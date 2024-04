Central le hizo fuerza a River con el alternativo pero no pudo aguantarlo

El segundo gol de Miguel Borja al final del partido no solo le dio a River una victoria obligada para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga, sino que le dejó una mueca de tristeza a un Central que dio todo con su once alternativo, que lo iba ganando bien con el golazo de Lautaro Giaccone, pero que paradójicamente cuando ingresaron los titulares para sostenerlo no pudo hacerlo. La derrota por 2 a 1 fue un premio excesivo para el gol y se lo deben al olfato del colombiano, como así también un castigo demasiado duro para los canallas que de todas maneras tiene la cabeza en la Copa Libertadores.