacionistas que le darán un cuidado especial a la pieza con más de 200 años de historia. "Es una pieza única, hay que cumplir requisitos, esté donde esté el sable, como la luz y la humedad, entre otros criterios" , aseveró el funcionario.

“En estos momentos, en Buenos Aires hay un equipo de conservacionistas que lo están preparando para traerlo este sábado a San Lorenzo", expresó Pacheco en conversación con "Una tarde perfecta", ciclo radial de LT8.

El sable corvo de San Martín va y vuelve en el día

El funcionario detalló que, por protocolos de museología, este tipo de piezas históricas no pueden permanecer mucho tiempo fuera de su lugar final de guardia.

"Hay toda una movida de traerlo (al sable corvo) en avión, con las personas del equipo que lo cuidan y lo custodian", aseguró, y agregó: "Lo van a cuidar cuando se entrega y lo van a volver a preparar para transportarlo al Regimiento de Granaderos en Buenos Aires".

Además, el funcionario público señaló que el sable corvo va y vuelve a Buenos Aires en el día: "A la noche de este sábado vuelve a Buenos Aires. En el Regimiento de Granaderos (de Buenos Aires) está preparado otro acto de recepción y guarda".

Ante la consulta sobre si el sable corvo de San Martín estará expuesto al público -ya que pasa el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos-, Pacheco afirmó: "Va a estar expuesto al público, con horarios de visita. Antes íbamos al Museo Histórico Nacional, ahora vamos al Regimiento de Granaderos a ver el sable".

Comenzó la marcha del Regimiento de Granaderos a Caballo

Por el aniversario 213° del Combate de San Lorenzo, este viernes comenzó la marcha montada del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Atravesarán siete postas hasta llegar a San Lorenzo.

En particular, la marcha recrea el recorrido histórico realizado en 1813. La actividad comenzó en la zona norte de Rosario y avanza por la Ruta Nacional 11, atravesando Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán, hasta llegar a la ciudad de San Lorenzo. La columna está integrada por 16 caballos montados y una cureña que transporta una réplica del sable corvo del General San Martín, con acompañamiento de la Fanfarria Militar Alto Perú.

granaderos

"La primera estación es en la finalización de bulevar Rondeau, bajo el puente Rosario-Victoria. Vamos a unir Rosario y San Lorenzo", expresó Pacheco sobre el recorrido del Regimiento de Granaderos.

"En 1813 San Martín hizo siete postas para llegar a San Lorenzo. Hoy la Fanfarria Alto Perú va a participar de la marcha, luego a las 19 hace un paseo por San Lorenzo hasta llegar al Pino Histórico", agregó el funcionario.