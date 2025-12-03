La Capital | Economía | CGT

La CGT consideró "insuficiente y desconectado de la realidad" el nuevo salario mínimo

El gobierno nacional estableció por decreto un salario mínimo de $328.400. La CGT advierte que no recompone el poder adquisitivo y queda muy lejos de la canasta básica

3 de diciembre 2025 · 18:32hs
La nueva CGT Rosario expresó su posición frente al nuevo salario mínimo

La nueva CGT Rosario expresó su posición frente al nuevo salario mínimo, vital y móvil.

Luego de que empresarios y sindicatos no lograran llegar a un acuerdo en la última reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Ejecutivo determinó los incrementos para los próximos meses a través de un decreto. Para noviembre se determinó un valor de 328.400 pesos. Tras conocerse la resolución oficial la Confederación General del Trabajo (CGT) salió a rechazar el piso de $328.400 de salario mínimo, vital y móvil decretado por el gobierno por “insuficiente y desconectado de la realidad”.

A través de un comunicado expresaron que ese monto “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna” ya que se encuentra muy lejos de la Canasta Básica Total, fijada en $1.176.852.

Desde la CGT se destacó que la central obrera llevó “una propuesta integral orientada a iniciar un proceso real de recuperación del SMVM” que contemplaba “restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando además la inflación proyectada hasta abril de 2026”.

“Este planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril, como primer paso indispensable para que e salario mínimo vuelva a acercarse a la Canasta Básica Total. Actualmente situada en $1.176.852. Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, resaltaron en el comunicado.

La CGT Regional Rosario expresó su acompañamiento a la posición de la CGT nacional. “Este aumento consagra una brecha importantísima con la canasta básica. Nuevamente, en un intento de diálogo social con empresarios y el estado nacional sobre un tema de tanta implicancia para los asalariados, los trabajadores fuimos desoídos. Ante la falta de políticas destinadas a recomponer los salarios, los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, y en especial los que menos tienen, no pueden esperar más”, indicaron desde la CGT local

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/1996220081236250719&partner=&hide_thread=false

La resolución del gobierno

Mediante la resolución 9/2025 —publicada ayer en el Boletín Oficial— se fijó una nueva escala de actualizaciones para todo el país, con aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. Las cifras quedaron lejos de lo que pidieron las centrales sindicales en la mesa de negociación.

La escala contempla para diciembre de 2025: 334.800 pesos, enero de 2026: 341.000 pesos, febrero de 2026: 346.800 pesos, marzo de 2026: 352.400 pesos, abril de 2026: 357.800 pesos, mayo de 2026: 363.000 pesos, junio de 2026: 367.800 pesos, julio de 2026: 372.400 pesos y agosto de 2026: 376.600 pesos.

La medida, firmada por la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, se dictó tras el fracaso de las negociaciones entre los representantes sindicales y empleadores, que no lograron consensuar un monto en la última sesión plenaria realizada el 26 de noviembre. No es la primera vez que la determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil viene realizándose por decreto durante la gestión de Javier Milei.

Paritaria UOM

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó finalmente paritarias que corresponde al período abril 2025-marzo 2026, con vigencia desde el 1° de septiembre de 2025. Se pauto para octubre 2025 la suma de $35.000 en concepto no remunerativos; noviembre 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; diciembre $35.000 no remunerativos; enero 2026 una suba de 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; febrero $25.000 no remunerativos y marzo $35.000 no remunerativos.

Además, se estableció un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) –piso salarial garantizado que incluye todos los conceptos remunerativos y no remunerativos excepto horas extras– con los siguientes valores mensuales: octubre 2025: $949.608; noviembre 2025: $964.651; diciembre 2025: $987.791; enero 2026: $1.004.438; febrero 2026: $1.016.008; marzo 2026: $1.036.390;

La negociación estuvo encabezada por Abel Furlán desde el sector gremial junto a los miembros paritarios del gremio. Las cámaras firmantes son Adimra, Afarte, Caiama, Fedehogar, Afac y Camima. El acuerdo alcanza a los trabajadores de la Rama 17 y el resto de la actividad metalmecánica, a excepción de los siderúrgicos de la rama 21. Desde ya contempla a todos los trabajadores del sector en Rosario y región que están nucleados en la UOM Rosario que conduce Antonio Donello

Como base técnica para la próxima paritaria, las partes acordaron que a partir del 1° de abril de 2026 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 será de $4.313,43, monto que servirá para calcular proporcionalmente todas las categorías del CCT 260/75. Si al 15 de abril de 2026 no hubiera nuevo acuerdo, este valor pasará automáticamente a ser el salario básico hora real.

El acuerdo incluye una cláusula de revisión con el compromiso de reunirse a partir del 15 de marzo de 2026 para evaluar el cierre del período al 31 de marzo de 2026.

Noticias relacionadas
Supermercados. Si bien la facturación a precios corrientes creció 26,8% interanual las ventas reales apenas avanzaron 4,1% respecto del mismo mes del año pasado. 

El rubro más postergado en los supermercados: la venta de indumentaria cayó 18,4% en septiembre

Cambios en las jubilaciones para 2026

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil llevaba tres meses sin actualización.

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Empleo en baja. La reducción del poder adquisitivo confluye con las pérdidas de puestos laborales y también con la sobrecarga laboral cuando eso es posible.

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Lo último

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda de enero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda de enero

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny le ganó a Taylor Swift como el artista más escuchado

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny le ganó a Taylor Swift como el artista más escuchado

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta y la mujer, que inicialmente había quedado demorada, fue detenida ahora junto a otra joven. La causa está en etapa de peritajes y la autopsia será clave para confirmar cómo murió.
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Pagá o matamos a tu familia: 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

"Pagá o matamos a tu familia": 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ovación
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River
OVACIÓN

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Súper jueves preelectoral en Newells: se define la cantidad de candidatos a presidente

Súper jueves preelectoral en Newell's: se define la cantidad de candidatos a presidente

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Policiales
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Policiales

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Pagá o matamos a tu familia: 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

"Pagá o matamos a tu familia": 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La Ciudad
El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento
La Ciudad

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas