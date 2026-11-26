Productores de Pergamino e Ibarlucea advierten sobre la gran cantidad de trigos caídos, incluso dentro de un mismo lote. Las legumbres, que suelen cosecharse desde el 10 de noviembre, todavía esperan secarse

Trigos caídos en la zona de Pergamino, con más vuelco en los sectores bajos de los lotes. Foto: Adrián Farroni

En plena cosecha de trigo, con algunos lotes ya levantados y otros por cosecharse, la preocupación que se repite esta semana entre algunos productores de la región es el vuelco. En la zona de Pergamino y centro-sur de Entre Ríos, los productores ven trigos caídos en distintos sectores, lo que complica la cosecha y puede restar rendimiento.

Entre las causas, aparecen las heladas de octubre, los pocos días de sol, la densidad de plantas y la alta nutrición. “Es un combo de variables” , resume la ingeniera agrónoma Vanesa Loza, coasesora del grupo Crea Ascensión, que está siguiendo el tema con integrantes del grupo.

Adrián Farroni, ingeniero agrónomo y productor Crea de Pergamino, contó que están a una semana de arrancar la cosecha de trigo y viendo con preocupación el tema de vuelcos. “Hasta el último día, no se va a saber bien lo que van a rendir”, señaló el productor, que también espera cosechar las legumbres, que vienen con demora. Por su parte, Fernando Albertengo, que trabaja campos en Gobernador Mansilla (Entre Ríos) e Ibarlucea (Santa Fe), arrancó esta semana con la cosecha de trigo, también con vuelcos.

“Esta semana estamos esperando que se sequen las legumbres. Todavía no pudimos empezar a cosechar: tenemos 150 hectáreas de arveja y 180 ha de lenteja”, contó el Ing. agrónomo Adrián Farroni, integrante del grupo Crea Ascensión y quien trabaja campos entre Pergamino y Arroyo del Medio.

En esta zona, la cosecha de legumbres suele arrancar entre el 10 y el 15 de noviembre, y al 24 todavía no pudieron empezar. “Yo se lo atribuyo a que fue un invierno y primavera bastante frescos que alargaron el ciclo, y también a las heladas que quemaron partes del lote y luego rebrotaron”, explicó.

Según contó, la arveja sufrió bastante el frío del invierno, sobre todo por la cobertura del trigo-soja del año pasado, y octubre fue muy nuboso, con poco sol en pleno llenado de granos. “Estimamos un rendimiento promedio de entre 2500 a 3000 kg/ha, aunque en la zona escuché valores de entre 1000 y 3000 kg/ha”, señaló. Las lentejas se ven “un poco mejor”, según Farroni, “quizás porque son más sensibles al frío”. Los rindes que se escuchan en la zona rondan entre 1500 y 3000 kg/ha, “que es muy bueno para lenteja”.

Lenteja finalizando ciclo (Pergamino, Buenos Aires)

Con respecto a los trigos, que están a una semana de la cosecha, “se ven bastante bien”, pero preocupado por los vuelcos. “En octubre hubo pocos días de sol y la helada del 17 y 18/10 (-7 °C, según registró el INTA Pergamino), llevó a una reabsorción en la base del tallo de algunos trigos”, describió. Si bien siguen llenando granos, se caen cuando la espiga gana peso. “Hasta el último día de cosecha, no se va a saber bien lo que van a rendir”, advirtió. Su estimación para la zona, con altos niveles de fertilización, es de 6000 a 7000 kg/ha.

Según le comentaron colegas, en las empresas Crea más al sur, como Villa Cañás, Teodelina, Arenales y Ascensión, más del 50% del área está en el piso. Si bien los motivos todavía están en discusión, todos coinciden en que es una suma de factores. “Las lluvias de agosto generaron mucha densidad de tallos, provocando un efecto de sombreado y tallos más débiles. También hubo una nutrición bastante alta y mucha nubosidad. Esta multiplicidad de factores, más posiblemente el efecto de la helada, generó vuelcos”.

Vanessa Loza, ingeniera agrónoma y coasesora del grupo Crea Ascensión, viene siguiendo e investigando el tema. En los lotes que recorrió, el tallo estaba verde abajo, “por lo que helada no es”, dijo. En un lote con franjas de distintas dosis de nitrógeno, la franja que tenía el doble de dosis que el testigo, tenía unas 500 espigas, y fue la que más se cayó.

Izq.: Testigo de una franja sin fertilizante nitrogenado, sin vuelco, zona Ascensión. Der.: Trigo volcado, también zona Ascensión.

Durante su búsqueda se encontró con un trabajo hecho en China en el que se sombrearon dos variedades, una más susceptible al vuelco y otra no, y se cambió la densidad. “Al sombrearlas y aumentar la densidad, los tallos se volvían más finos y la pared del tallo también, por un cambio en la síntesis de lignina, lo que los hace más propensos al vuelco”, describió Loza, quien recordó que en octubre, en el período crítico, hubo 18% menos de radiación en la zona.

La especialista aclaró que es una hipótesis que están tratando de comprobar. “Es un combo de densidad, variedad, nutrición alta y baja radiación en octubre”. Y si bien puede ser que una variedad aparezca más entre los lotes caídos, también se vio vuelco en otras variedades.

Entre Ríos e Ibarlucea: arrancó la cosecha de trigo, con sectores caídos

Fernando Albertengo, productor Crea de Santa Fe, arrancó esta semana la cosecha de trigo en Ibarlucea. Las primeras 19 hectáreas rindieron 67 qq/ha, con trigo caído en algunos sectores, como en Pergamino.

Albertengo también trabaja campos en Gobernador Mansilla, Entre Ríos, donde el trigo todavía no se cosechó. “El estado de los cultivos es excelente en el trigo próximo a cosecharse”, destacó. El maíz, en tanto, está 8 puntos. “Le falta un poquito de desarrollo”.

Esta semana tiene previsto comenzar con la cosecha de trigo y, apenas se pueda, con la siembra de soja de segunda. En cuanto al clima, destacó la buena humedad, “pero en breve, si no llueve, va a faltar”. Lo que ayuda, señaló, son las bajas temperaturas, tanto de día como de noche.

Lo que más lo preocupa es el precio de los granos, que está bajando, y también la falta de lluvias. “Pese a los pronósticos de un súper Niño, está lloviendo normal y hasta por debajo de lo normal”, y las proyecciones también marcan lluvias por debajo de lo normal.