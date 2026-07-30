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Mercado: las acciones rebotaron hasta 7,6% en Wall Street y el riesgo país volvió a bajar

El mejor clima financiero internacional impulsó a los activos argentinos. El Banco Central sumó reservas con compras por u$s117 millones

30 de julio 2026 · 19:43hs
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Mercado. Los ADRs treparon hasta 7

Mercado. Los ADRs treparon hasta 7,6%, el Merval ganó 2,2% durante al rueda de este jueves.

Los activos argentinos recuperaron terreno este jueves al compás de un mejor clima financiero internacional. Las acciones que cotizan en Wall Street avanzaron hasta 7,6%, el riesgo país volvió a bajar tras seis ruedas de subas y el dólar oficial retrocedió a su nivel más bajo en más de una semana, en una jornada en la que también influyó el resultado de la licitación del Tesoro y la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener sin cambios las tasas de interés.

El impulso llegó desde Estados Unidos. Los principales índices de Wall Street cerraron en alza luego de que la Fed mantuviera el costo del dinero sin modificaciones y tras la publicación de los resultados trimestrales de Microsoft, que superaron las expectativas del mercado. En contraste, Meta presentó balances que decepcionaron a los inversores y sus acciones operaron en baja.

En ese contexto, los ADRs de empresas argentinas registraron fuertes ganancias. La mayor suba correspondió a Central Puerto (+7,6%), seguida por Grupo Supervielle (+6,9%), Edenor (+6,6%) y Transportadora de Gas del Sur (+5,5%).

En la plaza local, el índice S&P Merval avanzó 2,2% y cerró en 3.304.917 puntos. Medido en dólares, el salto fue del 4,1%, favorecido por la baja del contado con liquidación (CCL), hasta ubicarse en 2.122,99 unidades. Entre las acciones líderes sobresalieron Central Puerto (+5,1%), Sociedad Comercial del Plata (+4,9%) y Supervielle (+4,9%).

Los bonos soberanos también operaron con mayoría de subas, lo que permitió que el riesgo país descendiera cuatro unidades y terminara la rueda en 441 puntos básicos, su primera baja luego de seis jornadas consecutivas de alzas.

Analistas señalaron que la decisión de la Fed de mantener las tasas sin cambios podría sostener el interés por los activos de mercados emergentes, en la medida en que los inversores busquen mayores rendimientos que los ofrecidos por los bonos del Tesoro estadounidense.

A nivel local, otro factor que contribuyó a mejorar el humor del mercado fue la licitación del Ministerio de Economía. El Gobierno consiguió renovar el 144,5% de los vencimientos de deuda en pesos y captó $12,21 billones, por encima de las necesidades de financiamiento. Además, obtuvo otros u$s309 millones mediante una nueva colocación del Bonar 2029 (AO29).

El mercado cambiario

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cayó hasta $1.488, su menor valor en más de una semana y quedó un 23,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado este miércoles en $1.843,63.

En el segmento minorista, el dólar cerró a $1.510 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio relevado por el Banco Central entre las principales entidades financieras fue de $1.512,02. Con ese valor, el dólar tarjeta se ubicó en $1.963.

Las compras del Banco Central

En paralelo, el Banco Central (BCRA) volvió a acelerar las compras en el mercado oficial de cambios y adquirió u$s117 millones, la mayor intervención compradora de la semana. De esta manera, la autoridad encadenó su segunda rueda consecutiva con saldo positivo, luego de haber interrumpido el martes una racha de 135 jornadas de compras.

La intervención se produjo en una rueda con mayor volumen de operaciones. En el segmento de contado se negociaron u$s537 millones y el BCRA absorbió cerca del 22% de ese monto, un nivel que, según operadores del mercado, podría responder a una compra en bloque.

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