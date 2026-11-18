Fuerte intervención del gobierno para frenar la suba del dólar El tipo de cambio subió en una jornada en la que el gobierno intervino con bonos y contratos futuro. El BCRA desaceleró sus compras. Leve baja del riesgo país 18 de noviembre 2026 · 22:35hs

Foto: Archivo / La Capital. El Banco Central desaceleró la compra de dólares en la última jornada.

El dólar mayorista aumentó $7,50, a $1.559,50, en una jornada marcada por el bajo volumen de operaciones. El volumen operado fue de u$s 356.671 millones en el segmento de contado y otros u$s 1.529 millones en futuros, la herramienta que usa el gobierno para mantener a raya el tipo de cambio oficial. El minorista avanzó $5 hasta los $1.580 para la venta en el Banco Nación.

El Banco Central (BCRA) desaceleró fuerte el ritmo de compras de dólares en el mercado oficial de cambios, al adquirir apenas u$s 11 millones, frente a los u$s 74 millones registrados durante la jornada anterior. En paralelo, las reservas disminuyeron u$s 190 millones, hasta los u$s 49.551 millones. La menor intervención se produjo en un mercado que volvió a registrar escasa actividad y una demanda de divisas más firme.

Aunque el BCRA consiguió comprar dólares en un mercado de menor actividad, la caída de las reservas y la aceleración del mayorista muestran que la acumulación de divisas sigue dependiendo de un equilibrio entre los ingresos comerciales y financieros, la demanda privada y la política de intervención oficial.

El riesgo país Los bonos soberanos cerraron con mayoría de subas y el riesgo país retrocedió 0,7 % hasta los 848 puntos básicos. En contraste, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street sufrieron fuertes pérdidas, de hasta casi 7 %.

En el mercado de renta fija en moneda local, los bonos dólar-linked mostraron una buena demanda y avanzaron un 0,6 % promedio, acompañando la presión alcista sobre los dólares financieros, que durante la jornada registraron incrementos superiores a los $20. Los instrumentos de mayor plazo fueron los que mostraron el mejor desempeño de ese segmento. Por su parte, los bonos ajustados por CER terminaron prácticamente sin cambios en el tramo corto y medio de la curva, mientras que los títulos de mayor duración registraron ganancias del 0,8 %.