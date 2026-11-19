Más allá de la comisión, el rol de un agente inmobiliario abarca tasaciones, controles legales y negociaciones cruciales para el éxito de una venta.

Vender una propiedad parece sencillo hasta que llega el momento de hacerlo. Hay que decidir un precio, juntar papeles, atender consultas a cualquier hora y, encima, distinguir al curioso del comprador de verdad. En ese laberinto de tareas aparece una figura que muchos conocen de nombre pero pocos saben qué hace puertas adentro: el agente inmobiliario .

¿Es solo alguien que muestra departamentos y cobra una comisión? Para nada. Detrás de cada operación hay tasaciones, controles legales y negociaciones que pueden definir si la venta sale bien o se cae a último momento. Y del otro lado del mostrador, cada vez más gente se pregunta si trabajar como agente inmobiliario puede ser una salida laboral real. Aquí vamos a responder, pero por partes.

El trabajo de un agente comienza mucho antes de la primera visita. Primero viene el análisis del mercado y la tasación , con propiedades comparables que justifiquen el precio. Después se prepara la documentación y se arma un plan de comercialización , con la producción de fotos profesionales, publicaciones segmentadas y gestión de consultas.

Durante la etapa activa , el agente filtra interesados, coordina visitas calificadas y mantiene al propietario informado de todo lo que pasa. Más adelante llega la otra parte, la de negociar, verificar antecedentes del dominio y gestionar reservas , boletos y/o contratos.

Cómo se empieza y cuánto se gana

Quienes miran el trabajo del agente inmobiliario desde afuera suelen preguntarse por dónde empezar. El primer paso es la formación; el segundo, elegir bajo qué estructura se trabaja. Leonardo Misuraca, broker inmobiliario que lidera un equipo de más de 100 agentes en la zona oeste de Buenos Aires y CABA, es claro con las expectativas:

“Ser agente inmobiliario requiere tiempo, constancia, inversión y tolerancia al rechazo. Muchos ingresan atraídos por las comisiones y la flexibilidad, pero pocos están dispuestos a sostener el esfuerzo necesario para obtener resultados reales.”

Ahora, hablemos de plata. Porque un agente inmobiliario no tiene un sueldo fijo. Los ingresos dependen de las operaciones que se cierran. En el modelo REMAX, según detalla Misuraca, un agente puede percibir entre el 45% y el 80% de los honorarios que le correspondan, según las condiciones de su oficina y su participación en cada venta.

Para entenderlo mejor, vamos con un ejemplo: en la venta de una propiedad de USD 100.000, con honorarios totales del 7% (sumando los de comprador y vendedor), los honorarios serían USD 7.000. Con una participación del 45%, el agente recibe USD 3.150 brutos; con una del 80%, USD 5.600.

También hay costos de entrada. Una inversión estimada de USD 450 en formación durante los primeros cinco meses y, desde el sexto, un fee mensual aproximado de USD 70, que incluye formación, herramientas tecnológicas y apoyo del staff.

Cómo elegir agente y qué dudas pueden surgir al vender

Elegir bien al experto en Real Estate que comercializará tu propiedad, influye directamente en el resultado de la operación. Algunas señales concretas de que es fiable son, por ejemplo, que presente una tasación con comparables y no con promesas, que tenga experiencia en tu zona y en el tipo de propiedad que vendés, y que reporte su actividad con datos (contactos, visitas y devoluciones de los interesados).

Pedí siempre referencias y ejemplos de su trabajo antes de avanzar y, si te explica con claridad las condiciones de reserva, seña y penalidades, mejor todavía.

Ahora, si estás pensando en vender y tenés dudas, aquí resolvemos las más habituales:

¿Es obligatoria la exclusividad con una única inmobiliaria? No. Pero bien gestionada ordena responsabilidades, evita publicaciones duplicadas y mejora la estrategia. Si la firmás, revisá plazos, condiciones de salida y reportes.

No. Pero bien gestionada ordena responsabilidades, evita publicaciones duplicadas y mejora la estrategia. Si la firmás, revisá plazos, condiciones de salida y reportes. ¿Qué se revisa antes de la reserva? Título, estado de dominio, inhibiciones, reglamentos y deudas. El agente coordina esos chequeos con la escribanía.

Título, estado de dominio, inhibiciones, reglamentos y deudas. El agente coordina esos chequeos con la escribanía. ¿Qué pasa si firmo con alguien sin matrícula? Te exponés a nulidades e incumplimientos, sin respaldo disciplinario. Siempre pedí número de matrícula y firma del responsable.

Te exponés a nulidades e incumplimientos, sin respaldo disciplinario. Siempre pedí número de matrícula y firma del responsable. ¿Y qué le toca al que vende? Dar información veraz, facilitar visitas en horarios razonables, respetar las exclusividades pactadas y avisar cualquier cambio que afecte la operación. Unas reparaciones menores, pintura neutra y un poco de orden también ayudan.

Al final, vender una propiedad no es algo que podás dejar a la improvisación, se debe planear, estudiar y ejecutar con un patrón fiable y robusto. Con un agente de bienes raíces, que documente cada paso y mida su gestión, la venta es mucho más posible y satisfactoria.