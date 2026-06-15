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Crece la incertidumbre en el debate público respecto a la economía

El Índice de Incertidumbre Económica de la UCA alcanzó 55 puntos en mayo y confirmó la tendencia alcista observada en los últimos meses. La política y el empleo aparecen como las principales fuentes de preocupación

15 de junio 2026 · 18:37hs
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Empleo. La situación del mercado laboral es una de las causas de la incertidumbre.

Empleo. La situación del mercado laboral es una de las causas de la incertidumbre.

La percepción de incertidumbre se instaló en el debate económico argentino. El Índice de Incertidumbre Económica elaborado por el Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) registró en mayo de 2026 un valor de 55 puntos y consolidó así la tendencia alcista observada en los últimos meses.

Al profundizar en las causas de esa incertidumbre, los resultados muestran que la política volvió a posicionarse como el principal factor de preocupación. Durante mayo, esta categoría explicó el 30% de las referencias asociadas a la incertidumbre, un nivel similar al registrado durante la segunda mitad de 2025, en pleno contexto electoral.

En segundo lugar apareció el empleo y las cuestiones vinculadas al mercado laboral. La categoría "trabajo" representó el 22% de las preocupaciones relevadas y consolidó una tendencia creciente observada en los últimos meses. El dato sugiere que las inquietudes sobre la evolución del empleo y las oportunidades laborales ganan protagonismo dentro de las preocupaciones económicas de los argentinos.

Por su parte, la categoría denominada "inestabilidad económica" continuó perdiendo peso relativo y descendió al 21%. El retroceso marca un cambio significativo en la composición de la incertidumbre. A comienzos de 2024, en los primeros meses de la actual gestión nacional, este factor explicaba el 32% de las preocupaciones detectadas por el índice. La disminución registrada desde entonces indica que, aunque persisten las dudas sobre el rumbo de la economía, otros temas comenzaron a ocupar un lugar más relevante en la percepción pública.

El indicador, dirigido por el economista José Daniel Aromí, se construye a partir del análisis de comentarios realizados en canales argentinos de YouTube vinculados a temas económicos. La metodología permite medir la frecuencia con la que aparecen expresiones asociadas a la incertidumbre y se ha convertido en una herramienta complementaria para evaluar el clima económico y las expectativas de la sociedad.

El comportamiento

Desde la UCA señalaron que el comportamiento reciente del indicador refleja una realidad ambivalente. Por un lado, muestra ciertos avances respecto de períodos anteriores marcados por una mayor inestabilidad. Por otro, evidencia las dificultades que aún enfrenta la economía argentina para dejar atrás un ciclo prolongado de resultados adversos y escasa previsibilidad.

En esa línea, el valor de mayo se ubicó tres puntos por debajo del promedio registrado durante la presidencia de Javier Milei y cinco puntos por debajo del observado durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, continúa siendo significativamente superior a los niveles promedio relevados durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el índice alcanzó 46 puntos, y al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con un promedio de 36 puntos.

El informe aclara que esas comparaciones no corresponden a períodos de crecimiento sostenido o estabilidad plena. Por el contrario, se trata de años en los que la economía argentina ya enfrentaba múltiples desafíos estructurales. Aun así, la diferencia pone de manifiesto que la incertidumbre percibida actualmente sigue siendo elevada en términos históricos.

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