El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El tratado comercial forma parte del temario de extraordinarias y deberá ser tratado ahora por dos comisiones

5 de febrero 2026 · 20:17hs
Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea firmaron el acuerdo de libre comercio en Paraguay.

Foto: Presidencia de la Nación.

Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea firmaron el acuerdo de libre comercio en Paraguay.

El gobierno envió este jueves a la Cámara de Diputados el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur para obtener la ratificación del Congreso nacional.

El convenio firmado entre los dos bloques regionales será publicado este viernes en el sitio oficial de la Cámara baja. Se trata de un acuerdo que consta de 5 mil páginas traducidas en varios idiomas.

La ruta a seguir por el acuerdo

El tratado comercial será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur. Esos dos cuerpos de trabajo aún no tienen designados a sus integrantes ni a sus autoridades, por lo que se espera una pronta convocatoria para su constitución.

Si bien el acuerdo fue incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias, su ingreso se demoró porque recién la Comisión Europea entregó las copias certificadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno.

Cancillería revisó el texto y lo remitió al Poder Ejecutivo, donde pasó a la firma de la Secretaría de Legal y Técnica, el área liderada por María Ibarzabal Murphy.

El visado del presidente Javier Milei era el paso faltante antes de que fuera enviado a Diputados, donde el proyecto quedó en línea de largada para comenzar su tratamiento cuando lo dispongan las autoridades políticas del oficialismo.

La iniciativa apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90 por ciento de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación de Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el brasileño Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió, con la mayoría de los votos de sus integrantes, la revisión por parte del Tribunal de Justicia del Viejo Continente para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Diputados tratará la ley penal juvenil el jueves próximo. 

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad

Si bien el gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, quedó suspendida. La Justicia ordenó su aplicación

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad

Hasta el momento, el sable corvo de San Martín permanecía en el Museo Histórico Nacional, custodiado por Granaderos

El gobierno dispuso el traslado del sable corvo de San Martín: quedará bajo tutela militar

Marco Lavagna fue designado en el Indec en diciembre de 2019.

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

Hay lagunas internas que actúan como cortafuegos naturales pero que no tienen agua. Hay una prohibición de quemas vigente en Entre Ríos
Por Tomás Barrandeguy
Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema
La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera
El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

Copa Davis: los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Copa Davis: los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste
Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Por Tomás Barrandeguy
Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Por Carina Bazzoni

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia
La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles
Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"