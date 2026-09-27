Crónicas de campaña: el 70% de la región agrícola pide agua

Las últimas lluvias del invierno no alcanzaron para revertir el déficit hídrico en el centro-oeste de la región. La Guía Estratégica para el Agro advierte que el trigo pierde condición y el maíz encuentra dificultades para avanzar con la siembra.

La primavera arrancó conel 70% de la región agrícola núcleo pidiendo agua. Según la Guía Estratégica para el Agro (GEA), las últimas lluvias del invierno no alcanzaron para revertir el déficit hídrico en el centro-oeste de la región. En ese contexto, el trigo pierde condición y el maíz encuentra dificultades para avanzar con la siembra. La soja todavía espera hasta octubre, pero ya comenzaron los preparativos con la calidad de la semilla como interrogante.

Para el período junio-agosto, el promedio de los últimos 30 años oscila entre 50 y 150 mm. Este año los mayores acumulados se concentraron en el noreste bonaerense. Ramallo registró el máximo, con 160 mm. Pero la contracara estuvo en el noroeste regional: Noetinger y Pozo del Molle apenas acumularon 12 mm. Este marcado gradiente de lluvias ya se refleja en las reservas de los suelos.

Actualmente, el 70% de la región núcleo se encuentra entre condiciones de escasez hídrica y sequía, mientras que las reservas regulares se concentran en el noreste bonaerense. Así, la primavera comienza con una disponibilidad de agua limitada y con buena parte del oeste de la región necesitando lluvias inminentes para recomponer las reservas.

El fin de semana dejó algunos milímetros, aunque concentrados en el sudeste, la zona que hasta ahora aparece menos comprometida por la falta de agua. Hacia el sur provincial, a la falta de agua se suma el efecto de las heladas.

El trigo

La situación comienza a ser más sensible porque el trigo está entrando en el período crítico de definición del rendimiento. Actualmente, cerca del 20% del área ya presenta la hoja bandera expandida y otro 1% se encuentra en espiga embuchada. “Cualquier estrés en esta etapa puede tener un impacto creciente sobre el número y peso de los granos; todavía hay margen para sostener el potencial, pero las lluvias que puedan llegar durante las próximos días serán cada vez más importantes”, señalaron Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo en el informe que elaboraron para la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por otra parte, si bien en la última semana la siembra de maíz avanzó 15 puntos en la región, alcanzando el 55% del área intencionada, la falta de humedad superficial frena las labores en el oeste. El año pasado, para esta misma fecha el progreso en la región era del 60%. En Corral de Bustos y alrededores, todavía resta sembrar cerca del 60% del área, pero hay poco movimiento de sembradoras por la escasa humedad en la cama de siembra. Si bien existe margen para esperar lluvias hasta alrededor del 20 de octubre, se busca no demorar demasiado la implantación para evitar que el período crítico caiga hacia fines de diciembre o comienzos de enero.

En Carlos Pellegrini, quedan algunos lotes por sembrar, pero la humedad del perfil es muy baja. Una lluvia de 10 a 15 mm permitiría completar la siembra. Hacia el este, en cambio, las mejores condiciones hídricas permiten continuar con al labores. En Bigand la siembra está prácticamente finalizada y en San Gregorio, las precipitaciones del fin de semana pasado aseguraron humedad suficiente para continuar con la implantación.

La soja, con interrogantes

Todavía falta casi un mes para que comience la siembra de soja de primera, prevista hacia el 15-20 de octubre, pero ya arrancaron los análisis de semilla para conocer su poder germinativo. En los primeros resultados están apareciendo algunos problemas: en Bigand, los primeros análisis arrojan resultados muy variables: se encontraron muestras de mala calidad junto con otras de valores excelentes. Los poderes germinativos, en semillas tratadas con fungicidas curasemillas, se ubican entre 80% y 94%.

En Corral de Bustos los poderes germinativos están cercanos al 85%, cuando en años favorables suelen superar el 95%. En contraste, Carlos Pellegrini y María Susana reportan hasta el momento buenos resultados de poder germinativo, sin señales de problemas en la calidad de la semilla.