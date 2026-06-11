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Las pymes reclaman alivio fiscal: solicitaron suspender embargos y bajar sanciones

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa solicitó al Senado un esquema especial de pagos, suspensión de ejecuciones fiscales y reducción de multas.

11 de junio 2026 · 17:46hs
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El aumento de las acciones de cobro y las sanciones tributarias agravan el escenario que atraviesan las pymes.

El aumento de las acciones de cobro y las sanciones tributarias agravan el escenario que atraviesan las pymes.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) le pidió al Senado nacional que incorpore cambios al proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de aliviar la situación de las pymes frente al incremento de embargos, ejecuciones fiscales y multas impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

El planteo fue enviado a los presidentes de todos los bloques de la Cámara alta, en el marco del inminente tratamiento legislativo de la iniciativa. La entidad empresaria busca que se incluyan una serie de medidas que ya había presentado la semana pasada ante el Ministerio de Economía de la Nación.

Desde Came advirtieron que el aumento de las acciones de cobro y las sanciones tributarias agravan el escenario que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, en un contexto marcado por la caída del consumo y las dificultades para sostener la actividad.

La propuesta de Came

Entre los principales pedidos figura una reducción de las multas aplicadas por Arca. La entidad propone que no se impongan sanciones durante el denominado “Período de Espera” y que, en caso de que el contribuyente regularice su situación dentro de los 15 días posteriores, la multa se reduzca en un 50%. Según el planteo, la sanción plena debería aplicarse únicamente cuando, vencido ese plazo, no exista cumplimiento.

Otro de los reclamos centrales apunta a suspender temporalmente las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el universo pyme.

Además, Came solicitó la creación de un plan especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una quita del 50% sobre los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El esquema alcanzaría tanto a deudas vencidas al 31 de mayo como a planes de pago vigentes o caducos.

La entidad sostuvo que estas medidas son necesarias para evitar un mayor deterioro del entramado productivo. También vinculó el reclamo con las discusiones sobre reforma tributaria impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que algunas propuestas podrían afectar el poder adquisitivo y encarecer la formalidad laboral para los sectores de menores ingresos.

“Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, afirmó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de Came, Vicente Lourenzo.

La entidad remarcó que considera “indispensable” que el Senado avance con herramientas que permitan preservar la competitividad de las pymes y sostener el desarrollo del sector en un contexto económico complejo y de transformación.

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