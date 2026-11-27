María Eugenia Del Puerto, tambera desde hace 25 años, montó un tambo-fábrica ovino donde elabora quesos y dulce de leche premium. Con local propio, vende en la región y también a reconocidos chefs porteños

"Siempre tuve la inquietud de agregarle valor a la producción lechera", afirma la productora María Eugenia Del Puerto.

La majada arrancó con 60 ovejas durante la pandemia y hoy ronda las 160 a 180 madres.

"Nunca dejé de ser productora, lo que hice fue encontrar una nueva manera de producir, transformar y darle valor agregado", dice María Eugenia Del Puerto.

Luego de un cuarto de siglo como productora tambera, María Eugenia Del Puerto decidió sumar a su actividad un proyecto que ya venía madurando desde hacía un tiempo: industrializar en el propio campo la producción de leche ovina. Así nació Pecorina by Maru, un tambo-fábrica ubicado en Acevedo, en el partido bonaerense de Pergamino, que elabora quesos y dulce de leche con leche de oveja.

El establecimiento funciona en un lote de 10 hectáreas, con entre 160 y 180 ovejas en producción. Cada animal da en promedio un litro por día, lo que suma cerca de 180 litros diarios. La leche de oveja tiene más sólidos (grasa y proteínas) que la bovina, lo que se traduce en mayor rendimiento a la hora de elaborar quesos.

Este año empezaron a comercializar los productos en el mercado local y regional, a través de un local propio y distribuidores, y también abastecen a restaurantes de reconocidos chefs en la ciudad de Buenos Aires. La línea de productos incluye quesos como pamperino, perga grana, cheddar pampeano, cremoso, camembert y provoleta, además de ricota prensada y ricota salata, elaboradas con suero de oveja.

El campo donde funciona el tambo perteneció originalmente a Antonia Acevedo Echeverría, quien lo donó a una congregación religiosa con la condición de que allí se promovieran actividades de capacitación y educación, especialmente para la mujer rural. Del Puerto alquila el establecimiento a la congregación con el compromiso de formar, dar empleo y apoyar a la Escuela de la Familia Agrícola (EFA), que está a pocos metros del predio . Por esa cercanía, el lote cuenta con una franja en la que no se pueden aplicar fitosanitarios.

Del tambo bovino a la majada

La historia detrás del nuevo proyecto no empezó de un día para otro. Después de muchos años de experiencia en la producción de leche bovina, la productora pergaminense decidió explorar una nueva posibilidad: trabajar con leche de oveja y agregarle valor, transformándola en productos premium. El proyecto llevó tiempo, investigación, pruebas y también cumplir con las habilitaciones necesarias para comercializar.

“Hace 25 años que soy productora tambera bovina, y mi historia con Pecorina tiene mucho que ver con mi historia como productora. Siempre tuve la inquietud de agregarle valor a la producción lechera e incursionar en leches especiales”, contó Del Puerto, en diálogo con La Capital.

El punto de partida se dio durante la pandemia, cuando un productor le vendió una majada de 60 ovejas. A partir de ahí seleccionaron los ejemplares más productivos y hoy cuentan con un plantel de madres de raza Pampinta, desarrollada por el Inta Anguil (La Pampa).

El tambo-fábrica también funciona como espacio de formación: además del personal del establecimiento, tiene un sistema de pasantías para alumnos de la escuela. “Tratamos de trabajar siempre desde lo productivo, educativo y comercial”, explicó Del Puerto.

Para la productora, el proyecto no cambió su perfil: “Nunca dejé de ser productora, lo que hice fue encontrar una nueva manera de producir, transformar y darle valor agregado a lo que hacemos en el campo”.

Consolidar identidad, canales comerciales y desarrollo de productos

- ¿Qué característica tiene el ordeñe de ovejas a diferencia de la producción bovina?

Es un solo ordeñe por día y la producción lechera es estacional, primavera-verano, ya que la productividad de cada oveja dura seis meses, desde que paren hasta que se las “seca”. La parición empieza en julio, y luego de un destete precoz, los corderos se venden con un promedio de 20 kilos.

- ¿Qué tipos de queso elaboran?

Quesos duros, como pamperino y pergagrana, y con el suero hacemos quesos blandos, como ricota prensada y a veces cremosos, todos como subproductos. Buscamos que cada producto conserve las características de su materia prima y tenga una identidad reconocible.

- ¿Se comercializa la lana?

Es muy difícil porque en nuestra zona no hay muchos compradores, ni precio de referencia, ni tampoco un circuito comercial desarrollado.

- ¿Cuáles son los objetivos a futuro?

Consolidar la identidad del proyecto, ampliar los canales comerciales y seguir desarrollando productos que puedan encontrar su lugar, tanto en el mercado local como en nuevos destinos, ya que también somos proveedores de reconocidos chefs de la ciudad de Buenos Aires.