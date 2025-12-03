La Capital | Economía | supermercados

El rubro más postergado en los supermercados: la venta de indumentaria cayó 18,4% en septiembre

El informe del Ipec revela un retroceso generalizado del consumo en supermercados, con bajas que alcanzan a casi todos los grupos de artículos

3 de diciembre 2025 · 18:16hs
Supermercados. Si bien la facturación a precios corrientes creció 26

Supermercados. Si bien la facturación a precios corrientes creció 26,8% interanual las ventas reales apenas avanzaron 4,1% respecto del mismo mes del año pasado. 

Las ventas en los supermercados de la provincia de Santa Fe volvieron a mostrar señales de deterioro en septiembre. Las cifras muestran un marcado deterioro del consumo en la comparación mensual y una caída muy pronunciada en la mayoría de los rubros, según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). La contracción más severa se registró en Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, que desplomó sus ventas 18,4% en relación con agosto, convirtiéndose en el sector más golpeado del mes dentro de la estructura comercial de los supermercados.

Al evaluar las ventas, con los valores ajustados por inflación, si bien la facturación a precios corrientes creció 26,8% interanual las ventas reales, apenas avanzaron 4,1% respecto del mismo mes del año pasado.

La caída en indumentaria y textiles se inscribe en un contexto donde los hogares priorizan bienes esenciales frente al encarecimiento del costo de vida. Al tratarse de productos postergables, el retroceso es más profundo y evidencia una tendencia ya observada en los meses previos: el consumidor reduce primero el gasto en vestimenta y artículos para el hogar cuando la capacidad adquisitiva está tensionada.

El dato revela una demanda debilitada que ni siquiera logra sostenerse dentro de los canales de precios relativamente más bajos que suelen ofrecer los supermercados respecto de otros comercios minoristas. Si bien la indumentaria encabezó las caídas, no fue el único sector afectado. El informe del Ipec muestra bajas en el rubro panadería 15,1%, alimentos preparados y rotisería 11,8%, carnes y almacén: ambos con 9,6%, electrónicos y artículos para el hogar 5,8%, artículos de limpieza y perfumería 5,3%, verdulería y frutería 4,9%, bebidas 4,6% y lácteos 1,3%.

Señales de alerta

El resultado mensual negativo contrasta con el crecimiento interanual en términos constantes. Esto sugiere que, si bien la economía familiar muestra una leve recuperación respecto del año pasado, la dinámica reciente indica una desaceleración clara del consumo en los supermercados.

>> Leer más: La caída del poder adquisitivo ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El desplome de la indumentaria y los textiles opera como un termómetro de la fragilidad del poder de compra: cuando ese rubro se hunde, suele anticipar un consumidor en modo ahorro, recortando gastos que no considera imprescindibles.

Con un fin de año marcado por la incertidumbre macroeconómica y la evolución de los precios aún por estabilizarse, la gran incógnita es si el consumo encontrará un piso o si las caídas mensuales volverán a profundizarse en los próximos informes.

Noticias relacionadas
El salario mínimo, vital y móvil llevaba tres meses sin actualización.

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Empleo en baja. La reducción del poder adquisitivo confluye con las pérdidas de puestos laborales y también con la sobrecarga laboral cuando eso es posible.

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. 

Deuda: el gobierno de Santa Fe espera concretar la operación esta semana

El encuentro reunió a referentes de las distintas cámaras comerciales que nuclea la AER y sirvió para repasar los puntos principales del proyecto que ahora discute la Legislatura.

Apoyo de comerciantes rosarinos al proyecto de ley tributaria 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Lo último

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Bajo sospecha por narcotráfico: Lorena Villaverde renunció a asumir en el Senado, pero seguirá en Diputados

Bajo sospecha por narcotráfico: Lorena Villaverde renunció a asumir en el Senado, pero seguirá en Diputados

La CGT consideró insuficiente y desconectado de la realidad el nuevo salario mínimo

La CGT consideró "insuficiente y desconectado de la realidad" el nuevo salario mínimo

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta y la mujer, que inicialmente había quedado demorada, fue detenida ahora junto a otra joven. La causa está en etapa de peritajes y la autopsia será clave para confirmar cómo murió.
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Pagá o matamos a tu familia: 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

"Pagá o matamos a tu familia": 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ovación
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River
OVACIÓN

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Súper jueves preelectoral en Newells: se define la cantidad de candidatos a presidente

Súper jueves preelectoral en Newell's: se define la cantidad de candidatos a presidente

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Policiales
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Policiales

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Pagá o matamos a tu familia: 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

"Pagá o matamos a tu familia": 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La Ciudad
El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento
La Ciudad

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores