El calor sube a lo largo de la semana en la región núcleo, anticipando la llegada del verano meteorológico el primero de diciembre. Desde el INA no descartan un nuevo repunte del Paraná

El verano meteorológico comienza el 1º de diciembre, y los campos de la región llega con calor en aumento

Noviembre dejó importantes contrastes meteorológicos: jornadas cálidas, descensos de temperatura, períodos de inestabilidad y lluvias que aumentaron la humedad de los suelos. Hasta la fecha, la región núcleo acumula 137 milímetros de lluvia durante noviembre, aunque la distribución y el aprovechamiento varían según la localidad y las características del terreno.

Ahora el panorama cambia. El ascenso de las temperaturas y una mayor estabilidad marcarán buena parte de los próximos días, anticipando la llegada del verano meteorológico, el 1º de diciembre.

Para Rosario y gran parte del sur de Santa Fe, entre el martes 24 y el domingo 29 se esperan temperaturas progresivamente más elevadas. E l martes las máximas rondarán los 28 °C, miércoles y jueves podrían llegar entre 29 y 30 °C, y el fin de semana se pronostican valores cercanos a los 32 °C el sábado y hasta 34 °C el domingo.

Predominarían los períodos de sol, con nubosidad variable y condiciones relativamente estables. Por el momento, no se prevén precipitaciones generalizadas de importancia para el sur provincial. En el centro y norte de Santa Fe, en cambio, las condiciones podrían ser más variables.

El calor también favorecerá una mayor evaporación del agua superficial y un secado progresivo de los terrenos, aunque se mantendrá la humedad almacenada.

Agricultura: lluvias y humedad con contrastes en la región

Según el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Rosario, noviembre dejó lluvias más abundantes que octubre, pero muy desparejas. En la última semana, las estaciones de GEA registraron desde 91 mm en General Pinto hasta 13 mm en María Teresa y Baradero, con tormentas severas y granizo en el centro-oeste santafesino y el sudoeste de Córdoba. Las lluvias también frenaron la soja de primera que llegó al 78% del área prevista.

La humedad del suelo mejora hacia el este, de regular a adecuada, mientras que en el oeste de la zona GEA, el informe señala que se necesita entre 80 y 120 mm en los próximos 15 días para llegar a los valores óptimos. Esa heterogeneidad coincide con lo que se viene observando en la región: acumulados importantes, pero con grandes diferencias entre localidades.

El Paraná todavía sube en Rosario y el INA anticipa un nuevo repunte

El comportamiento del río en Rosario no depende solo de las lluvias locales. Las precipitaciones aguas arriba y los aportes de sus afluentes definen los caudales que después avanzan hacia el sur, incluso en períodos sin lluvias importantes sobre Santa Fe.

Según el Instituto Nacional del Agua (INA), este 24 de noviembre el Paraná marcaba 5,80 metros en Santa Fe, por encima de los niveles de alerta (5,30) y de evacuación (5,70), y ya iniciaba la fase de descenso. En Rosario registraba 4,99 metros, a solo 1 centímetro de la cota de alerta (5 m) en gradual ascenso hacia su culminación y con probabilidad de superarla.

Créditos: Mauricio Vizzi

Para los próximos siete días se prevé un descenso gradual en las secciones superiores, aunque todavía por encima de los niveles de alerta y evacuación. Entre los 7 y 14 días, el río seguiría oscilante o con leve descenso, estabilizándose en aguas medias altas, aún por encima de lo normal para la época.

A mayor plazo, el INA considera probable un nuevo repunte, asociado a la perspectiva sobre Corrientes y La Paz (Entre Ríos). Por el gran volumen en tránsito y el aporte sostenido desde las áreas generadoras de caudal, los tiempos de traslado de la onda de crecimiento y de permanencia podrían ser mayores, según señalan desde el Instituto.

El ingreso de agua favorece la conectividad de lagunas y riachuelos y la recuperación de los humedales. Pero en zonas costeras, sectores bajos e islas, y para los establecimientos ganaderos de la zona, los niveles altos requieren atención a los pronósticos.

Un verano que comienza con desafíos

El 1.º de diciembre arranca el verano meteorológico y la región llega con humedad acumulada en los suelos, cultivos en desarrollo, cosecha de trigo en marcha y un Paraná por encima de lo normal. Según la actualización internacional del 12 de noviembre, hay más de un 79% de probabilidad de que El Niño se mantenga fuerte a muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo 2027, un escenario que favorece lluvias superiores a las habituales en el litoral.

Con el aumento de las temperaturas y la mayor evapotranspiración, el balance de la humedad en diciembre será clave para la actividad agropecuaria.