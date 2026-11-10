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Bunge y GDM crearon una empresa para desarrollar cultivos destinados a biocombustibles

Se trata de Enerseed, un joint venture que combinará la experiencia en genética vegetal del grupo argentino GDM con la capacidad industrial y escala global de Bunge

10 de noviembre 2026 · 18:57hs
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La nueva compañía buscará potenciar el desarrollo de cultivos innovadores para diversificar la oferta de materias primas para biocombustibles

La nueva compañía buscará potenciar el desarrollo de cultivos innovadores para diversificar la oferta de materias primas para biocombustibles
La iniciativa contempla un modelo de licenciamiento abierto para facilitar el acceso a genética y tecnología 

La iniciativa contempla un modelo de licenciamiento abierto para facilitar el acceso a genética y tecnología 

Bunge y el grupo argentino GDM anunciaron este martes la creación de Enerseed, una empresa conjunta destinada a desarrollar y comercializar oleaginosas no tradicionales para la producción de biocombustibles. La alianza busca ampliar la disponibilidad de materias primas para el mercado de combustibles renovables con bajas emisiones de carbono.

Según informaron ambas compañías en un comunicado, Enerseed combinará la experiencia de GDM en genética vegetal, mejoramiento genético e investigación y desarrollo con la escala global, la capacidad de procesamiento y el acceso a los mercados internacionales de Bunge. La propuesta buscará integrar distintas etapas de la cadena, desde el desarrollo de nuevas semillas hasta el abastecimiento de materias primas para fabricantes de biocombustibles.

Los primeros proyectos se pondrán en marcha en mercados específicos y podrían extenderse a otros países, a medida que evolucionen los cultivos y las oportunidades comerciales. Uno de los ejes de la nueva alianza será el desarrollo de oleaginosas no tradicionales con potencial para diversificar los sistemas productivos.

"Desenvolverse en el escenario global actual requiere un enfoque estratégico y soluciones innovadoras que permitan abordar desafíos urgentes como la seguridad energética", afirmó Julio Garros, director de Operaciones de Bunge.

Por su parte, Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, señaló que la alianza permitirá extender la experiencia de la compañía en innovación genética hacia nuevos cultivos y mercados vinculados con una energía más sostenible.

La nueva compañía funcionará bajo un modelo de licenciamiento abierto. Esto implica que pondrá su propiedad intelectual a disposición de socios calificados y promoverá la colaboración entre empresas de semillas, universidades, instituciones de investigación y desarrolladores de tecnología para impulsar el desarrollo y la comercialización de estas materias primas.

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