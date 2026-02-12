La industria santafesina cayó 9,8% en diciembre

Según Fisfe, el nivel de producción quedó 8,7% por debajo de 2022. El 68% de las ramas registró bajas y se profundiza la pérdida de empleo y empresas en el sector

La producción industrial de Santa Fe retrocedió 9,8% interanual en diciembre de 202 5, según informó la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). Si bien en la medición acumulada al finalizar el año la industria santafesina alcanzó una suba de 1,3% anual, el índice de 2025 se ubicó 8,7% por debajo del nivel alcanzado en 2022.

El informe señala que el 68% de las ramas fabriles analizadas mostró caídas interanuales en su nivel de actividad. Entre los sectores más afectados se destacaron maquinaria agropecuaria (-22,8%), autopartes (-17,7%), molienda de oleaginosas (-17,4%), manufacturas de plástico (-12,4%) y prendas de vestir (-11,7%).

En términos desestacionalizados, el indicador de producción de diciembre disminuyó 3,9% respecto de noviembre, lo que refleja una nueva contracción en el cierre del año.

“El 2025 finalizó con rasgos negativos para la industria santafesina. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial retrocedieron 9,8%, la demanda fabril de energía eléctrica se redujo 6,5% y la entrega de gas a industrias cayó 9,7%. El empleo y la base empresarial también cedieron”, resumieron desde Fisfe en su último informe de Actualidad Industrial.

La entidad atribuyó el desempeño adverso a la menor demanda en el mercado interno, el mayor ingreso de productos importados en condiciones ventajosas frente a la producción nacional y los elevados costos financieros, factores que obstaculizaron la actividad fabril.

La actividad industrial por ramas

De las 60 ramas industriales relevadas por Fisfe, 48 registraron en 2025 un nivel de producción inferior al de 2023. Dentro de ese universo, 32 actividades sufrieron caídas superiores al 10%.

Entre las más afectadas figuran vehículos automotores, industria siderúrgica, productos textiles, tratamiento y servicios de trabajo de metales, curtido de cuero, calzado, aparatos de uso doméstico, fundición, maquinaria agropecuaria, pinturas, manufacturas de plástico, papel, detergentes y jabones, edición e impresión, materias primas plásticas y caucho sintético, y bebidas.

No obstante, algunas ramas lograron crecer en diciembre de 2025 respecto del mismo mes del año anterior. Se destacaron industria siderúrgica (19,3%), papel y productos de papel (6,6%), maquinaria de uso general (5,5%), molienda de cereales (4,3%), maquinaria de uso especial (3,9%), carrocerías y remolques (2,2%) y fiambres y embutidos (1,5%).

En cambio, además de los rubros ya mencionados, mostraron retrocesos edición e impresión (-2,4%), carne vacuna (-4,3%), productos lácteos (-4,6%), productos metálicos para uso estructural (-7,3%), muebles y colchones (-8,3%) y productos de metal y servicios de trabajo de metales (-9%), según detalló la entidad que preside Javier Martín.

Empleo en retroceso en Santa Fe

En materia laboral, el informe precisó que a nivel nacional el empleo asalariado registrado en la industria manufacturera mostró en octubre de 2025 —último dato disponible— una caída interanual de 2,7%, equivalente a 32.000 puestos menos que en el mismo mes de 2024.

De acuerdo con los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el retroceso interanual se verifica de manera ininterrumpida desde marzo de 2024, acumulando 20 meses consecutivos de bajas. Durante el segundo semestre de 2025 la tendencia se acentuó, con variaciones mensuales desestacionalizadas también negativas.

En comparación con diciembre de 2023, la pérdida asciende a 54.900 trabajadores (-4,6%). La disminución del empleo alcanza a la mayoría de los sectores industriales, con mayor impacto en “textiles, confecciones, cuero y calzado” (-14,9%), “metalmecánica” (-6,7%), “madera y papel” (-6,3%) y “automotores y neumáticos” (-6,2%).

En Santa Fe, y según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, tanto la cantidad de empleadores asegurados como la de trabajadores cubiertos en la industria manufacturera cae de manera sostenida desde fines de 2023. Entre diciembre de ese año y octubre de 2025, el número de empleadores se redujo en 292 (-4,9%) y el total de trabajadores cubiertos disminuyó en 7.714 (-5,6%).

A nivel nacional, en el mismo período, la actividad industrial perdió 2.338 empleadores (-4,7%) y 64.541 trabajadores cubiertos (-5,3%), consolidando un escenario de retracción que atraviesa a todo el entramado fabril.