La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

El Indec informó que la actividad sectorial cayó 0,8 % mensual y 2,9 % interanual. Cae la demanda interna y crecen las importaciones

La actividad industrial no despega y se profundiza la crisis en el sector.

La producción industrial cayó por segundo mes consecutivo en octubre, ý tocó su nivel más bajo desde marzo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la retracción fue del 0,8 % mensual y un 2,9 % interanual.

El Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora el organismo de estadística quedó un 5 % por debajo del pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, allá por noviembre del año pasado.

Dentro de las divisiones con mayor peso en el índice, las más afectadas respecto de septiembre fueron textiles e indumentaria (-2 %) y madera (-1,2 %).

En comparación con noviembre de 2024, resaltaron las bajas en textiles e indumentaria (más de 20 %), vehículos (-13,3 %), maquinaria y equipo (-11,4 %), productos de metal (-11,3 %) y productos de caucho y plástico (-10 %). Según el reporte del INDEC, el boom de importaciones también afectó a la industria automotriz.

La producción de metales también fue golpeada por la apertura comercial, así como de la menor demanda del sector automotriz y del sector de limpieza y productos personales, entre otros segmentos. Por su parte, la fabricación de plásticos se vio disminuida por la menor demanda del rubro de alimentos y bebidas, principalmente.

En términos interanuales, la industria encadenó su cuarto retroceso consecutivo (-2,9 %). Aun así, debido a la baja base de comparación de los primeros meses de la gestión Milei, en el acumulado de los primeros diez meses de 2025 el rubro experimentó un alza de 3,1 %.

Avalancha importadora

Según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), Entre enero y septiembre de este año las importaciones de bienes de consumo alcanzaron 8.376 millones de dólares, el valor más alto de la serie con origen en 2004. Este monto supera en 1.693 millones de dólares el récord previo, registrado en el mismo período de 2018, lo que implica un incremento del 25,3 %.

En el acumulado de los primeros tres trimestres del año, lideran las importaciones los electrodomésticos, baterías y lámparas, con aumentos de 248,9 % respecto de 2024 y de 217,7 % vs 2023. Representan el 8,4 % del total.

Le siguen motos, bicicletas y otros equipos de transporte (+124,6 % vs 2024 y +69,3 % vs 2023). Prendas de vestir, el 6,3 % del total, presentó una suba interanual de 61,8 % y de 99,2 % en relación a 2023.

Esta corriente generó la aparición de nuevos importadores. Al analizar los diez principales sectores, se observa un aumento de 9.235 empresas (+70 %), en comparación con el mismo período de 2023.

El mayor salto se dio en productos de caucho y plástico, que sumó 2.490 nuevas firmas importadoras (+53 %). Le siguen marroquinería, con 1.524 empresas adicionales (+70 %), prendas de vestir, con 1.391 (+152 %), y electrodomésticos, baterías y lámparas, que incorporó 1.069 nuevas importadoras (+106 %).

También se registraron aumentos significativos en informática, electrónica y óptica, con 411 nuevas empresas (+45 %), jabonería, pinturería y plaguicidas, con 307 (+44 %), y Productos alimenticios, que sumaron 291 firmas (+127 %). Por último, motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte añadieron 233 empresas (+18 %), mientras que farmacéuticos incorporó 21 nuevas firmas (+12 %).

Mientras las importaciones de bienes de consumo del rubro electrodomésticos, baterías y lámparas crecieron 217,7 % en los primeros nueve meses de 2025 respecto del mismo período de 2023, la subclase del Índice de Producción Manufacturera correspondiente a equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos registró una caída de 25,7 %. En la misma línea, las importaciones de prendas de vestir aumentaron 61,8 % en el acumulado enero-septiembre de 2025 respecto de 2023, mientras que la división de productos textiles del Índice de Producción Manufacturera se contrajo 18,9 %.

Construcción tropezó

Por su parte, la construcción frenó su rebote y se contrajo 0,5 % en octubre, tras dos avances al hilo. Pese a la caída mensual, en octubre el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 8 % respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los diez meses de 2025, el índice tuvo un aumento de 7,9 % respecto a igual período del calamitoso 2024.

Entre los insumos con mayores subas interanuales durante octubre fueron el hormigón elaborado (40,7 %), los artículos sanitarios de cerámica (35,7 %), el asfalto (33,6 %) y los mosaicos (24,5 %). Como contracara, las mayores caídas fueron para el yeso (-11,2 %), la cal (-3,6 %) y las placas de yeso (-0,6 %).

En el acumulado enero-septiembre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,4 % con respecto al mismo período del año anterior.