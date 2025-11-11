La Capital | La Región | Villa Gobernador Gálvez

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Una tensa situación se vive en la planta industrial Euro de esa ciudad por el atraso en el pago de sueldos y por más de 60 días sin indemnizaciones

11 de noviembre 2025 · 10:25hs
Los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez este martes frente a la planta que permanece tomada desde ayer

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital



Los empleados del frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez retomaron esta semana las medidas de protesta por atrasos en el pago de sueldos y por despidos sin el pago de las correspondientes indemnizaciones. Los trabajadores realizan desde ayer lunes una toma de la planta industrial y allí continuarán hasta lograr una respuesta por parte de los empresarios.

Walter Navarro, delegado de los operarios, señaló que los trabajadores iniciaron ayer una protesta “por falta de pago del sueldo de octubre y a muchos incluso les deben desde septiembre. De parte de la empresa todavía nadie dio explicaciones. Estamos esperando que Guillermo Salimei o Néstor González digan desde Buenos Aires qué piensan hacer, o que el Ministerio de Trabajo nos cite a una audiencia para buscar una solución a este problema”,

Navarro contó que la protesta se inició este lunes, y aclaró: “Nos vamos a quedar acá todo lo que sea necesario, incluso vamos a pasar la noche, hasta que obtengamos una solución".

"Este conflicto arrancó en enero con 60 despidos en ese momento que fueron comunicados por WhatsApp. En ese entonces intervino el Ministerio de Trabajo y dictó conciliación obligatoria y los compañeros fueron reincorporados al plantel. Desde ese momento venimos en lucha por atraso en el pago de sueldo. Y el 20 de agosto la situación empeoró”, remarcó el delegado.


Los trabajadores del frigorífico Euro se quedarán en el establecimiento hasta que la empresa brinde una respuesta



>> Leer más: Protesta por 47 despidos en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez

En declaraciones a LT8, Navarro agregó que la empresa dejó de depositar los sueldos. “Eso hizo que nos manifestáramos frente a la planta. Así logramos, también con la intervención del Sindicato de la Carne, que nos vuelvan a pagar. Pero el 3 de noviembre, la empresa citó al gremio para acudir al Ministerio a otra audiencia, algo a lo que accedimos. Firmamos un acuerdo. La empresa se comprometió a no despedir a nadie, a pagar los sueldos, pero no cumplieron en nada. No pagaron sueldos a los 167 compañeros y además tuvimos 47 despedidos cuando terminó la conciliación obligatoria, quedaron en el aire”, resumió.



“Desde ayer a la tarde tomamos la planta de manera pacífica. Hay personal de guardia, al que le explicamos la situación y accedimos al frigorífico, no hubo problemas. Toda la planta está parada. Los dueños no se comunicaron con nadie. Estamos muy preocupados. Tenemos compañeros que no tienen para darle de comer a los hijos. Es terrible ver a los chicos cuando le piden a los padres que les compre algo y no hay dinero. Nos quedaremos acá hasta que nos den una respuesta y si es necesario pasaremos otra noche acá”, remarcó Navarro.

>> Leer más: Despidos en el frigorífico Euro: dictan la conciliación obligatoria

El delegado recordó que el frigorífico Euro se dedica a la producción de menudencia y tripa de embutidos para fiambres. “Las ventas bajaron un poco por la situación del país, pero eso no es todo el problema. Esta gente (por los dueños) no son del rubro y no conocen este tema. Son financistas, dueños de una empresa llamada LTF que está en Buenos Aires. Acá la mayoría tiene más de 20 años de antigüedad y todos quieren conservar sus puestos de trabajos”, concluyó.

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores


