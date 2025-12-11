La Capital | Economía | reforma laboral

La reforma laboral habilita el pago de salarios en billeteras virtuales

A pesar del rechazo de las entidades bancarias, la ley habilitaría que los trabajadores perciban sus haberes a fintechs como Mercado Pago o Naranja X

11 de diciembre 2025 · 16:42hs
La reforma laboral del gobierno habilitaría el cobro de sueldos a través de billeteras virtuales

La reforma laboral del gobierno trae diversas modificaciones en el mundo del trabajo. Uno de los cambios se da en relación a cómo los trabajadores perciben sus haberes. De aprobarse el texto legislativo del oficialismo, los empleados podrán cobran sus salarios a través de billeteras virtuales, un aspecto que ya fue cuestionado por la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA).

Desde el conglomerado de entidades bancarias señalaron que habilitar el pago de sueldos y jubilaciones a través de billeteras virtuales como Mercado Pago, Personal Pay o Naranja X, entre otras “expone” a los trabajadores y jubilados “al riesgo de perder sus haberes”, en casos de que la billetera en la que cobren tenga “dificultades o desmanejos económicos”.

Contra el reclamo de los bancos, el proyecto de ley de reforma laboral que ingresó al senado autoriza el pago de remuneraciones en cuentas virtuales (CVU), lo que termina con la exclusividad de las cuentas bancarias (CBU). Esto le abre el jeugo a las 200 billeteras virtuales que están habilitadas por el Banco Central.

>> Leer más: Los bancos estallan contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro para los trabajadores"

Esta habilitación no se limita a los trabajadores en relación de dependencia, sino que también incluye a los “prestadores independientes”, lo que incluye a choferes y repartidores de aplicaciones digitales. De hecho, el proyecto de reforma laboral cuenta con un apartado entero destinado a la economía de plataformas.

El negocio que se abre para las billeteras virtuales

En Argentina, existen 10 millones de cuentas sueldo activas. Lo que significa que ese gran número de trabajadores que perciben sus remuneraciones exclusivamente a través del mundo bancario. Ahora, las entidades agrupadas en ABAPPRA perderían esa exclusividad.

Si el proyecto obtiene luz verde en el Congreso, estos 10 millones de trabajadores podrían elegir cobrar su salario mediante billeteras virtuales. Otro contrapunto que señalaron las entidades bancarias sobre esta decisión es que cuando los salarios ingresan primero a fintechs como Mercado Pago o Naranja X, los fondos se terminan concentrando en Fondos Comunes de Inversión (FCI), que después regresan al sistema financiero como depósitos institucionales, lo que imposibilita que se utilicen para préstamos a largo plazo.

>> Leer más: Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas, indemnizaciones y salarios "dinámicos"

Un punto interesante es que Mercado Pago ya incursionó en un mercado parecido al de cobro de sueldos: el pago de planes sociales. En ese sentido, es a través de la fintech de Marcos Galperín que 1.300.000 de beneficiarios perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El rechazo de los bancos

Cuando se conoció el primer borrador de la ley de reforma laboral del gobierno, los bancos salieron rechazar de plano la posibilidad de que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones, como propone la reforma laboral.

Señalaron que el sistema de pagos de salarios y jubilaciones en entidades con autorización y supervisión bancaria ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas que ha tenido nuestro país.

Las entidades ADEBA, ABA y ABAPPRA recordaron que el el sistema financiero “demostró su fortaleza aún durante las crisis que ha debido enfrentar nuestro país las ultimas tres décadas”.

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, señalaron la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (ABAPPRA) en un comunicado.

“En línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, es conveniente que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal”, indicaron.

Y advirtieron que “no se observan beneficios -pero sí costos y riesgos- de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones”.

“Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, alertaron.

