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El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

El Iaca, indicador que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario mostró una expansión de 1,1 % mensual y 19% interanual. Fuerte tracción de la producción primaria

26 de septiembre 2026 · 06:15hs
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El avance de la cosecha de maíz impulsó la actividad primaria y aportó a la expansión del indicador de la Bolsa rosarina.

El avance de la cosecha de maíz impulsó la actividad primaria y aportó a la expansión del indicador de la Bolsa rosarina.

El Indice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (Iaca), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, registró en agosto un incremento mensual desestacionalizado del 1,1% y alcanzó un nuevo máximo histórico. En la comparación interanual, subió 19%.

Durante el mes, cinco de las doce series que integran el índice registraron variaciones mensuales positivas. El principal aporte provino del avance de las labores agrícolas, que aumentó 2% respecto de julio y también alcanzó un nuevo máximo histórico. La producción láctea creció 0,6% y la faena porcina 0,2%, mientras que se estiman incrementos del 1,7% en la producción de bioetanol y del 1% en biodiésel.

En sentido contrario, la actividad molinera registró caídas en sus cuatro componentes, desde el 0,8% en soja hasta el 2,5% en cebada. También retrocedieron la faena bovina (-1,2%), la aviar (-0,1%) y el valor de las exportaciones agroindustriales (-0,2%).

En términos interanuales, seis de las doce series se ubicaron por encima de agosto de 2025. Por su incidencia en el índice, el crecimiento estuvo explicado principalmente por la producción primaria de granos. El Iaca - Cultivos registró una suba interanual del 33%, en el marco de una campaña 2025/26 récord, caracterizada por una producción histórica de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el mayor volumen de soja desde la campaña 2018/19.

Durante agosto, la actividad primaria estuvo impulsada por el avance de la cosecha de maíz, que progresó 15 puntos porcentuales y alcanzó el 97% del área estimada a nivel nacional, luego de los retrasos observados en los meses previos. A su vez, comenzó la siembra de girasol de la campaña 2026/27, con un avance mensual de 15 puntos porcentuales, mientras que se dio por finalizada la siembra de la cosecha fina.

Por su parte, el Iaca - Agroindustria registró una caída mensual del 0,5% y se ubicó 1,6% por debajo de agosto de 2025, interrumpiendo seis meses consecutivos de crecimiento interanual. Entre sus componentes, la molienda conjunta de los principales cereales y oleaginosas retrocedió 1,1% mensual, aunque se mantuvo 1,3% por encima del nivel de un año atrás.

Por su parte, dentro de la actividad agroindustrial, la faena bovina cayó 1,2% mensual y 12,2% interanual, mientras que la faena aviar se ubicó 6,8% por debajo de agosto de 2025. En contraste, la faena porcina creció 0,2% mensual y acumuló 6,1 millones de cabezas en los primeros ocho meses del año, un 11,1% más que en igual período de 2025. La producción de leche, en tanto, aumentó 0,6% mensual y alcanzó 1.115 millones de litros, el mayor registro para un mes de agosto.

Finalmente, el Iaca - Agroexportación registró una caída mensual del 0,2% y se ubicó 2,4% por debajo de agosto de 2025, interrumpiendo trece meses consecutivos de crecimiento interanual. En agosto se exportaron 9,3 millones de toneladas de los nueve complejos.

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