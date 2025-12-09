Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

El gobierno emitirá deuda en dólares bajo legislación local para hacer frente a los fuertes vencimientos de agosto. El dólar retomó la actividad con una leve suba

El S&P Merval en dólares cayó por tercera rueda al hilo y perforó los 2.000 puntos, mientras que los bonos soberanos retrocedieron y el riesgo país se apuntaló hasta los 634 puntos. Esto sucedió tras el feriado local del lunes, y en la previa de que la Secretaría de Finanzas licite un título soberano en dólares con el objetivo de conseguir parte de las divisas que necesita para afrontar el vencimiento de enero por más de u$s4.200 millones.

Esta colocación en dólares será la primera de este tipo desde 2018 y la antesala de una salida al mercado voluntario de deuda bajo legislación local. El nuevo bono , tendrá vencimiento en 2029 y un cupón semestral del 6,5 %.

El nuevo Bonar 2029N se licitará en una instancia aparte que tendrá lugar este miércoles con liquidación el viernes. El mismo, según la curva actual, debería rendir 10,8 %.

En este contexto, los títulos en dólares cerraron con mayoría de bajas de hasta 2 % encabezadas por el Global 2046 y el Global 2041 (-0,9 %). A contramano, el Global 2038 avanzó 1,7 %. Así, el riesgo país argentino subió una unidad a 634 puntos básicos.

Leve suba del dólar

Por su parte, el dólar oficial retomó las operaciones tras el feriado del lunes, prolongando la calma cambiaria de las últimas semanas. El mayorista cerró en $1.442, una suba de $7 respecto al cierre del viernes, ubicándose un 5,1 % por debajo del límite superior de la banda del Banco Central, que se sitúa hoy en $1.515,50. En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación avanzó a $1.465.

En los tipos de cambio bursátiles, el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,6 % hasta $1.497,98, mientras que el MEP baja 0,3 % para ubicarse en $1.470,68. El dólar blue se opera en $1.445.

En el sector de futuros, se registraron caídas generalizadas. La mayor baja fue de 0,4 % en el tramo del dólar para mayo de 2026, que actualmente cotiza en $1.594,50. Para fin de año, se espera que el tipo de cambio cierre en $1.450.