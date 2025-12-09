Luis Caputo anunció una nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

La reducción impositiva tendría efecto en soja, trigo, cebada, maíz y girasol, entre otros. Los detalles de la medida de alivio fiscal para el sector agropecuario

El gobierno anunció una reducción de los aranceles en las exportaciones de soja

El ministro de Economía Luis Caputo anunció una reducción de las retenciones en las exportaciones de granos como soja, trigo, girasol y sorgo, entre otros. La medida aún no fue oficializada, pero l os detalles fueron compartidos por el propio Caputo a través de una publicación en la red social X, exTwitter.

"Importante. Nueva reducción de impuestos a las importaciones del campo", comenzó el ministro de Economía en un comunicado de su perfil de X. “Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, expresó Caputo.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente”, continuó, y sumó: “Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

A través de un posteo en su perfil de X, Luis Caputo detalló cómo será la reducción de alícuotas para el agro.

La baja de impuestos para la exportación de granos será de la siguiente manera:

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

De esta manera, Caputo afirmó que la baja de retenciones busca “mejorar la competitividad de la agroindustria”, sector económico que calificó como “uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

“El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, cerró el ministro de Economía en su posteo de X.