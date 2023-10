Dólar blue: "Milei alentó la corrida y Massa es un pirómano"

"Las declaraciones de Milei fueron de una irresponsabilidad absoluta. Él no es un panelista, él es candidato a presidente de la Nación y sus declaraciones tienen repercusión. Cuando él alienta una corrida y una hiperinflación, tiene que darse cuenta que esto tiene consecuencias", dijo sobre los dichos del libertario. Milei había expresado que no había que ahorrar "jamás en pesos", ya que "el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", y alentó a que la gente retire los plazos fijos de los bancos.