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"Fashion Sunset revolucionó Santa Fe: Pampita y Leo Saleh brillaron en el evento del año"

Mientras tanto, la producción ya se prepara para desembarcar en Miami dentro de las próximas semanas con una nueva edición internacional de Fashion Sunset.

29 de mayo 2026 · 10:24hs
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Fashion Sunset revolucionó Santa Fe: Pampita y Leo Saleh brillaron en el evento del año

Santa Fe vivió un atardecer inolvidable con la llegada de la edición número 14 de Fashion Sunset, el exclusivo evento de moda, lifestyle y entretenimiento creado por Leonel Saleh, que desembarcó en la ciudad con una propuesta sin precedentes y una convocatoria multitudinaria que reunió a figuras del espectáculo, empresarios, influencers, diseñadores y medios de toda la región.

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Detrás del fenómeno Fashion Sunset se encuentra Leonel Saleh, influencer, conductor y productor de eventos, reconocido por su crecimiento en redes sociales y por construir una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram. Además, desde hace más de diez años conduce City Tour TV, ciclo dedicado al turismo, la gastronomía, los viajes y las experiencias premium, posicionándose como una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro del mundo lifestyle y del entretenimiento en Argentina.

La producción tuvo un comienzo de lujo desde el primer minuto: Pampita, Hernán Drago, Verónica de la Canal y todo el equipo de Fashion Sunset llegaron a Santa Fe en avión privado gracias a Monaco Air Team, la empresa elegida por la producción para acompañar cada una de las ediciones del tour nacional e internacional.

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El evento se realizó en Roll & Rock Beach House, sobre la Costanera Este santafesina, donde el sunset frente al río, la música, la moda y la gastronomía premium se fusionaron en una experiencia única que revolucionó la escena social de la ciudad.

La gran figura invitada de la tarde-noche fue Carolina “Pampita” Ardohain, madrina oficial del evento, quien deslumbró con su presencia y fue una de las más ovacionadas por el público. La modelo y conductora compartió una jornada inolvidable junto a Leonel Saleh, productor y creador del fenómeno Fashion Sunset.

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Uno de los momentos más emotivos del evento ocurrió cuando Pampita tomó la palabra frente a todos los presentes y dedicó unas sentidas palabras a Leonel Saleh. La modelo destacó la calidad humana del productor, su crecimiento profesional y lo lindo que es trabajar junto a él, en un discurso que emocionó profundamente al público y generó una gran ovación en el lugar.

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La conducción estuvo a cargo de Hernán Drago y Leonel Saleh, quienes llevaron adelante una experiencia cargada de glamour, emoción y moda de alto nivel. El desfile contó con la participación de importantes marcas y diseñadores nacionales e internacionales, mientras que el impactante cierre estuvo en manos de Verónica de la Canal, referente indiscutida de la alta costura argentina.

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Pero Fashion Sunset fue mucho más que un desfile: el evento se transformó en un verdadero show integral que impactó a todos los invitados. Durante la tarde-noche hubo cantantes en vivo, performances artísticas, bailarines, DJ sets, shows de fuegos especiales y hasta una intervención de pintura en vivo, donde artistas realizaron una obra exclusiva frente al público.

La experiencia también contó con cocktails de autor, gastronomía de primer nivel y un exclusivo espacio VIP premium pensado especialmente para empresarios, sponsors e invitados especiales, consolidando el espíritu luxury y experiencial que caracteriza al universo Fashion Sunset.

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El evento se desbordó de gente y se convirtió rápidamente en el acontecimiento social más exitoso de la temporada en Santa Fe. La convocatoria fue tan grande que muchas personas permanecieron sobre la avenida y en los alrededores del lugar intentando ingresar, mientras que en redes sociales comenzaron inmediatamente los pedidos para una nueva edición en la ciudad.

Fashion Sunset reunió invitados y público de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Paraná y Uruguay, consolidándose como un punto de encuentro regional para empresarios, referentes de moda, medios, influencers y amantes del lifestyle premium.

Con red carpet, cobertura de prensa, una puesta en escena imponente frente al río y un despliegue nunca antes visto en la ciudad, Fashion Sunset logró consolidarse como uno de los eventos más exclusivos y comentados del país.

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Tras el éxito total en Santa Fe, Leonel Saleh confirmó que Fashion Sunset continuará su expansión internacional con una nueva edición en Miami, que se realizará en La Ferneteria y contará con la conducción de Lucía Ugarte, Chicas Guapas TV y Leonel Saleh, nuevamente junto a Pampita como invitada especial.

La gira continuará además durante julio con una edición especial en Villa La Angostura y, a fines de ese mismo mes, desembarcará en Ibiza, uno de los destinos más icónicos del verano europeo, consolidando así el crecimiento internacional de Fashion Sunset y posicionándolo como uno de los eventos fashion y lifestyle argentinos con mayor proyección.

En la organización general del evento también colaboró la productora de eventos Laura Giacosa, acompañando la realización de una edición que dejó su huella en la ciudad.

Además, tras el impacto generado en Santa Fe, comenzaron rápidamente los rumores y las preguntas sobre una posible edición en Rosario. Según trascendió, la producción de Fashion Sunset estaría evaluando realizar próximamente una experiencia mucho más exclusiva, privada y reducida, pensada para un público selecto y en una locación de lujo de la ciudad. Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo indica que el anuncio podría llegar muy pronto y que Rosario sería escenario de una edición completamente diferente, íntima y ultra premium del universo Fashion Sunset.

Fotos gentileza Herman Giacosa

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