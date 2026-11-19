En el cierre del congreso de la federación aceitera se actualizó el cálculo del ingreso necesario para una vida digna. Llamado sindical a “construir” un paro nacional

Los dirigentes del Fresu se reunieron en Rosario, durante el cierre del congreso de la federación aceitera.

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu-Federal) calculó que el salario mínimo, vital y móvil debe llegar a $ 3.251.462 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución nacional y la ley de contrato de trabajo. Es un valor ocho veces más alto que el que fijó el gobierno nacional. El reclamo por este piso salarial se hizo sentir en Rosario, donde dirigentes distintos gremios convergieron en el acto de cierre del congreso nacional de la federación de obreros aceiteros. En ese ámbito llamaron a “construir” un paro nacional.

“Hay que construir un paro nacional porque la huelga da frutos y porque de lo contrario este gobierno y los que vengan no van a dejar de atacar a la clase trabajadora”, dijo el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, durante el cierre del 75° Congreso nacional Ordinario de esa entidad.

Yofra criticó a los referentes del sindicalismo que “están tratando de acomodarse a los tiempos de la política” y consideró que el frente sindical que integra su gremio junto a estatales, metalúrgicos, pilotos y otras organizaciones marcó “un antes y después”.

Precisamente, la jornada de cierre del congreso convocó a referentes de los sindicatos que integran eñ Fresu. Uno de ellos fue el secretario general de Pilotos, Pablo Biró, quien afirmó: “Va a llegar el momento que podamos parar los puertos, los molinos, las rutas, las universidades, los hospitales y los aeropuertos y no va a haber lugar para estos tipos que están con la timba financiera y que, de la boca del propio ministro Caputo, acaban de reconocer un nuevo fracaso”.

En el panel hubo críticas y exigencias a los dirigentes políticos para que respeten el programa de la clase trabajadora. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cargó contra los precandidatos opositores que “se apuran a aclarar que están a favor del déficit cero”. También reclamó la imposición de un impuesto permanente a la riqueza. El dirigente calificó de mentira el relato oficial sobre una baja de la inflación. “Los únicos precios que bajaron son los salarios y las jubilaciones, que es lo primero que el Fresu propone recuperar”, agregó.

Movilización y programa

La presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), María Fernanda Boriotti, resaltó que las derrotas electorales de la derecha en distintos países del mundo, “dejaron huérfano a Javier Milei”. Pero consideró que “la contraofensiva requiere movilización”. Y advirtió que “el año 2027 va a pasar sin pena ni gloria si no es un año movilizado y programático”.

La secretaria gremial de la Conadu histórica, Beatriz Introcaso, también destacó la necesidad de profundizar el programa del Fresu y el secretario de Organización de la UTA, Alberto Patiño, dijo que “es indispensable organizar un plan de lucha”. El secretario general de Molineros, Rubén Lafuente, destacó que los sindicatos tienen “la obligación de hacer todo lo que haga falta para frenar a este gobierno”.

El Frente de Sindicatos Unidos nació como un espacio transversal a las centrales obreras, durante la lucha contra la reforma labora. El 1º de mayo pasado realizó su primer plenario de delegadas y delegados, que aprobó el programa de “Unidad, lucha y rebeldía para recuperar la patria”.

El salario constitucional

Allí se reivindica “el derecho al trabajo y a un salario mínimo, vital y móvil, según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución nacional y el artículo 116 de la ley de contrato de trabajo”.

Esto significa que debe asegurar “una vida digna, mediante la satisfacción de las nueve necesidades allí contempladas”. A octubre, los costos necesarios para cubrir esas necesidades fueron : alimentación adecuada ($ 691.291), vivienda digna ($ 661.124), educación y cultura ($ 295.463), salud ($ 397.377), transportes, vacaciones y esparcimiento ($ 697.646), vestimenta ($ 150.900) y previsión social ($ 357.661).

Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, los salarios reales del sector público cayeron 21%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron 7% respecto del valor de compra que tenían en noviembre de 2023, antes que la asunción del gobierno de Javier Milei.

La convocatoria del Fresu a construir un paro se da en un contexto en el que la crisis se profundiza y la conflictividad crece.