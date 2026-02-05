La Capital | Economía | indec

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Tras la salida de Marco Lavagna del Indec, la CGT busca disputar la credibilidad de los datos oficiales. Caputo anticipó que se trabajará en una nueva metodología para el IPC

5 de febrero 2026 · 17:10hs
CGT. La central sindical trabaja en “un índice serio y respaldado”.

CGT. La central sindical trabaja en “un índice serio y respaldado”.

La salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) abrió un escenario cargado de incertidumbre y desconfianza en torno a la futura medición de la inflación. Frente al temor de que el gobierno nacional intervenga o condicione las estadísticas oficiales, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que avanza en la elaboración de un índice propio de precios al consumidor.

La central obrera busca, por un lado, disputar la credibilidad de los datos oficiales y, por otro, fortalecer su estrategia de oposición al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el gobierno realizará una nueva encuesta de hogares como base para el cálculo de la inflación. El titular del Palacio de Hacienda explicó que junto al presidente Javier Milei no estaban “de acuerdo técnicamente con cambiar el índice” en el corto plazo y detalló los fundamentos de esa posición. “La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es actual: corresponde a 2017 y 2018. En el medio hubo una pandemia y muchos otros cambios”, sostuvo al referirse a la metodología que había impulsado Lavagna.

Sin embargo, analistas económicos advierten que la nueva metodología permitiría reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales de los argentinos, al otorgar una mayor ponderación a los servicios por sobre los bienes. En un contexto de subas sostenidas de tarifas, se estimaba que la aplicación del nuevo indicador hubiera derivado en un aumento significativo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en enero.

Un índice de inflación serio

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, adelantó que la central sindical trabaja en “un índice serio y respaldado”, que busque reflejar el impacto real de la inflación en el consumo cotidiano. Según explicó, muchos trabajadores confiaron en los datos oficiales y terminaron perdiendo poder adquisitivo, especialmente aquellos sectores cuyos ingresos quedaron rezagados frente a la inflación que se percibe “en la góndola”.

“Después del escándalo del Indec, ¿quién puede creer en el próximo índice inflacionario?”, cuestionó el dirigente sindical.

En paralelo, Jerónimo ratificó el rechazo frontal de la CGT al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso. “Queremos generar conciencia en senadores y senadoras de que esto no es ninguna modernización, sino un proyecto redactado maliciosamente”, afirmó, y agregó: “No vamos a permitir que se avasallen los derechos de los trabajadores”.

Además, advirtió sobre el costo político que podría tener el respaldo legislativo a la iniciativa oficial. “Las convicciones de nuestros políticos a veces cambian, pero la gente no se va a olvidar de cómo actúe cada uno. Esperamos que no le den la espalda a los trabajadores de sus provincias”, señaló.

Reuniones con líderes de la CGT

Según Jerónimo, la CGT también mantuvo contactos con cámaras empresariales, que habrían expresado “rechazo y repudio” al proyecto del Gobierno. “Este Gobierno quiere mostrarlo como un triunfo, pero todos los días cierran empresas y se pierden puestos de trabajo”, afirmó. En ese sentido, subrayó que “las empresas son competitivas cuando pueden producir y vender”, y no a partir del recorte de derechos laborales.

De cara a los próximos días, la central sindical anticipó definiciones. “El viernes vamos a reunirnos y seguramente de ahí va a salir algo. La decisión que se tome en esa mesa se va a comunicar. Quédense tranquilos: de brazos cruzados no nos vamos a quedar”, advirtió el dirigente.

Finalmente, Jerónimo reconoció la existencia de diferencias internas dentro de la CGT, pero descartó que eso debilite la posición común frente a la iniciativa oficial. “En la CGT conviven distintos matices y expresiones. Vamos a dar la discusión y la pelea que hay que darle a este proyecto de ley”, concluyó.

Noticias relacionadas
El Indec publicará el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de enero el próximo martes 10 de febrero.

El Congreso apunta al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

El ahora exdirector del Indec se despidió del personal mediante una carta en la que oficializó su decisión de “cerrar esta etapa”.

Indec en tensión: tras la renuncia de Marco Lavagna, el gobierno frena el nuevo IPC

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la mira.

La renuncia de Lavagna al Indec: la estadística no es una fórmula es un convenio

Marco Lavagna fue designado en el Indec en diciembre de 2019.

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Ver comentarios

Las más leídas

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Lo último

Copa Davis: aquí están, estos son, los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Copa Davis: aquí están, estos son, los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La semana que viene arranca el debate en Diputados y antes de marzo llegaría al Senado. Los cambios y puntos principales del texto. El rol de las provincias

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Ovación
Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Provincial volverá a la acción este viernes en la Liga Argentina de Básquet, donde es líder

Provincial volverá a la acción este viernes en la Liga Argentina de Básquet, donde es líder

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Policiales
Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste
Policiales

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

La Ciudad
Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles
Información General

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Política

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas