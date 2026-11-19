El arquero de Corinthians es protagonista de una polémica en Brasil, luego de que una influencer confirmara su embarazo a la par de su exprometida

Hugo Souza, arquero de Corinthians, protagoniza una polémica en Brasil , ya que se conoció que será padre con dos mujeres con apenas dos meses de diferencia . El jugador, que enfrentó a Central en los octavos de la Copa Libertadores 2026 , pelea por la permanencia en el Brasileirao y afronta un particular momento en su vida privada.

La influencer Rai Araújo fue quien dio a conocer la noticia al confirmar que está embarazada de seis meses y que tendrá una niña , producto de su vínculo con Souza. A su vez, la exprometida del arquero, Rauany Barcellos, atraviesa el octavo mes de gestación de la otra hija que tendrá el arquero del Timao.

Al respecto, Araújo brindó una nota a la revista brasileña Quem y expresó: “La información es verídica, pero, como también dejé claro en Daily do Garotinho, no era mi intención la exposición. No voy a dar detalles personales pero puedo decirte que él cumple el papel de padre ”.

“ Este embarazo no fue planeado, no fue esperado . No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Empezó con lágrimas, dolor y mucho miedo. Mucha, pero mucha falta de aceptación. Pero seguí adelante y fue lo mejor que hice ”, escribió la influencer en un posteo en su cuenta personal de Instagram.

En su texto compartido para aclarar la situación, Araújo remarcó: “No le tenía tanto miedo al mundo, hasta el día en que Dios me dio a alguien a quien me importa más que a mí misma”.

Rai Araújo compartió un posteo anunciando su embarazo en sus redes sociales.

La turbulenta relación del arquero de Corinthians

Los portales brasileños señalaron que la relación de Souza y Araújo habría comenzado en 2022, pero la misma perdió contacto cuando el arquero comenzó su vínculo con Barcellos, con la cual estuvo comprometido unos años después.

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El arquero de Corinthians habría terminado su relación con Barcellos en mayo de este año y, dos meses después, confirmaron que serán padres juntos a pesar de haberse separado. Desde el entorno del futbolista aclararon que la pareja no volvió a juntarse pero que mantienen un trato cordial, a la espera de la llegada de su hija.

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En tanto, Souza no realizó declaraciones sobre el embarazo de Araújo y fue titular en la goleada 4 a 0 de Corinthians como local ante Botafogo por la fecha 35 del Brasileirao, que le permitió salir de los puestos de descenso directo a la Serie B.