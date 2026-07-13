El gobierno nacional otorgó un anticipo financiero de $400.000 millones a Córdoba

El préstamo tendrá una tasa del 15% anual. Será descontado automáticamente de la coparticipación 2026. Santa Fe también podría acceder a adelantos de coparticipación para financiar gastos

El gobierno nacional autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba , una asistencia destinada a cubrir necesidades transitorias de caja y afrontar compromisos presupuestarios y vencimientos de deuda. El préstamo, que se devolverá durante 2026 mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal y tendrá una tasa fija nominal anual del 15%, llega en un contexto de caída de la recaudación provincial.

La medida fue oficializada este lunes mediante el decreto 584/2026, aunque había sido firmada el jueves pasado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según establece la norma, será la Secretaría de Hacienda la que determinará el monto efectivo a desembolsar de acuerdo con la capacidad de repago de la provincia y su participación en la recaudación de tributos nacionales. Córdoba deberá autorizar la retención automática de recursos coparticipables para cancelar el capital recibido más los intereses correspondientes.

El anticipo financiero se da en medio de un acercamiento político entre el gobierno nacional y provincial y también en un contexto de deterioro de los ingresos cordobeses. Durante junio, los ingresos totales de la provincia alcanzaron los $978.824 millones, pero registraron una caída real del 4% respecto del mismo mes del año pasado, según datos de la Dirección General de Rentas.

Con ese resultado, el primer semestre cerró con una disminución real acumulada del 3%, profundizando una tendencia negativa que comenzó a principios de año luego de la mejora observada al cierre de 2025.

El deterioro estuvo impulsado principalmente por los impuestos vinculados al nivel de actividad económica. La recaudación de IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y Sellos cayó 8% en términos reales durante junio. Solo Ingresos Brutos, el principal tributo provincial, retrocedió otro 8%, mientras que el Impuesto de Sellos mostró una baja aún mayor, del 19%.

Los recursos de origen nacional tampoco lograron compensar esa pérdida. Las transferencias automáticas y otros fondos enviados por la Nación disminuyeron 2% en términos reales durante junio, afectadas por la caída de la recaudación de IVA y Ganancias, los dos principales impuestos que integran la masa coparticipable.

Un mecanismo que ya alcanzó a otras provincias

Córdoba se convierte en la decimoquinta provincia en acceder a este esquema de asistencia financiera. Anteriormente habían recibido anticipos similares Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy. Santa Fe también podría sumarse al esquema.

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A diferencia de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estos anticipos deben devolverse con intereses y comprometen recursos futuros de coparticipación. El gobierno nacional comenzó a utilizar este mecanismo en un contexto de fuerte reducción de las transferencias discrecionales a las provincias, mientras conserva una parte importante de los fondos correspondientes a los ATN.