Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

El gobierno emitirá deuda en dólares bajo legislación local para hacer frente a los fuertes vencimientos de agosto. El dólar retomó la actividad con una leve suba

9 de diciembre 2025 · 22:39hs
El gobierno busca dólares para pagar los vencimientos de deuda.

El gobierno busca dólares para pagar los vencimientos de deuda.

El S&P Merval en dólares cayó por tercera rueda al hilo y perforó los 2.000 puntos, mientras que los bonos soberanos retrocedieron y el riesgo país se apuntaló hasta los 634 puntos. Esto sucedió tras el feriado local del lunes, y en la previa de que la Secretaría de Finanzas licite un título soberano en dólares con el objetivo de conseguir parte de las divisas que necesita para afrontar el vencimiento de enero por más de u$s4.200 millones.

Esta colocación en dólares será la primera de este tipo desde 2018 y la antesala de una salida al mercado voluntario de deuda bajo legislación local. El nuevo bono , tendrá vencimiento en 2029 y un cupón semestral del 6,5 %.

El nuevo Bonar 2029N se licitará en una instancia aparte que tendrá lugar este miércoles con liquidación el viernes. El mismo, según la curva actual, debería rendir 10,8 %.

En este contexto, los títulos en dólares cerraron con mayoría de bajas de hasta 2 % encabezadas por el Global 2046 y el Global 2041 (-0,9 %). A contramano, el Global 2038 avanzó 1,7 %. Así, el riesgo país argentino subió una unidad a 634 puntos básicos.

Leve suba del dólar

Por su parte, el dólar oficial retomó las operaciones tras el feriado del lunes, prolongando la calma cambiaria de las últimas semanas. El mayorista cerró en $1.442, una suba de $7 respecto al cierre del viernes, ubicándose un 5,1 % por debajo del límite superior de la banda del Banco Central, que se sitúa hoy en $1.515,50. En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación avanzó a $1.465.

En los tipos de cambio bursátiles, el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,6 % hasta $1.497,98, mientras que el MEP baja 0,3 % para ubicarse en $1.470,68. El dólar blue se opera en $1.445.

En el sector de futuros, se registraron caídas generalizadas. La mayor baja fue de 0,4 % en el tramo del dólar para mayo de 2026, que actualmente cotiza en $1.594,50. Para fin de año, se espera que el tipo de cambio cierre en $1.450.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la baja de retenciones para el campo. 

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

El gobierno anunció una reducción de los aranceles en las exportaciones de soja

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

Las importaciones de bienes de consumo llegaron a u$s  8.376 millones entre enero y septiembre.

Las importaciones de bienes de consumo baten récords

Las ventas en comercios caayó durante noviembre. Hay expectativas por las Fiestas.

Las ventas en comercios minoristas cayeron 4,1% interanual en noviembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El ingreso de productos ilegales era de "pasadores" pero ahora se hace con camiones enteros y golpea directamente en la producción nacional
Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

