Oficialismo y oposición reaccionaron frente a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial

Desde legisladores del PRO hasta el expresidente Alberto Fernández se expresaron sobre el nuevo organismo que busca "desenmascarar mentiras"

5 de febrero 2026 · 19:17hs
Milei impulsó la creación de la Oficina de Respuesta Oficial que será comandada por Santiago Caputo. 

Milei impulsó la creación de la Oficina de Respuesta Oficial que será comandada por Santiago Caputo. 

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del gobierno nacional generó diversas opiniones de parte del oficialismo y la oposición. El nuevo organismo, que se propuso "desenmascarar mentiras", fue objeto de críticas y festejos en el amplio espectro político.

La legisladora porteña del PRO Laura Alonso salió al cruce de la iniciativa con un fuerte mensaje en defensa de la libertad de expresión. La exfuncionaria de Jorge Macri marcó un límite claro a la estrategia comunicacional de la Casa Rosada: "Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en fabricar la verdad. No hay excusas".

A través de sus redes sociales, Alonso sostuvo que "la libertad de expresión es el corazón de la democracia" y que el debate público constituye su esencia. En contraposición a la postura de la nueva oficina, que busca "desenmascarar operaciones", la vocera porteña argumentó que la exposición a las críticas es inherente a la función pública.

"Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas", explicó.

En una advertencia directa sobre el uso de recursos públicos para la batalla cultural, Alonso reclamó "jamás usar el aparato estatal para imponer la verdad oficial". Finalmente, desestimó la trascendencia de la nueva dependencia con una frase lapidaria: "Esperemos que esta 'oficina' se agote en un olvidable mensaje de X".

Qué dijo el expresidente Alberto Fernández

Desde su cuenta personal de la red social X (ex-Twitter), el expresidente de la Nación publicó una imagen editada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la cara del funcionario inserta en el cuerpo de un pavo. Junto a la imagen, Fernández escribió: "La pavada perfecta. Pavorni".

Pero el mensaje de Fernández llega además tras el intenso cruce en redes sociales que protagonizó junto a Adorni a raíz del enfrentamiento entre el gobierno nacional y Paolo Rocca, CEO de Techint.

Qué es la Oficina de Respuesta Oficial

La nueva dependencia se presentó este jueves a través de la red social X con un perfil confrontativo, definiendo su misión como la de "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política".

Bajo la premisa de que "solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", la Oficina planteó que su método será "combatir la desinformación brindando más información", diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a "sectores políticos vinculados a la izquierda".

"Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración", manifestó el gobierno en su comunicado inaugural.

El argumento central para la creación de este organismo radica en el cambio de la política de medios. Según explicaron, al dejar de "financiar relatos con pauta oficial", las críticas y falsedades se volvieron "más ruidosas". "Es necesario desmentir con claridad y sin rodeos", sostiene la Oficina.

La Oficina aclaró que no buscará "convencer ni imponer una mirada", sino dotar a los ciudadanos de herramientas para "distinguir hechos de operaciones y datos de relatos".

"La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone", concluyó el comunicado oficial.

Por Facundo Borrego
