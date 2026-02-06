La Capital | Ovación | Mar del Plata

Mar del Plata: la temporada del superpancho partido en dos y el choripán en tres

La Capital hizo un relevamiento con muchos comerciantes de La Feliz y todos coinciden en la baja no sólo de la concurrencia, sino del consumo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

6 de febrero 2026 · 20:16hs
Una postal de Mar del Plata

Marcelo Bustamante (enviado especial)

Una postal de Mar del Plata, en la tarde del viernes. La Feliz no escapó a la crisis económica y pasa una de las temporadas más difíciles.
Mar del Plata: la temporada del superpancho partido en dos y el choripán en tres

Mar del Plata, una de las ciudades turísticas por excelencia de Argentina, sufre por estos tiempos la falta de recursos económicos de la mayoría de la población. En el inicio de febrero la Perla del Atlántico vive en carne propia la baja en el consumo respecto a lo que fue enero, que de por sí la mayoría de los comerciantes tildaron como "pobre" en relación a años anteriores.

"Esta temporada viene demasiado floja, hay gente, pero no hay cash, no hay plata", le dijo a La Capital una vendedora de un puesto callejero, que se gana la vida también como cantante de cumbia.

"Imaginate que llegamos a vender un superpancho partido en dos, un choripán en tres y no nos sirve para nada. Estamos desde las dos de la tarde hasta la dos de la mañana y el trabajo no rinde", dijo. Y agregó: "Estamos todos en la misma situación, es una temporada malísima y muy triste para los laburantes como nosotros que básicamente nos movemos en temporada".

La temporada en Mar del Plata

La Capital, a la espera del partido de Central ante Aldosivi, realizó un recorrido por el centro de la ciudad recabando información y el común denominador fue la poca cantidad de gente, pero sobre todo "el cuidado" en el consumo.

La respuesta claramente hay que buscarla en el ajuste económico que viene realizando el gobierno nacional desde hace más de dos años, que pega con dureza en el bolsillo de la mayoría de los argentinos.

Roberto, un taxista que peina canas coincidió con lo que había expresado Laura. "La temporada viene muy floja, muy por debajo de la del año pasado. Está claro que la gente no tiene plata y no sólo hay menos, sino también menos gasto. Los comerciantes creo que notan lo mismo".

Tres prendas en el día

Analía estaba tranquila dentro de un local de ropa y también accedió al pedido de La Capital. "En estos primeros del mes, en los que se supone que la gente puede comprar porque ya cobró, está todo muy tranquilo. Por darte un ejemplo, hoy hicimos apenas tres ventas desde las 9 de la mañana a esta hora de la tarde. Años anteriores fueron muchísimo mejores".

"Amo Rosario", dijo Lucía, otra comerciante que tiene familiares en Rosario. "No fue para nada la temporada que deseábamos. Cambió un poco todo y ahora la gente apuesta a los fines de semanas largos, a los feriados, que a la temporada en sí". Y se explayó: "Hoy no es como antes, que la familia venía por quince días a veranear. La gente cuida mucho más el bolsillo".

María de los Ángeles, una joven que trabaja en una heladería sobre la avenida Colón, también fue contundente en su apreciación. "Está todo muy tranquilo, a comparación de años anteriores nada que ver. Suelo hablar con otros comerciantes y todos sienten lo mismo. Esperemos que para el fin de semana de carnaval repunte un poco".

Este es el semblante del comerciante marplatense. Algunos notaron que la segunda quincena de enero fue la que mejor anduvo, pero coinciden en que hoy son víctimas de la falta de dinero de la gente.

Indudablemente, el ajuste se siente más que nunca y quienes viven básicamente del turismo lo sienten en carne propia.

Noticias relacionadas
Los hinchas de Central, frente al hotel Spa República en Mar del Plata. Quieren ver de cerca a Ángel Di María.

Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María

Newells. Julio Lamas es uno de los encargados junto a Juan Gutiérrez de la consultora PI Sports”. 

Newell's: Julio Lamas, Juan Gutiérrez y el futuro del deporte Amateur

El Colo Ramírez volvió a jugar en Newells después de su paso por Sport Club Recife de Brasil. 

La Fifa condenó a Newell's debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

Copa Federación 2026. El equipo femenino de Mitre de Pérez sale a representar a su ciudad y a la Asociación Rosarina de Fútbol 

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Lo último

Mar del Plata: la temporada del superpancho partido en dos y el choripán en tres

Mar del Plata: la temporada del superpancho partido en dos y el choripán en tres

Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María

Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María

Romina Diez encendió cortocircuitos a horas de la llegada de Milei a Santa Fe

Romina Diez encendió cortocircuitos a horas de la llegada de Milei a Santa Fe

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura

Los trabajadores se organizan para llevar un plato de comida a sus hogares. Son 150 empleados que sufrieron el cierre el 31 de octubre, de los cuales 13 viven en la planta
Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura
Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses
La ciudad

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Operativo de tránsito por la Marcha Antifascista: qué calles estarán cortadas
La Ciudad

Operativo de tránsito por la Marcha Antifascista: qué calles estarán cortadas

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo
Política

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas
Policiales

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Ovación
Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María
Ovación

Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María

Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María

Fervor de los hinchas de Central en Mar del Plata esperando la llegada de Ángel Di María

Newells: Julio Lamas, Juan Gutiérrez y el futuro del deporte Amateur

Newell's: Julio Lamas, Juan Gutiérrez y el futuro del deporte Amateur

Central viajó a Mar del Plata con 23 jugadores y con Gastón Ávila a disposición por primera vez

Central viajó a Mar del Plata con 23 jugadores y con Gastón Ávila a disposición por primera vez

Policiales
Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo
Policiales

Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

La Ciudad
Operativo de tránsito por la Marcha Antifascista: qué calles estarán cortadas
La Ciudad

Operativo de tránsito por la Marcha Antifascista: qué calles estarán cortadas

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Zoom

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Policiales

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación