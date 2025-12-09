'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo para el campo con la baja de retenciones

El gobierno nacional vuelve a hablarle al agro con una nueva rebaja de los derechos a la exportación. ¿Qué implicancia tiene?

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la baja de retenciones para el campo.

No será el Gordo de Navidad pero sí un regalo de fin de año. Así percibió el campo la baja de las retenciones a la soja , maíz, trigo y cebada. Se trata de varias señales: la baja continúa y es permanente, y ofrecen mejor competitividad para una supercosecha y, por ende, dólares frescos para Javier Milei .

El anuncio de una reducción de alícuotas en los principales complejos productivos fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La soja bajará del 26% al 24%, mientras que sus subproductos del 24,5% al 22,5%. En el caso de los cereales, el trigo y la cebada descenderán del 9,5% al 7,5%; maíz y sorgo del 9,5% al 8,5% y el girasol del 5,5% al 4,5%.

Módico pero permanente, esa es la clave. Este año se bajó del 33 al 26%, luego volvió al 33% y bajó de nuevo, y luego una ventana de cero retenciones que duró una semana. Ahora se mantiene.

El momento en que se larga la medida es lo que la puede decodificar: plena siembra de maíz y de soja, y cosecha del trigo y la cebada. “El gobierno tomó esta medida para seguir bajando retenciones de forma gradual y permitir al productor que se anime a sembrar más, sobre todo soja y maíz así como darle mejora de precios al trigo al bajar dos puntos las retenciones”, explicaron especialistas del sector agroindustrial.

“Se animen a sembrar más”. Es decir, un empujón más, porque la decisión de siembra ya estaba tomada desde hace varios meses, incluso ya está avanzada esa siembra. De hecho, ya se espera una buena cosecha.

soja 1.jpg El campo vuelve a tener una rebaja de retenciones

Parece ser un mensaje productivo porque en la práctica no cambia el mercado cambiario, como pudo ser el dólar soja o la ventana de retenciones cero de septiembre pasado. Tampoco se condice con las pocas intenciones que demostró el propio Milei de engrosar reservas.

En el fondo, el gobierno da señales claras a los tres sectores que considera que serán los más dinámicos y con inversiones para el futuro: minería, energía (petróleo y gas) y, con esto, al campo.

Reducción de retenciones

El Consejo Agroindustrial Argentino celebró y destacó la decisión de reducir los derechos de exportación a las cadenas de granos y subproductos. “El camino del alivio fiscal es el correcto para que la agroindustria genere más exportaciones, empleo y divisas”.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, sostuvo a La Nación: “Vemos esta decisión como un buen mensaje para el productor, porque reafirma el compromiso del gobierno de que estamos camino a la eliminación total de las retenciones”.

En la misma línea se expresaron las Bolsa de Cereales y Comercio del país. “Este nuevo paso, que reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de este impuesto sumamente distorsivo”. Luego destacan la “previsibilidad, reglas claras y un entorno impositivo” que acompañe el crecimiento de la producción y las exportaciones".

Por su parte, la Cámara Aceitera (Ciara) en su cuenta de X dijo que “es un paso muy positivo que debemos valorar”, pero agrega que “habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”.