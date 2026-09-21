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El Niño pone al clima en el centro de la campaña gruesa

Las proyecciones anticipan un fenómeno de El Niño intenso, mientras los productores ajustan sus decisiones de siembra. El antecedente de una fuerte manga de granizo que atravesó tres provincias vuelve a poner el foco en la gestión del riesgo

21 de septiembre 2026 · 19:30hs
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Año de lluvias. Se anticipa un fenómeno de El Niño de alta intensidad con mayor variabilidad.

Año de lluvias. Se anticipa un fenómeno de El Niño de alta intensidad con mayor variabilidad.

La planificación de la campaña gruesa 2026/2027 avanza en las distintas regiones productivas con ajustes en las intenciones de siembra y una fuerte apuesta por la eficiencia. En este escenario se suma el factor climático, que será uno de los principales condicionantes para los productores. El Niño aprieta.

Las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la campaña gruesa 2026/2027 anticipan una caída del 7,3% en la producción de maíz respecto de la campaña anterior, una retracción que se concentraría principalmente en el norte del país. La soja aparece como el cultivo que podría ganar terreno y absorber las casi 600.000 hectáreas que dejarían de destinarse al maíz.

Además, las proyecciones apuntan a la llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad, que podría generar mayor variabilidad y sumar incertidumbre a la planificación y el desarrollo de los cultivos.

“A fines del mes de agosto se produjo casi repentinamente una manga de granizo que cruzó tres provincias. Comenzó en Córdoba, en la localidad de Río Cuarto, cruzó Marcos Juárez, todo Santa Fe y terminó en la mitad de Entre Ríos, entre Victoria y Paraná. En los últimos 10 años, durante agosto, el pico máximo que tuvimos de denuncias por granizo llegó a 120. Este evento generó 600 denuncias por granizo en lotes de trigo y cebada”, explicó Carlos Comas, gerente de Riesgos Agropecuarios de La Segunda Seguros.

El episodio es una muestra concreta de la variabilidad y la intensidad que pueden alcanzar los fenómenos climáticos, en un contexto en el que las proyecciones anticipan un fenómeno de El Niño de alta intensidad para la próxima campaña y vuelve a poner en primer plano la exposición del sector agropecuario frente a eventos extremos y la necesidad de anticiparse a los riesgos mediante una adecuada planificación y cobertura.

Anticiparse al clima

Hoy existen buenas perspectivas para la agricultura y la ganadería, pero hay un factor que el productor no puede manejar: el clima. Por eso, el seguro debe incorporarse como una herramienta de gestión y planificación y no únicamente como una respuesta cuando el siniestro ya ocurrió”, agregaron desde La Segunda.

Hay un momento de la campaña en el que todo ya está en juego: la semilla, los insumos, el trabajo, las decisiones de meses enteros. Cuando el campo ya está sembrado, si el cultivo está cubierto, la incertidumbre se atraviesa de otra manera. Hay una previsión que se empieza a construir mucho antes de que llegue la tormenta. “El Niño va a traer mayor frecuencia y severidad de eventos, por eso alentamos al productor a que prevenga las consecuencias de estos fenómenos climáticos”, resaltaron.

El productor no puede controlar el clima, los mercados ni la aparición de nuevos riesgos. Pero sí puede decidir cómo enfrentarlos. Asegurar la campaña significa convertir una parte de esa incertidumbre en una decisión tomada a tiempo y tener una preocupación menos cuando todo ya está en marcha.

Protección integral para el campo

De cara a la nueva campaña, el sector agropecuario cuenta con un abanico de coberturas diseñadas para resguardar la inversión en los principales cultivos de la región, soja, maíz y girasol. Las opciones de aseguramiento parten desde la protección esencial ante eventos de granizo hasta esquemas integrales que combinan resguardo contra vientos fuertes y heladas en etapas críticas. Asimismo, los planes incorporan beneficios sin costo adicional, cubriendo contingencias de incendio tanto en el cultivo en pie como en el rastrojo, garantizando así un respaldo completo ante eventos imprevistos.

>> Leer más: Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores

Para acompañar al productor en cada etapa del ciclo biológico, la propuesta se complementa con adicionales estratégicos como la cobertura por planchado de suelos y la reposición de costos en insumos para resiembra. Además, buscando optimizar la rentabilidad del lote, se destaca el beneficio exclusivo Pack Ciclo Productivo, una alternativa de ahorro pensada para quienes aseguran la campaña completa: al contratar la protección para el cultivo de fina y la posterior gruesa de segunda en la misma superficie, se accede a un descuento especial en la segunda póliza, impulsando una gestión integral y eficiente del riesgo agrícola.

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La Bolsa de Comercio de Rosarto estimó que se sembrarían 10,6 millones de hectáreas de maíz. En la primera proyección había calculado un recorte mayor.

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La producción de la campaña agrícola 2026/27 podría alcanzar 155,8 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

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