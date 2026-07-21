Cartelera económica: Rosario será sede del Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales 2026 Lo que viene en eventos económicos. Las pymes santafesinas ya se pueden inscribir para participar del Business Forum 2026 y de 10ª edición de la Feria del Centro. Se vienen dos clásicos: el congreso de Aapresid y Experiencia Idea 21 de julio 2026 · 16:24hs

La feria se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario.

Rosario recibirá este sábado 25 de julio una nueva edición del Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales (CICM) 2026, un encuentro que reunirá a representantes del movimiento cooperativo y mutualista de todo el país para debatir sobre el presente y los desafíos del sector. La actividad se desarrollará, de 9 a 20, en la Estación Fluvial, frente al Monumento Nacional a la Bandera, en el marco del Día Internacional de las Cooperativas y bajo el lema "Cooperativas por un mundo en paz". La programación incluirá diez paneles de debate, nueve talleres, cuatro capacitaciones certificadas, una ronda de negocios, un hackatón, la presentación de casos de éxito y actividades culturales y recreativas abiertas a toda la comunidad. Además, alrededor de 100 stands exhibirán productos, servicios y experiencias de cooperativas y mutuales de distintos puntos del país. El congreso también contará con la participación de referentes internacionales, entre ellos Ana Aguirre, del Gobierno Vasco y ex integrante de la Corporación Mondragón, y Dorian Collíndres, gerente de la cooperativa hondureña Coomega, quienes compartirán experiencias sobre el desarrollo del modelo cooperativo en otros países. Más info: https://cooperativasymutuales.com.ar/

Santa Fe abrió la convocatoria para participar de la 10ª Feria del Centro

El Ministerio de Cultura de Santa Fe abrió la inscripción para participar de la 10ª edición de la Feria del Centro, el encuentro que reúne a productores y productoras de las industrias creativas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos con el objetivo de impulsar la circulación, comercialización y visibilización de la producción cultural de la Región Centro. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio y está destinada a personas mayores de 18 años, tanto físicas como jurídicas, nacidas en Santa Fe o con una residencia comprobable en la provincia de al menos tres años. La feria se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario y contará con 180 espacios gratuitos de exhibición y comercialización, lo que representa un incremento del 20% en la capacidad expositiva respecto de la edición anterior. En esta oportunidad podrán postularse proyectos de Diseño —indumentaria, accesorios, complementos, joyería, orfebrería, objetos utilitarios o decorativos y arte impreso— y del sector Editorial, para publicaciones en formato papel. Los proyectos seleccionados se darán a conocer durante la semana del 18 de agosto a través de los canales oficiales del Ministerio de Cultura de Santa Fe y de la Feria del Centro. Además, quienes resulten elegidos accederán a instancias de capacitación orientadas al fortalecimiento de sus emprendimientos y estrategias de comercialización antes del inicio del evento. Inscripción aquí.

Inscripción para participar del Business Forum 2026 El gobierno de Santa Fe abrió la convocatoria para que pymes de toda la provincia participen de las rondas de negocios de la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), el encuentro de vinculación comercial e internacional más importante organizado por la provincia, que se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre con sede principal en el Centro de Convenciones de La Fluvial, en Rosario y con actividades también en la ciudad de Santa Fe. El evento reunirá a más de 250 compradores internacionales provenientes de 50 países, junto con inversores, representantes institucionales y alrededor de mil empresas oferentes de sectores estratégicos, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales, impulsar las exportaciones y fortalecer la inserción internacional del entramado productivo santafesino. Además de las tradicionales rondas de negocios, la agenda incluirá un foro de inversiones, conferencias, charlas técnicas, espacios dedicados a startups, capacitaciones, workshops, encuentros sectoriales y visitas a empresas de distintos puntos de la provincia. En esta edición, el encuentro ampliará su alcance territorial con actividades tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe y recorridas por diferentes circuitos productivos. La convocatoria está dirigida a empresas de una amplia variedad de sectores, entre ellos alimentos y bebidas, maquinaria agrícola, autopartes, metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, energías renovables, construcción, muebles, textiles, calzado y turismo de reuniones, entre otros rubros que integran la matriz productiva provincial. Las empresas interesadas en participar de las rondas de negocios ya pueden inscribirse a través de la plataforma oficial del Santa Fe Business Forum. La participación les permitirá acceder a reuniones con potenciales compradores e inversores, ampliar su red de contactos internacionales y explorar nuevas oportunidades de exportación.

Congreso de Aapresid El congreso de Aapresid vuelve a Rosario. Del martes 4 al jueves 6 de agosto se llevará a cabo enl Salón Metropolitano, bajo el lema “Nuestro suelo Nuestra voz”. El evento que cada año redobla la apuesta para consagrarse como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro comenzará el martes al mediodía para extenderse hasta las 18 hs del jueves. El evento contará con 10 auditorios en simultáneo y nueve ejes temáticos que abordarán desde producción y sustentabilidad hasta mercados, innovación y desafíos globales. Entre las principales novedades se destaca la incorporación del eje "Gestión Empresarial", una temática cada vez más relevante para empresas y productores que buscan tomar decisiones en contextos complejos y dinámicos. La propuesta ampliará la mirada tradicional sobre los sistemas productivos para incorporar herramientas vinculadas al liderazgo, la estrategia y la gestión de negocios. Experiencia Idea Rosario Experiencia Idea Rosario, un clásico del cronograma de eventos empresariales, se realizará el próximo 12 de agosto en la Bolsa de Comercio. Bajo el lema de “La Nueva Argentina, producir, invertir y crecer”, Idea Rosario invita a ser parte de una jornada clave para anticipar tendencias, conectar con líderes y preparar el terreno hacia el próximo Coloquio de Idea. La agenda estará marcada por la multisectorialidad, con foco en agroindustria, minería, energía y alimenticia; las claves políticas y económicas para comprender el contexto macro y la geoeconomía global; y el encuentro en primera persona con los líderes de las principales industrias de nuestra región. La actividad, que comenzará a las 13 hs, contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin, el presidente de Idea, Santiago Mignone, y el titular de Idea Rosario, Lisandro Rosental. También disertarán analistas económicos nacionales e internacionales, líderes empresarios y el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza.