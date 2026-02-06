Turismo Carretera: el RUS Med Team tuvo su fiesta de presentación y ahora a salir a la pista

El equipo de base local mostró autos y pilotos en Alvear y el próximo fin de semana empieza la temporada del TC en El Calafate. Optimismo

Santiago Biagi (TCP), Thomas Ricciardi, Tobías Martínez, Josito Di Palma y Juan De Benedictis, junto a Mauro Medina. El RUS Med Team, listo para el 2026 del Turismo Carretera.

El Turismo Carretera es la síntesis de la pasión nacional por el automovilismo, su clímax en estas tierras. No por nada es la categoría más antigua del mundo. Y en una semana tendrá luz verde para iniciar su nuevo campeonato, con muchas novedades, con equipos reforzados, con las mismas ansias de protagonismo y con apuestas sin dudas fuertes. Una de ellas es la del RUS Med Team , de base rosarina, que es de las más nuevas en el TC y que se propuso pelear campeonatos. Llegó para quedarse y para el 2026 apostó a la continuidad y a la renovación. Dos de sus pilotos importantes siguen, un nombre fuerte se unió y hará su debut un piloto rosarino. Sí, la ciudad volverá a tener un representante después de más de dos décadas. Todo, en la estructura que conduce Mauro Medina y que en Alvear tiró la casa por la ventana.

El Parque Industrial de la vecina localidad fue el lugar elegido para una presentación que ya es un clásico para el RUS Med, y la sede de AgroSpray, uno de sus principales patrocinadores, donde se encendieron las luces de la nueva ilusión.

Mauro Medina fue el encargado de hablar de las expectativas y en eso no dudó en decir que “cada día la vara está más alta”. La cita, con más de 400 personas, con mucho glamour y presencias importantes del mundo tuerca y del automovilístico, habló de eso. Sabe que hasta el momento los resultados no fueron los deseados, pero entiende que “tenemos que seguir esforzándonos para mejorar lo que vamos haciendo”.

Un refuerzo de lujo para el RUS Med Team

Para eso, no solo continuó un piloto de trayectoria y que busca ese protagonismo como Josito Di Palma, sino que sumó a otro de iguales estándares como Juan Bautista De Benedictis. Que en 2025 estuvo en el Maquin Parts de Venado Tuerto, una estructura también santafesina que la remó mucho, que sorteó años no tan buenos para al fin insertarse como un equipo capaz de pelear por el campeonato.

También siguió en el RUS Med el sanjuanino Tobías Martínez, uno de los más novatos en la categoría que no tuvo un buen 2025 pero que confía en que en la estructura dará el salto.

El rosarino que hará su debut

Y el RUS Med Team tendrá el orgullo de llevar a la máxima categoría a un piloto rosarino, como no ocurría desde que José Luis Ricciardi dejó el TC a principios de siglo. Será su hijo Thomas Ricciardi el que asumirá esa responsabilidad de representar a la ciudad y el desafío es doble para el equipo.

Es que Ricciardi claramente es un producto del RUS Med Team, en el que estuvo en todas las categorías de formación hasta llegar a la Máxima. Por eso la expectativa es enorme, si bien es lógico que haya que ir paso por paso.

El equipo de Medina tendrá por primera vez cuatro pilotos en el TC, mientras que en el TC Pista habrá solo uno: el de Merlo Santiago Biagi, que ascendió del TC Mouras.

En la presentación también estuvieron los pilotos que competirán en las otras categorías formativas de la ACTC: Fabrizio Maggini, Thiago Falivene, Santiago Arrigoni por el TC Mouras, Máximo Costanzo por el TC Pista Mouras e Ignacio Monti por la Fórmula 2 Argentina.

Está claro que, año tras año, no hay otro equipo como el RUS Med a la hora de presentación su dotación y siempre fue hecha en la región. Rosario, Funes, Granadero Baigorria y ahora Alvear tuvieron el privilegio de una fiesta que ahora deberá tener correlato en la pista. La caravana hacia El Calafate ya partió y se espera sea el inicio de algo muy importante.

c1ec50b2-fc36-e66f-b04e-aad44b04763a

Figuras del deporte en Alvear

Julio Lamas y Pipa Gutiérrez, hoy en el deporte amateur de Newell’s, dialogan con el ídolo leproso Maxi Rodríguez, también presente en el parque de Alvear.

De acá a la pista

El Ford Mustang de Juan De Benedictis destaca por sus publicidades, al lado de los tradicionales azules del Rus Med. Una muy buena impresión dejaron los autos.

60c0fd06-d421-9633-1cfd-fc57870fc548

Hay equipo

Ingenieros, mecánicos y asistentes también subieron al escenario, como parte fundamental de un equipo que quiere destacarse en el Turismo Carretera.