El efecto Milei acelera la carrera del dólar blue, que se acerca a $ 1.000

Tras asegurar que la suba de la divisa ayuda a su plan de dolarización, llamó a no renovar plazos fijos en pesos. El ministro de Economía lo cruzó

Atiza. El candidato a presidente de La Libertad Avanza no ahorra señales para alentar a la dolarización.

La nueva corrida contra el peso ya no está apalancada solamente por la típica cobertura de los períodos electores y por la escasez de divisas en el Banco Central. Desde la semana pasada, cuando blanqueó la devaluación era funcional a su objetivo de dolarizar la economía, el candidato a presidente de La Lilbertad Avanza se convirtió en un promotor del movimiento cambiario. El lunes, mientras los mercados paralelos del dólar hervían, recomendó no renovar los depósitos a plazo fijo en pesos porque es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento”.