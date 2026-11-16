El Merval perdió 4,3% en pesos y los ADR argentinos retrocedieron hasta 7,7%. El dólar blue llegó a $1.600 en Rosario

Los activos argentinos comenzaron la semana con fuertes pérdidas, en una jornada de bajas en los mercados internacionales. Las acciones retrocedieron hasta 7,7% en Wall Street, los bonos soberanos en dólares también cerraron en terreno negativo y el riesgo país subió 3%, hasta los 855 puntos básicos. En paralelo, el dólar extendió su escalada y el blue alcanzó un nuevo máximo nominal de $1.600.

La deuda argentina bajo legislación extranjera registró caídas de hasta 0,7%, encabezadas por los bonos Global 2041 y Global 2035. Ese movimiento impulsó el indicador que elabora J.P. Morgan, que volvió a reflejar las dificultades del país para recuperar el acceso al financiamiento internacional. El riego país tocó los 855 puntos, 25 unidades por encima del último cierre.

En el mercado accionario, el MSCI Merval cayó 4,3% en pesos, hasta los 81.476 puntos, y perdió 6,1% medido en dólares. Las bajas fueron lideradas por Grupo Supervielle (-7,5%), Edenor (-7,3%), Metrogas y BBVA (-7% en ambos casos). También retrocedieron Loma Negra (-6,6%), Ternium (-6,1%) y Transportadora de Gas del Norte (-5,9%).

Las ventas se extendieron a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Entre los ADR, los mayores descensos correspondieron a Grupo Supervielle (-7,7%), Loma Negra (-7,5%), Edenor (-7,4%) y BBVA (-7,3%).

El mercado cambiario

El mercado cambiario sumó presión a la jornada. El dólar mayorista avanzó $7,50, un 0,49%, y cerró en $1.551. El techo de la banda cambiaria se ubicó en $1.971,72, un 27,13% por encima de esa cotización. En el Banco Nación, el billete minorista aumentó $5, hasta los $1.575, y marcó un nuevo máximo nominal.

Por su parte, el blue saltó $25 y llegó a $1.600 para la venta en Rosario. Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP subió 0,5%, hasta los $1.584,84, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,4%, a $1.684,10. Así, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubicó en 8,6%.

Los contratos de dólar futuro también registraron subas en todos los plazos. Las operaciones marcaron una cotización de $1.566 para fines de noviembre y de $1.596,50 para diciembre, por encima de los valores negociados el viernes.

Las reservas del BCRA

Por su parte, el Banco Central (BCRA) comenzó la semana con compras de dólares por u$s33 millones y elevó a u$s256 millones el saldo positivo acumulado durante noviembre, en una jornada marcada por una nueva suba del tipo de cambio mayorista. Sin embargo, las reservas internacionales brutas volvieron a retroceder y se mantuvieron por debajo de los u$s50.000 millones, pese a la continuidad de las adquisiciones oficiales.

La intervención se produjo en un mercado de menor actividad, donde se negociaron aproximadamente u$s348 millones en el segmento de contado, frente a los u$s626,8 millones del viernes. En ese contexto, las compras del Central representaron cerca del 9% del volumen total, por encima del 6% registrado en la rueda anterior, cuando había incorporado u$s40 millones.