La CGT consideró "insuficiente y desconectado de la realidad" el nuevo salario mínimo

El gobierno nacional estableció por decreto un salario mínimo de $328.400. La CGT advierte que no recompone el poder adquisitivo y queda muy lejos de la canasta básica

Luego de que empresarios y sindicatos no lograran llegar a un acuerdo en la última reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Ejecutivo determinó los incrementos para los próximos meses a través de un decreto. Para noviembre se determinó un valor de 328.400 pesos. Tras conocerse la resolución oficial la Confederación General del Trabajo (CGT) salió a rechazar el piso de $328.400 de salario mínimo, vital y móvil decretado por el gobierno por “insuficiente y desconectado de la realidad”.

A través de un comunicado expresaron que ese monto “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna” ya que se encuentra muy lejos de la Canasta Básica Total, fijada en $1.176.852.

Desde la CGT se destacó que la central obrera llevó “una propuesta integral orientada a iniciar un proceso real de recuperación del SMVM” que contemplaba “restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando además la inflación proyectada hasta abril de 2026”.

“Este planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril, como primer paso indispensable para que e salario mínimo vuelva a acercarse a la Canasta Básica Total. Actualmente situada en $1.176.852. Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, resaltaron en el comunicado.

La CGT Regional Rosario expresó su acompañamiento a la posición de la CGT nacional. “Este aumento consagra una brecha importantísima con la canasta básica. Nuevamente, en un intento de diálogo social con empresarios y el estado nacional sobre un tema de tanta implicancia para los asalariados, los trabajadores fuimos desoídos. Ante la falta de políticas destinadas a recomponer los salarios, los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, y en especial los que menos tienen, no pueden esperar más”, indicaron desde la CGT local

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/1996220081236250719&partner=&hide_thread=false La CGT rechaza por insuficiente el laudo que fija el salario mínimo en $328.400. Exigimos un SMVM que cubra la Canasta Básica y garantice una vida digna. #CGT pic.twitter.com/q1UJGtT8dI — CGT (@cgtoficialok) December 3, 2025

La resolución del gobierno

Mediante la resolución 9/2025 —publicada ayer en el Boletín Oficial— se fijó una nueva escala de actualizaciones para todo el país, con aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. Las cifras quedaron lejos de lo que pidieron las centrales sindicales en la mesa de negociación.

La escala contempla para diciembre de 2025: 334.800 pesos, enero de 2026: 341.000 pesos, febrero de 2026: 346.800 pesos, marzo de 2026: 352.400 pesos, abril de 2026: 357.800 pesos, mayo de 2026: 363.000 pesos, junio de 2026: 367.800 pesos, julio de 2026: 372.400 pesos y agosto de 2026: 376.600 pesos.

La medida, firmada por la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, se dictó tras el fracaso de las negociaciones entre los representantes sindicales y empleadores, que no lograron consensuar un monto en la última sesión plenaria realizada el 26 de noviembre. No es la primera vez que la determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil viene realizándose por decreto durante la gestión de Javier Milei.

Paritaria UOM

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó finalmente paritarias que corresponde al período abril 2025-marzo 2026, con vigencia desde el 1° de septiembre de 2025. Se pauto para octubre 2025 la suma de $35.000 en concepto no remunerativos; noviembre 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; diciembre $35.000 no remunerativos; enero 2026 una suba de 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; febrero $25.000 no remunerativos y marzo $35.000 no remunerativos.

Además, se estableció un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) –piso salarial garantizado que incluye todos los conceptos remunerativos y no remunerativos excepto horas extras– con los siguientes valores mensuales: octubre 2025: $949.608; noviembre 2025: $964.651; diciembre 2025: $987.791; enero 2026: $1.004.438; febrero 2026: $1.016.008; marzo 2026: $1.036.390;

La negociación estuvo encabezada por Abel Furlán desde el sector gremial junto a los miembros paritarios del gremio. Las cámaras firmantes son Adimra, Afarte, Caiama, Fedehogar, Afac y Camima. El acuerdo alcanza a los trabajadores de la Rama 17 y el resto de la actividad metalmecánica, a excepción de los siderúrgicos de la rama 21. Desde ya contempla a todos los trabajadores del sector en Rosario y región que están nucleados en la UOM Rosario que conduce Antonio Donello

Como base técnica para la próxima paritaria, las partes acordaron que a partir del 1° de abril de 2026 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 será de $4.313,43, monto que servirá para calcular proporcionalmente todas las categorías del CCT 260/75. Si al 15 de abril de 2026 no hubiera nuevo acuerdo, este valor pasará automáticamente a ser el salario básico hora real.

El acuerdo incluye una cláusula de revisión con el compromiso de reunirse a partir del 15 de marzo de 2026 para evaluar el cierre del período al 31 de marzo de 2026.