El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea firmaron el acuerdo de libre comercio en Paraguay.

El gobierno envió este jueves a la Cámara de Diputados el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur para obtener la ratificación del Congreso nacional.

El convenio firmado entre los dos bloques regionales será publicado este viernes en el sitio oficial de la Cámara baja. Se trata de un acuerdo que consta de 5 mil páginas traducidas en varios idiomas .

El tratado comercial será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur. Esos dos cuerpos de trabajo aún no tienen designados a sus integrantes ni a sus autoridades, por lo que se espera una pronta convocatoria para su constitución .

Si bien el acuerdo fue incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias, su ingreso se demoró porque recién la Comisión Europea entregó las copias certificadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno .

Cancillería revisó el texto y lo remitió al Poder Ejecutivo, donde pasó a la firma de la Secretaría de Legal y Técnica, el área liderada por María Ibarzabal Murphy.

El visado del presidente Javier Milei era el paso faltante antes de que fuera enviado a Diputados, donde el proyecto quedó en línea de largada para comenzar su tratamiento cuando lo dispongan las autoridades políticas del oficialismo.

La iniciativa apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90 por ciento de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación de Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el brasileño Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió, con la mayoría de los votos de sus integrantes, la revisión por parte del Tribunal de Justicia del Viejo Continente para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.