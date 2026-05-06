El tiempo en Rosario: jueves con alerta naranja por tormentas y alerta amarilla por vientos

Los vientos intensos y fuertes ráfagas seguirían hasta el fin de semana. Ya desde el viernes se espera un marcado descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 7 de mayo en Rosario un alerta naranja por tormentas fuertes en la madrugada y un alerta amarillo por viento en la mañana, en una jornada que continuará muy ventosa y que tendría una temperatura máxima de 20º.

Para la madrugada del jueves hay vigente un alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. La mañana, todavía con tormentas aisladas, tiene un alerta amarillo por vientos del sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. A la tarde hay bajas chances de lluvias aisladas, con vientos intensos y fuertes ráfagas que se mantendrían hacia la noche. La temperatura máxima no superaría los 20º y la mínima rondaría los 16º.

El viernes también estaría muy ventoso, con ráfagas de hasta 60 km/h y una marcada baja de los registros: se esperan 15º de máxima y 7º de mínima.

El sábado llegaría con más vientos fuertes y nuevamente ráfagas de hasta 60 km/h, con una máxima de 14º y una mínima de 6º.

Para el domingo se anuncian vientos moderados a leves del noroeste, con cielo despejado y marcas entre 16º y 5º.

El lunes estaría despejado cambiando a ligeramente nublado, con un leve repunte en los registros: 19º de máxima y 8º de mínima.

El martes estaría parcialmente nublado, con vientos suaves, una máxima de 17º y una mínima de 7º.