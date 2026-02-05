La Capital | Economía | consultoras

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero

El 10 de febrero el Indec publique el IPC. Las mediciones de las consultoras anticipan una leve desaceleración de la inflación frente a diciembre, en un clima de incertidumbre tras los cambios en la conducción del organismo estadístico

5 de febrero 2026 · 20:22hs
Llas principales consultoras privadas brindaron sus proyecciones sobre el IPC de enero.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Llas principales consultoras privadas brindaron sus proyecciones sobre el IPC de enero.

En un escenario convulsionado para el sistema estadístico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el próximo martes 10 de febrero el dato de inflación correspondiente a enero. Tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo, las principales consultoras privadas adelantaron sus proyecciones y coincidieron en que el índice de precios del primer mes del año se ubicará por encima del 2 %, aunque por debajo del 2,8 % registrado en diciembre.

Según el relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados, la inflación general de enero fue del 2,7 % mensual, mientras que la inflación núcleo avanzó un 2,5%. En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 31,3 %.

Entre los principales rubros, Alimentos y Bebidas encabezó las subas con un incremento del 4,1 %, seguido por Bienes Varios (3 %). También mostraron aumentos relevantes Esparcimiento (2,9 %) e Indumentaria (2,7 %). En tanto, los bienes y servicios estacionales registraron una variación del 7 % mensual, mientras que los precios regulados subieron un 1,7 %.

Por su parte, durante la quinta semana de enero, la consultora Eco Go detectó una suba del 0,6 % en los precios de alimentos y bebidas. Con este registro, la inflación promedio mensual del rubro se ubicaría en torno al 2,5 %. El informe destacó además que los precios regulados aumentaron un 2 % mensual y fueron uno de los principales factores de presión sobre el índice general. Este comportamiento estuvo impulsado, principalmente, por los incrementos en las tarifas de electricidad (2,8 %), gas (4 %), prepagas (2,4 % en promedio), transporte público —colectivos en la provincia de Buenos Aires (4,5 %) y en la Ciudad de Buenos Aires (2,8 %)— y combustibles (1 %), entre otros.

En la misma línea, la medición de C&T Asesores Económicos sobre precios minoristas en el Gran Buenos Aires mostró un alza mensual del 2,4 % en enero, lo que implica una variación interanual del 29,2 %. De acuerdo con el reporte, la dinámica de los precios estuvo fuertemente influenciada por el rubro alimentos y bebidas, que acumuló la mayor suba del mes (4,1 %), con una marcada incidencia del aumento en las verduras.

El precio de la carne

También se destacó el incremento en el precio de la carne, cercano al 5 %, aunque la consultora que dirige María Castiglioni aclaró que se trató del menor ritmo de suba desde octubre.

A su vez, el último relevamiento de LCG indicó que los precios de los alimentos y bebidas aumentaron un 0,8% en las primeras cuatro semanas de enero, luego de haber registrado una suba del 0,7 % en la última semana del mes. El informe, que releva precios de 8.000 productos en cinco grandes cadenas de supermercados, señaló una menor dispersión de precios respecto de la semana previa y que el 15 % de los productos de la canasta relevada presentó incrementos.

>> Leer más: ¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva metodología de medición de la inflación?

Según el reporte de la consultora dirigida por Javier Okseniuk, siete segmentos registraron subas por encima del promedio mensual, impulsadas principalmente por verduras (6,6 %), aceites (3,7 %) y carnes (3,6 %). También mostraron aumentos superiores al promedio azúcar, miel, dulces y cacao (1,7 ), frutas (1,7 %) y comidas para llevar (1,6 %), al igual que el rubro condimentos y otros productos alimenticios (1 %). En contraste, se observaron caídas de precios en productos lácteos y huevos (-4,4 %) y en bebidas e infusiones para consumir en el hogar (-4,6 %).

Las bajas del IPC

Finalmente, Analytica registró un avance del 0,1 % en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires durante la cuarta semana de enero, lo que llevó el promedio de las últimas cuatro semanas al 2,4 %. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,4 % en enero”, señaló la consultora que dirige Ricardo Delgado. Los mayores aumentos se verificaron en frutas (10,6 %) y en azúcar, dulces y chocolates (2,5 %). En el extremo opuesto, los menores incrementos se observaron en el rubro otros alimentos —que incluye snacks, salsas y condimentos— con un alza del 1 %, y en aguas, gaseosas y jugos, con una suba del 0,7 %.

Noticias relacionadas
Tecsesi se desempeñaba en tareas de limpieza pesada y en el movimiento de la escoria generada por la acería.

Techint reduce contratistas en su planta de Ramallo

La llegada de los representantes del FMI se produjo pocas horas después de que el Poder Ejecutivo forzara la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El FMI desembarcó en Argentina para revisar el acuerdo en una jornada negra para los mercados

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló del nuevo Indec

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

Los gremios advierten que en que el proyecto oficial tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Lo último

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

El conductor quedó demorado después del siniestro vial en un cruce de calles semaforizado. No se registraron otras personas lesionadas

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en la madrugada y nublado desde la tarde

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ovación
Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno
Ovación

Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno

Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno

Quiénes son los ocho argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno

Fórmula 1: un cambio de reglamentación podría afectar a Alpine y Mercedes

Fórmula 1: un cambio de reglamentación podría afectar a Alpine y Mercedes

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Policiales
Policiales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

La Ciudad
Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Muerte en zona norte: un hombre fue atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Información General

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses