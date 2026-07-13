Caen los bonos y las acciones argentinas mientras crece la cautela en los mercados

Los títulos soberanos en dólares retrocedieron luego del pago de intereses y amortizaciones por más de u$s4.200 millones. Los inversores también siguieron de cerca la tensión en Medio Oriente y aguardaron los datos de inflación de Argentina y Estados Unidos

Los activos argentinos cerraron la primera rueda de la semana con mayoría de bajas, en una jornada en la que los inversores combinaron la toma de ganancias tras el pago de intereses de la deuda soberana con la cautela por la escalada del conflicto en Medio Oriente y la expectativa por los datos de inflación que este martes difundirán Argentina y Estados Unidos.

En ese contexto, los bonos soberanos en dólares registraron retrocesos generalizados luego del pago de cupones por unos u$s2.500 millones. Los títulos más castigados fueron el Global 2046, que cayó 0,4%, seguido por el Global 2041 y el Global 2038, ambos con bajas del mismo porcentaje.

Como consecuencia, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan avanzó tres unidades y cerró en 404 puntos básicos.

El mercado también siguió de cerca la evolución del conflicto en el estrecho de Ormuz, un factor que volvió a elevar la incertidumbre en los mercados internacionales.

Expectativas para el segundo semestre

Más allá de la coyuntura internacional, los operadores comenzaron a recalibrar sus proyecciones para la segunda mitad del año luego de que el Gobierno presentara su programa financiero para 2026-2027 y concretara el pago de alrededor de u$s4.200 millones en intereses y amortizaciones de deuda en moneda extranjera.

El nuevo escenario combina una mejora en el perfil financiero del Tesoro con la expectativa de que una parte de esos dólares vuelva a canalizarse hacia activos locales. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la evolución de la actividad económica, la inflación y el tipo de cambio.

El plan oficial prevé cubrir las necesidades financieras de 2026 y buena parte de 2027 mediante una combinación de financiamiento de organismos multilaterales, colocaciones en el mercado doméstico y otras fuentes alternativas, con el objetivo de evitar una emisión anticipada de deuda en los mercados internacionales.

Acciones y ADRs, en rojo

La renta variable también operó con pérdidas. El índice S&P Merval retrocedió 1,4% y cerró en 3.235.294,75 puntos, mientras que medido en dólares cayó 1,8%, hasta 2.063,26 unidades.

Entre las acciones líderes sobresalieron las bajas de BBVA (-5%), Banco Macro (-3,8%), Grupo Financiero Galicia (-3,3%) y Central Puerto (-3%).

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En Wall Street, los ADRs argentinos también finalizaron con mayoría de pérdidas. Los bancos encabezaron las caídas: BBVA perdió 5,6%, Banco Macro retrocedió 4,5% y Grupo Financiero Galicia cedió 4,3%.

En contraste, las únicas subas correspondieron al sector energético. YPF avanzó 4%, Vista ganó 1% y Pampa Energía sumó 0,5%, impulsadas por el repunte del precio internacional del petróleo ante el aumento de la tensión geopolítica en Medio Oriente.