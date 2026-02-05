La Capital | Policiales | Parque Casas

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto de baja cilindrada

Fue la semana anterior. Un tiro le dio en la pierna y los otros pudo eludirlos. los vecinos cuentan que se incrementó la violencia en el barrio.

5 de febrero 2026 · 19:14hs
A la víctima del robo no pueden extraerle el proyectil.

A la víctima del robo no pueden extraerle el proyectil.

Un hombre de 42 años fue víctima de un robo en el barrio Parque Casas cuando dos hombres a bordo de otra moto lo increparon golpeándole su espalda y forcejeando lograron sacarle el vehículo luego de dispararle cinco tiros, uno de los impactos dio de lleno en su pierna izquierda a la altura de la rodilla.

Héctor es un antiguo vecino de la tira 62 de los Fonavi de Parque Casas, allí se asentó junto a su familia y desarrolló su vida. A fines del 2025 compró una Honda Wave para trasladarse y realizar trabajos ocasionales. El viernes por la noche Héctor festejó el cumpleaños de un familiar y fue a comprar una torta a un negocio sobre Ghiraldo al 2400.

"Fui con mi mujer; compré la torta y ya me iba a mi casa cuando paré un minuto en una entrada al barrio, de pronto alguien me tocó la espalda y cuando me di vuelta vi a un hombre de unos 30 y pico de años que me apuntaba con un revólver y me dice: "Dame la moto", a lo que le respondo que no se la iba a dar", contó Héctor.

Héctor siguió con el forcejeo hasta que el ladrón pudo arrebatarle el vehículo. En realidad eran dos ladrones pero Héctor no había visto hasta ese momento que otra persona a bordo de una moto negra estaba detrás de él y observaba la escena. "Cuando me sacó la moto de las manos le tiré un piedrazo a la cabeza y se cayó debajo de la misma moto, ahí fue cuando comenzó a disparar. El primer tiro me lo dio en la pierna. Para cubrir su fuga y como vio que yo podía hacerle algo disparó cinco veces más y al cuerpo, era un revolver .32 que andaba bien, salieron todos los disparos", recordó Héctor.

El robo

El hecho ocurrió pasadas las 21 del viernes en Ghiraldo y Casiano Casas, zona que según los vecinos es "una boca de lobos". Pese a que un grupo de personas del barrio hicieron varias peticiones al respecto en el Concejo sólo lograron que "se iluminara uno de los accesos, pero por por Ghiraldo no. En la esquina hay una cámara de vigilancia domo, pero no sabemos si alguien la mira o la consulta. Si lo hicieran ya habrían parado este tipo de robos", dijo Marta, una vecina.

Otra comerciante del barrio que tiene su comercio a pocos metros de donde le robaron a Héctor comentó: "A mi me robaron la otra semana. Un vecino que va a trabajar a las 6 vio a los ladrones, les gritó y los tipos corrieron, entonces ellos también los corrieron y casi los alcanzaron cuando cruzaron la avenida, pero después se metieron por los pastizales y ya está, no los agarrás más”.

Pese a que en el barrio hay vigilancia policial los vecinos piden que el patrullaje se haga por medio de la división Motorizada: "El block que comprende Ghiraldo, Casiano Casas, Larrechea y Manuel García es tremendo, se complicó todo", sostienen.

Noticias relacionadas
El ministro Cococcioni anunció medidas sobre las condiciones laborales de la policía. 

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

La víctima del robo fue atendida en el Heca este jueves.

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

La sede de la Jefatura de la Unidad de Regional II, donde esta semana se realizaron reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Elementos secuestrados al dealer callejero

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Ver comentarios

Las más leídas

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Lo último

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Super Bowl: cuándo es, cómo verlo y quién se presenta en el medio tiempo

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni anunció plus salariales, aumentos de horas adicionales y medidas relacionadas al transporte y alojamiento de agentes
Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Por Nicolás Maggi
Ciudad

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Ovación
Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Copa Federación: Morning Star y Mitre de Pérez debutan en el torneo femenino de Santa Fe

Policiales
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

La Ciudad
Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número de la IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Información General

Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir operaciones
Política

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses
Economía

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
LA CIUDAD

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
Zoom

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios