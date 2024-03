Las provincias pidieron a Nación que active planes y obras para la producción

En tandem con otros distritos demandó además que se transfieran los fondos correspondientes a la ley ovina y lamentó el recorte de los programas vinculados al sostenimiento de la agricultura familiar. Además, insistió con la convocatoria al Consejo Federal Pesquero.

“También planteamos nuestra preocupación por la importación de alimentos, en particular la de carne de cerdo, que a nuestros productores plantean que no están dadas las condiciones de igualdad con Brasil para competir”, señaló. El otro punto de atención fue la situación de la lechería. “Cayó muchísimo la producción tambera, 17,8% el último mes en todo el país, y la rentabilidad de los productores es negativa; preguntamos si ib a haber una política de sostenimiento al sector y nos respondieron no pensaban ni en aportes no reembolsables ni en subsidios”.

El funcionario bonaerense se lamentó porque el gobierno nacional, en busca de “mostrar resultados fiscales positivos”, frena programas de desarrollo productivo que “está demostrado que devuelven mucho por cada peso invertido”. En definitiva, percibe “una indiferencia frente a los problemas de los productoers, una mirada que no está atenta a las condiciones reales de la producción”.

Apoyo a Rosario

Como anfitrión de los representantes de la Nación y de las provincias, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, expresó su satisfacción por la elección de Rosario como sede del encuentro. Además de reconocer la importancia de la entidad que preside, lo caracterizó también como un respaldo a las autoridades políticas de Rosario y la provincia de Santa Fe en este difícil momento, caracterizado por altos niveles de violencia criminal.

“Hubo palabras de varios ministros dando apoyo a Rosario en este momento complejo”, dijo. En cuanto al temario, destacó que los representantes hicieron mucho hincapié en la necesidad de avanzar con el arreglo de las rutas nacionales.

El CFA fue creado en 1990 como un organismo de asesoramiento y consulta del gobierno nacional en todas aquellas cuestiones pertinentes al sector agropecuario con impacto en las economías regionales o provinciales. La sesión del viernes fue la número 46.