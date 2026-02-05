Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero

El 10 de febrero el Indec publique el IPC. Las mediciones de las consultoras anticipan una leve desaceleración de la inflación frente a diciembre, en un clima de incertidumbre tras los cambios en la conducción del organismo estadístico

En un escenario convulsionado para el sistema estadístico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el próximo martes 10 de febrero el dato de inflación correspondiente a enero . Tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo, las principales consultoras privadas adelantaron sus proyecciones y coincidieron en que el índice de precios del primer mes del año se ubicará por encima del 2 %, aunque por debajo del 2,8 % registrado en diciembre.

Según el relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados, la inflación general de enero fue del 2,7 % mensual , mientras que la inflación núcleo avanzó un 2,5%. En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 31,3 %.

Entre los principales rubros, Alimentos y Bebidas encabezó las subas con un incremento del 4,1 %, seguido por Bienes Varios (3 %). También mostraron aumentos relevantes Esparcimiento (2,9 %) e Indumentaria (2,7 %). En tanto, los bienes y servicios estacionales registraron una variación del 7 % mensual, mientras que los precios regulados subieron un 1,7 %.

Por su parte, durante la quinta semana de enero, la consultora Eco Go detectó una suba del 0,6 % en los precios de alimentos y bebidas. Con este registro, la inflación promedio mensual del rubro se ubicaría en torno al 2,5 %. El informe destacó además que los precios regulados aumentaron un 2 % mensual y fueron uno de los principales factores de presión sobre el índice general. Este comportamiento estuvo impulsado, principalmente, por los incrementos en las tarifas de electricidad (2,8 %), gas (4 %), prepagas (2,4 % en promedio), transporte público —colectivos en la provincia de Buenos Aires (4,5 %) y en la Ciudad de Buenos Aires (2,8 %)— y combustibles (1 %), entre otros.

En la misma línea, la medición de C&T Asesores Económicos sobre precios minoristas en el Gran Buenos Aires mostró un alza mensual del 2,4 % en enero, lo que implica una variación interanual del 29,2 %. De acuerdo con el reporte, la dinámica de los precios estuvo fuertemente influenciada por el rubro alimentos y bebidas, que acumuló la mayor suba del mes (4,1 %), con una marcada incidencia del aumento en las verduras.

El precio de la carne

También se destacó el incremento en el precio de la carne, cercano al 5 %, aunque la consultora que dirige María Castiglioni aclaró que se trató del menor ritmo de suba desde octubre.

A su vez, el último relevamiento de LCG indicó que los precios de los alimentos y bebidas aumentaron un 0,8% en las primeras cuatro semanas de enero, luego de haber registrado una suba del 0,7 % en la última semana del mes. El informe, que releva precios de 8.000 productos en cinco grandes cadenas de supermercados, señaló una menor dispersión de precios respecto de la semana previa y que el 15 % de los productos de la canasta relevada presentó incrementos.

>> Leer más: ¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva metodología de medición de la inflación?

Según el reporte de la consultora dirigida por Javier Okseniuk, siete segmentos registraron subas por encima del promedio mensual, impulsadas principalmente por verduras (6,6 %), aceites (3,7 %) y carnes (3,6 %). También mostraron aumentos superiores al promedio azúcar, miel, dulces y cacao (1,7 ), frutas (1,7 %) y comidas para llevar (1,6 %), al igual que el rubro condimentos y otros productos alimenticios (1 %). En contraste, se observaron caídas de precios en productos lácteos y huevos (-4,4 %) y en bebidas e infusiones para consumir en el hogar (-4,6 %).

Las bajas del IPC

Finalmente, Analytica registró un avance del 0,1 % en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires durante la cuarta semana de enero, lo que llevó el promedio de las últimas cuatro semanas al 2,4 %. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,4 % en enero”, señaló la consultora que dirige Ricardo Delgado. Los mayores aumentos se verificaron en frutas (10,6 %) y en azúcar, dulces y chocolates (2,5 %). En el extremo opuesto, los menores incrementos se observaron en el rubro otros alimentos —que incluye snacks, salsas y condimentos— con un alza del 1 %, y en aguas, gaseosas y jugos, con una suba del 0,7 %.