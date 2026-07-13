La Capital | Economía | gobierno nacional

El gobierno nacional otorgó un anticipo financiero de $400.000 millones a Córdoba

El préstamo tendrá una tasa del 15% anual. Será descontado automáticamente de la coparticipación 2026. Santa Fe también podría acceder a adelantos de coparticipación para financiar gastos

13 de julio 2026 · 17:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Conexión con el gobierno nacional. El gobernador cordobés Martín Llaryora. 

Conexión con el gobierno nacional. El gobernador cordobés Martín Llaryora. 

El gobierno nacional autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, una asistencia destinada a cubrir necesidades transitorias de caja y afrontar compromisos presupuestarios y vencimientos de deuda. El préstamo, que se devolverá durante 2026 mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal y tendrá una tasa fija nominal anual del 15%, llega en un contexto de caída de la recaudación provincial.

La medida fue oficializada este lunes mediante el decreto 584/2026, aunque había sido firmada el jueves pasado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según establece la norma, será la Secretaría de Hacienda la que determinará el monto efectivo a desembolsar de acuerdo con la capacidad de repago de la provincia y su participación en la recaudación de tributos nacionales. Córdoba deberá autorizar la retención automática de recursos coparticipables para cancelar el capital recibido más los intereses correspondientes.

El anticipo financiero se da en medio de un acercamiento político entre el gobierno nacional y provincial y también en un contexto de deterioro de los ingresos cordobeses. Durante junio, los ingresos totales de la provincia alcanzaron los $978.824 millones, pero registraron una caída real del 4% respecto del mismo mes del año pasado, según datos de la Dirección General de Rentas.

Con ese resultado, el primer semestre cerró con una disminución real acumulada del 3%, profundizando una tendencia negativa que comenzó a principios de año luego de la mejora observada al cierre de 2025.

El deterioro estuvo impulsado principalmente por los impuestos vinculados al nivel de actividad económica. La recaudación de IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y Sellos cayó 8% en términos reales durante junio. Solo Ingresos Brutos, el principal tributo provincial, retrocedió otro 8%, mientras que el Impuesto de Sellos mostró una baja aún mayor, del 19%.

Los recursos de origen nacional tampoco lograron compensar esa pérdida. Las transferencias automáticas y otros fondos enviados por la Nación disminuyeron 2% en términos reales durante junio, afectadas por la caída de la recaudación de IVA y Ganancias, los dos principales impuestos que integran la masa coparticipable.

Un mecanismo que ya alcanzó a otras provincias

Córdoba se convierte en la decimoquinta provincia en acceder a este esquema de asistencia financiera. Anteriormente habían recibido anticipos similares Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy. Santa Fe también podría sumarse al esquema.

>> Leer más: Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

A diferencia de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estos anticipos deben devolverse con intereses y comprometen recursos futuros de coparticipación. El gobierno nacional comenzó a utilizar este mecanismo en un contexto de fuerte reducción de las transferencias discrecionales a las provincias, mientras conserva una parte importante de los fondos correspondientes a los ATN.

Noticias relacionadas
Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan especial de pago de deudas tributarias provinciales.

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

La reforma laboral abrió distintos frentes judiciales. Un juez aceptó una demanda colectiva de abogados.

Reforma laboral: la Justicia avaló una presentación de un colegio de abogados

El gasoducto Néstor Kirchner, construido por el gobierno anterior, dio vuelta la balanza energética en 2024.

Pese al superávit de energía, las industrias sufren cortes de gas

Los puertos públicos de la provincia cerraron la primera mitad de 2026 con números favorables.

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Lo último

Nuevas autoridades en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Nuevas autoridades en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

El gobierno nacional otorgó un anticipo financiero de $400.000 millones a Córdoba

El gobierno nacional otorgó un anticipo financiero de $400.000 millones a Córdoba

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El acusado, de 28 años, también habría amenazado con disparar a los dos efectivos si no apagan las luces del patrullero y no se retiraban de la zona donde está la inconclusa obra del Hospital Regional Sur. Quedó en prisión preventiva por 60 días.
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Búnkeres de drogas derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

Por Facundo Borrego
Política

Búnkeres de drogas derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días
Policiales

"No quiero encontrar muerta a mi hija": reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

Investigan una venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe

La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Ovación
Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Destino europeo: el mediocampista de Newells que se marchó a la segunda división de Alemania

Destino europeo: el mediocampista de Newell's que se marchó a la segunda división de Alemania

El complicado camino del Flaco López desde Corrientes al Mundial con Argentina

El complicado camino del Flaco López desde Corrientes al Mundial con Argentina

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe

Investigan una venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe

No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

"No quiero encontrar muerta a mi hija": reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista
Política

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia
Economía

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia

Una copita por día: mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario
Salud

"Una copita por día": mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario