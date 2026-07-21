La Capital | Economía | Cartelera

Cartelera económica: Rosario será sede del Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales 2026

Lo que viene en eventos económicos. Las pymes santafesinas ya se pueden inscribir para participar del Business Forum 2026 y de 10ª edición de la Feria del Centro. Se vienen dos clásicos: el congreso de Aapresid y Experiencia Idea

21 de julio 2026 · 16:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
 La feria se realizará los días 2

 La feria se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario.

Rosario recibirá este sábado 25 de julio una nueva edición del Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales (CICM) 2026, un encuentro que reunirá a representantes del movimiento cooperativo y mutualista de todo el país para debatir sobre el presente y los desafíos del sector. La actividad se desarrollará, de 9 a 20, en la Estación Fluvial, frente al Monumento Nacional a la Bandera, en el marco del Día Internacional de las Cooperativas y bajo el lema "Cooperativas por un mundo en paz". La programación incluirá diez paneles de debate, nueve talleres, cuatro capacitaciones certificadas, una ronda de negocios, un hackatón, la presentación de casos de éxito y actividades culturales y recreativas abiertas a toda la comunidad. Además, alrededor de 100 stands exhibirán productos, servicios y experiencias de cooperativas y mutuales de distintos puntos del país. El congreso también contará con la participación de referentes internacionales, entre ellos Ana Aguirre, del Gobierno Vasco y ex integrante de la Corporación Mondragón, y Dorian Collíndres, gerente de la cooperativa hondureña Coomega, quienes compartirán experiencias sobre el desarrollo del modelo cooperativo en otros países. Más info: https://cooperativasymutuales.com.ar/

Santa Fe abrió la convocatoria para participar de la 10ª Feria del Centro

El Ministerio de Cultura de Santa Fe abrió la inscripción para participar de la 10ª edición de la Feria del Centro, el encuentro que reúne a productores y productoras de las industrias creativas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos con el objetivo de impulsar la circulación, comercialización y visibilización de la producción cultural de la Región Centro. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio y está destinada a personas mayores de 18 años, tanto físicas como jurídicas, nacidas en Santa Fe o con una residencia comprobable en la provincia de al menos tres años. La feria se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario y contará con 180 espacios gratuitos de exhibición y comercialización, lo que representa un incremento del 20% en la capacidad expositiva respecto de la edición anterior. En esta oportunidad podrán postularse proyectos de Diseño —indumentaria, accesorios, complementos, joyería, orfebrería, objetos utilitarios o decorativos y arte impreso— y del sector Editorial, para publicaciones en formato papel. Los proyectos seleccionados se darán a conocer durante la semana del 18 de agosto a través de los canales oficiales del Ministerio de Cultura de Santa Fe y de la Feria del Centro. Además, quienes resulten elegidos accederán a instancias de capacitación orientadas al fortalecimiento de sus emprendimientos y estrategias de comercialización antes del inicio del evento. Inscripción aquí.

Inscripción para participar del Business Forum 2026

El gobierno de Santa Fe abrió la convocatoria para que pymes de toda la provincia participen de las rondas de negocios de la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), el encuentro de vinculación comercial e internacional más importante organizado por la provincia, que se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre con sede principal en el Centro de Convenciones de La Fluvial, en Rosario y con actividades también en la ciudad de Santa Fe. El evento reunirá a más de 250 compradores internacionales provenientes de 50 países, junto con inversores, representantes institucionales y alrededor de mil empresas oferentes de sectores estratégicos, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales, impulsar las exportaciones y fortalecer la inserción internacional del entramado productivo santafesino. Además de las tradicionales rondas de negocios, la agenda incluirá un foro de inversiones, conferencias, charlas técnicas, espacios dedicados a startups, capacitaciones, workshops, encuentros sectoriales y visitas a empresas de distintos puntos de la provincia. En esta edición, el encuentro ampliará su alcance territorial con actividades tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe y recorridas por diferentes circuitos productivos. La convocatoria está dirigida a empresas de una amplia variedad de sectores, entre ellos alimentos y bebidas, maquinaria agrícola, autopartes, metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, energías renovables, construcción, muebles, textiles, calzado y turismo de reuniones, entre otros rubros que integran la matriz productiva provincial. Las empresas interesadas en participar de las rondas de negocios ya pueden inscribirse a través de la plataforma oficial del Santa Fe Business Forum. La participación les permitirá acceder a reuniones con potenciales compradores e inversores, ampliar su red de contactos internacionales y explorar nuevas oportunidades de exportación.

Congreso de Aapresid

El congreso de Aapresid vuelve a Rosario. Del martes 4 al jueves 6 de agosto se llevará a cabo enl Salón Metropolitano, bajo el lema “Nuestro suelo Nuestra voz”. El evento que cada año redobla la apuesta para consagrarse como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro comenzará el martes al mediodía para extenderse hasta las 18 hs del jueves. El evento contará con 10 auditorios en simultáneo y nueve ejes temáticos que abordarán desde producción y sustentabilidad hasta mercados, innovación y desafíos globales. Entre las principales novedades se destaca la incorporación del eje "Gestión Empresarial", una temática cada vez más relevante para empresas y productores que buscan tomar decisiones en contextos complejos y dinámicos. La propuesta ampliará la mirada tradicional sobre los sistemas productivos para incorporar herramientas vinculadas al liderazgo, la estrategia y la gestión de negocios.

Experiencia Idea Rosario

Experiencia Idea Rosario, un clásico del cronograma de eventos empresariales, se realizará el próximo 12 de agosto en la Bolsa de Comercio. Bajo el lema de “La Nueva Argentina, producir, invertir y crecer”, Idea Rosario invita a ser parte de una jornada clave para anticipar tendencias, conectar con líderes y preparar el terreno hacia el próximo Coloquio de Idea. La agenda estará marcada por la multisectorialidad, con foco en agroindustria, minería, energía y alimenticia; las claves políticas y económicas para comprender el contexto macro y la geoeconomía global; y el encuentro en primera persona con los líderes de las principales industrias de nuestra región. La actividad, que comenzará a las 13 hs, contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin, el presidente de Idea, Santiago Mignone, y el titular de Idea Rosario, Lisandro Rosental. También disertarán analistas económicos nacionales e internacionales, líderes empresarios y el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza.

Noticias relacionadas
Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) volvieron a liderar las ventas externas durante junio, con exportaciones por u$s 3.344 millones, equivalentes al 36,9% del total y un crecimiento interanual del 31,6%.

El superávit comercial llegó a u$s 2.194 millones impulsado por el fuerte salto de las exportaciones

El miércoles habrá una protesta frente a la delegación Rosario de Ansés. 

Gremios y organizaciones sociales protestan contra el ajuste y la caída del poder adquisitivo

Las cuentas provinciales continúan sintiendo el impacto de la desaceleración económica. Los ATN son bien recibidos.

La Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

La jornada para pymes se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre con sede principal en el Centro de Convenciones de La Fluvial, en Rosario y con actividades también en la ciudad de Santa Fe.

Abre la inscripción para que las pymes santafesinas participen del Business Forum 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Lo último

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo post Mundial

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo post Mundial

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Tras la reunión paritaria para acordar el incremento semestral, la provincia remarcó que en diciembre próximo ningún maestro de grado con 25 horas semanales recibirá menos de $ 1.517.481
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable
La Ciudad

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Ovación
Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky
La Ciudad

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

Policiales
Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

La Ciudad
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad
Policiales

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson
La Ciudad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos
Suple

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas
Policiales

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral
Información General

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Por qué recomiendan tomar mate en invierno
Información General

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista
Policiales

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno
Ovación

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país
Ovación

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser el mejor ejemplo para sus hijos
Zoom

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser "el mejor ejemplo" para sus hijos

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios
Economía

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social