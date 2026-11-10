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Clima y agro: más calor y tormentas de verano en plena primavera

El calor se consolida en la región central, con máximas de hasta 34 °C. Hay chances de tormentas este martes y sábado, con acumulados muy desparejos entre localidades

Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista

Por Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista

10 de noviembre 2026 · 06:15hs
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Una semana con ventanas de trabajo

Una semana con ventanas de trabajo, pero con tormentas de gran desarrollo vertical y acumulados que pueden variar mucho entre lotes y localidades cercanas.

Después de varios días de viento y temperaturas frescas, la región central experimenta un cambio en la circulación atmosférica. El aire cálido del norte gana terreno, las temperaturas se recuperan y llegan nuevos episodios de inestabilidad. Para el sector agropecuario significa una semana con ventanas de trabajo, pero también con lluvias y tormentas que ya presentan características propias del verano.

Vuelve el viento norte y suben las temperaturas

Después de semanas con reiterados ingresos de aire fresco, la atmósfera comienza a responder al calentamiento propio de noviembre, y la primavera empieza a instalarse. Se instala de a poco la circulación de aire del norte y noreste, con aire más cálido y mayor humedad atmosférica. Para el sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte de Buenos Aires y sectores de Entre Ríos, esto significa una recuperación sostenida de las temperaturas, especialmente durante las tardes. Noviembre todavía puede traer alguna irrupción fresca, pero la mayor radiación y las horas de luz favorecen temperaturas más elevadas.

Para el martes 10 se esperan registros cercanos a 26-28 °C, mientras que entre miércoles y jueves la recuperación térmica podría llevar las máximas hacia los 28-30 °C. Entre jueves 12 y viernes 13, el calor podría intensificarse sobre Córdoba, el oeste santafesino y el norte bonaerense, con 30 a 34 °C, y valores puntualmente superiores en el centro y norte del país. Para Córdoba, algunas proyecciones anticipan máximas cercanas a 34 °C, mientras que sobre el sur santafesino se esperan tardes cálidas, con registros cercanos a 29-32 °C hacia el final de la semana.

Las mínimas también subirán, entre 16 y 21 °C en la región núcleo, y la humedad podría aumentar la sensación de calor antes de nuevos episodios de inestabilidad.

Lluvias y tormentas: el martes y sábado las fechas a seguir

Entre este martes 10 y las primeras horas del miércoles 11 hay posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas en el sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte bonaerense y parte de Entre Ríos, sin una distribución uniforme. En Rosario y alrededores, habrá que seguir la nubosidad y el viento del martes, por la chance de chaparrones durante la tarde o noche. Luego se espera una mejoría parcial y no se anticipa una semana de lluvias continuas, sino una alternancia entre estabilidad, calor e inestabilidad.

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, el calor y la humedad acumulados, junto con nuevas perturbaciones, podrían reorganizar la inestabilidad. El sábado 14 aparece, por ahora, como el día con más chances de lluvia en Santa Fe y provincias vecinas. Los modelos todavía difieren en el momento de llegada, la intensidad y los acumulados: algunos sectores podrían recibir tormentas localmente importantes y otros mucho más moderadas.

Tormentas con características de verano

Hasta ahora, buena parte de las tormentas estuvo asociada al desplazamiento de sistemas frontales acompañados por aire fresco. Con más calor, más radiación y humedad desde el norte, el ambiente empieza a parecerse al de la temporada cálida. Pueden darse tormentas de gran desarrollo vertical, con nubosidad convectiva, intensa actividad eléctrica, ráfagas localizadas y, si las condiciones acompañan, granizo. Por eso los acumulados pueden variar mucho entre lotes y localidades cercanas.

En actividad. En términos generales, durante la semana se observó una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra.

En actividad. En términos generales, durante la semana se observó una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra.

El Niño y las perspectivas del trimestre

El calentamiento del Pacífico ecuatorial sigue fortaleciéndose y las proyecciones internacionales mantienen perspectivas de un episodio de intensidad importante durante el verano 2026-2027. Puede favorecer más humedad y mayores probabilidades de precipitaciones en el centro y noreste argentino.

Sin embargo, es importante aclarar que El Niño no es el responsable directo del aumento de las temperaturas de esta semana ni del viento norte, que responden principalmente a la circulación regional y al comportamiento estacional. Por otra parte, las tormentas de primavera y verano son fenómenos habituales de nuestra región, por lo que el fenómeno puede adquirir mayor protagonismo a medida que avanzamos hacia el verano.

>> Leer más: Crónicas de campaña: el viento se pone de frente

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el trimestre noviembre-diciembre y enero más probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el Litoral, oeste de Santa Fe y gran parte de la región pampeana. En temperaturas medias, la tendencia trimestral apunta a valores por debajo de lo normal en una franja importante del centro del país, especialmente hacia Córdoba y el sudoeste santafesino.

Esto no resulta contradictorio con el calor de esta semana. Un trimestre más fresco no impide períodos cálidos, así como uno más lluvioso no significa que todas las semanas lo sean. La clave estará en la alternancia entre calor, humedad y lluvias.

A seguir de cerca

La semana trae tardes cada vez más cálidas y más aire del norte, y ese mismo calor alimenta el desarrollo de nuevas tormentas. El martes aparece como una primera oportunidad de inestabilidad, mientras que hacia el viernes y especialmente el próximo fin de semana podrían desarrollarse nuevos episodios de precipitaciones sobre la región central y parte del Litoral.

Noviembre comienza a mostrar una primavera más instalada, con temperaturas que se acercan a las del verano y tormentas que empiezan a adquirir características propias de la temporada cálida.

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*Informe actualizado al lunes 9 de noviembre de 2026.

Fuentes de consulta: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronóstico climático trimestral; NOAA, seguimiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur.

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