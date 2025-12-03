El rubro más postergado en los supermercados: la venta de indumentaria cayó 18,4% en septiembre

El informe del Ipec revela un retroceso generalizado del consumo en supermercados, con bajas que alcanzan a casi todos los grupos de artículos

Las ventas en los supermercados de la provincia de Santa Fe volvieron a mostrar señales de deterioro en septiembre. Las cifras muestran un marcado deterioro del consumo en la comparación mensual y una caída muy pronunciada en la mayoría de los rubros , según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). La contracción más severa se registró en Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, que desplomó sus ventas 18,4% en relación con agosto, convirtiéndose en el sector más golpeado del mes dentro de la estructura comercial de los supermercados.

Al evaluar las ventas, con los valores ajustados por inflación, si bien la facturación a precios corrientes creció 26,8% interanual las ventas reales, apenas avanzaron 4,1% respecto del mismo mes del año pasado.

La caída en indumentaria y textiles se inscribe en un contexto donde los hogares priorizan bienes esenciales frente al encarecimiento del costo de vida. Al tratarse de productos postergables, el retroceso es más profundo y evidencia una tendencia ya observada en los meses previos: el consumidor reduce primero el gasto en vestimenta y artículos para el hogar cuando la capacidad adquisitiva está tensionada.

El dato revela una demanda debilitada que ni siquiera logra sostenerse dentro de los canales de precios relativamente más bajos que suelen ofrecer los supermercados respecto de otros comercios minoristas. Si bien la indumentaria encabezó las caídas, no fue el único sector afectado. El informe del Ipec muestra bajas en el rubro panadería 15,1%, alimentos preparados y rotisería 11,8%, carnes y almacén: ambos con 9,6%, electrónicos y artículos para el hogar 5,8%, artículos de limpieza y perfumería 5,3%, verdulería y frutería 4,9%, bebidas 4,6% y lácteos 1,3%.

Señales de alerta

El resultado mensual negativo contrasta con el crecimiento interanual en términos constantes. Esto sugiere que, si bien la economía familiar muestra una leve recuperación respecto del año pasado, la dinámica reciente indica una desaceleración clara del consumo en los supermercados.

El desplome de la indumentaria y los textiles opera como un termómetro de la fragilidad del poder de compra: cuando ese rubro se hunde, suele anticipar un consumidor en modo ahorro, recortando gastos que no considera imprescindibles.

Con un fin de año marcado por la incertidumbre macroeconómica y la evolución de los precios aún por estabilizarse, la gran incógnita es si el consumo encontrará un piso o si las caídas mensuales volverán a profundizarse en los próximos informes.