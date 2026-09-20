Cosecha 2026/27: las exportaciones alcancarían u$s 42 mil millones

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la producción del nuevo ciclo agrícola será de 155,8 millones de toneladas. El complejo soja volvería a liderar la generación de divisas, por u$s 22 mil millones

La producción de la campaña agrícola 2026/27 podría alcanzar 155,8 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

La cosecha total de granos en la campaña agrícola 2026/27 podría alcanzar 155,8 millones de toneladas , siempre que las condiciones climáticas acompañen durante el desarrollo de los cultivos. Así lo señaló la Bolsa de Comercio de Rosario en un reciente informe. Aunque este volumen representaría una caída cercana al 10% respecto del récord registrado en el ciclo 2025/26, la producción proyectada se convertiría en la segunda mayor de la historia.

Aunque este volumen representaría una caída cercana al 10% respecto del récord registrado en el ciclo 2025/26, la producción proyectada se convertiría en la segunda mayor de la historia.

Entre los principales cultivos, se proyectan 67,5 millones de toneladas de maíz, 47,8 millones de soja y 21 millones de trigo. En este último caso, la superficie sembrada alcanzó 6,95 millones de hectáreas y se ubicó como la segunda mayor de los últimos diecisiete años.

El escenario productivo se combina con un contexto de precios internacionales que permitiría alcanzar un nuevo máximo en generación de divisas. El informe proyecta exportaciones de granos, aceites y subproductos por 113 millones de toneladas, el segundo mayor volumen registrado, y un valor de exportaciones agroindustriales de u$s 42.200 millones, por encima de los u$s 41.800 millones estimados para la campaña actual y también del máximo alcanzado en 2021/22.

El complejo soja volvería a liderar la generación de divisas, con exportaciones por alrededor de u$s 22.000 millones, mientras que el complejo maíz alcanzaría u$s 10.100 millones, un máximo histórico para el cereal. El trigo aportaría u$s 3.500 millones y el girasol otros u$s 3.400 millones.

Consumo interno

Las perspectivas también son positivas puertas adentro: para 2026/27 se proyectan máximos tanto en el consumo de granos en chacra y como semilla como en su utilización industrial, acompañados por el buen desempeño de las cadenas de proteína animal y de la industrialización de soja, girasol, trigo y maíz.

Las estimaciones son preliminares y estarán condicionadas por la evolución del clima. Para los cultivos de verano, el informe adopta inicialmente rendimientos tendenciales, que se irán ajustando a medida que avance la campaña.