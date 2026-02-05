Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto de baja cilindrada

Fue la semana anterior. Un tiro le dio en la pierna y los otros pudo eludirlos. los vecinos cuentan que se incrementó la violencia en el barrio.

Un hombre de 42 años fue víctima de un robo en el barrio Parque Casas cuando dos hombres a bordo de otra moto lo increparon golpeándole su espalda y forcejeando lograron sacarle el vehículo luego de dispararle cinco tiros, uno de los impactos dio de lleno en su pierna izquierda a la altura de la rodilla.

Héctor es un antiguo vecino de la tira 62 de los Fonavi de Parque Casas, allí se asentó junto a su familia y desarrolló su vida. A fines del 2025 compró una Honda Wave para trasladarse y realizar trabajos ocasionales. El viernes por la noche Héctor festejó el cumpleaños de un familiar y fue a comprar una torta a un negocio sobre Ghiraldo al 2400.

"Fui con mi mujer; compré la torta y ya me iba a mi casa cuando paré un minuto en una entrada al barrio, de pronto alguien me tocó la espalda y cuando me di vuelta vi a un hombre de unos 30 y pico de años que me apuntaba con un revólver y me dice: "Dame la moto", a lo que le respondo que no se la iba a dar", contó Héctor.

Héctor siguió con el forcejeo hasta que el ladrón pudo arrebatarle el vehículo. En realidad eran dos ladrones pero Héctor no había visto hasta ese momento que otra persona a bordo de una moto negra estaba detrás de él y observaba la escena. "Cuando me sacó la moto de las manos le tiré un piedrazo a la cabeza y se cayó debajo de la misma moto, ahí fue cuando comenzó a disparar. El primer tiro me lo dio en la pierna. Para cubrir su fuga y como vio que yo podía hacerle algo disparó cinco veces más y al cuerpo, era un revolver .32 que andaba bien, salieron todos los disparos", recordó Héctor.

El robo

El hecho ocurrió pasadas las 21 del viernes en Ghiraldo y Casiano Casas, zona que según los vecinos es "una boca de lobos". Pese a que un grupo de personas del barrio hicieron varias peticiones al respecto en el Concejo sólo lograron que "se iluminara uno de los accesos, pero por por Ghiraldo no. En la esquina hay una cámara de vigilancia domo, pero no sabemos si alguien la mira o la consulta. Si lo hicieran ya habrían parado este tipo de robos", dijo Marta, una vecina.

Otra comerciante del barrio que tiene su comercio a pocos metros de donde le robaron a Héctor comentó: "A mi me robaron la otra semana. Un vecino que va a trabajar a las 6 vio a los ladrones, les gritó y los tipos corrieron, entonces ellos también los corrieron y casi los alcanzaron cuando cruzaron la avenida, pero después se metieron por los pastizales y ya está, no los agarrás más”.

Pese a que en el barrio hay vigilancia policial los vecinos piden que el patrullaje se haga por medio de la división Motorizada: "El block que comprende Ghiraldo, Casiano Casas, Larrechea y Manuel García es tremendo, se complicó todo", sostienen.