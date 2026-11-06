Crónicas de campaña: entre el alivio de la lluvia, el daño del granizo y la pausa en la siembra

Mientras que en Teodelina las lluvias trajeron alivio al trigo, en Monte Buey el granizo causó pérdidas de hasta 90% y en Rosario la siembra de soja espera ganar ritmo. Qué dicen los grupos Crea de cada zona

Con la cosecha de trigo a la vuelta de la esquina y la siembra de soja de primera acelerando el ritmo, la foto de la semana muestra un panorama productivo general de bueno a muy bueno.

Las tormentas de los últimos días dejaron un escenario dispar en los campos de la región núcleo. En Teodelina, las lluvias llevaron alivio a varios lotes de trigo que andaban cortos de humedad. En Monte Buey, sur de Córdoba, el granizo provocó daños severos en trigo y también en maíz. Y en varias zonas, el agua atrasó el arranque de la campaña de soja.

Asesores de los grupos Crea de Teodelina, Monte Buey y Rosario describieron la foto de campaña de esta semana en las zonas que acompañan.

Adrián Rovea, asesor de los grupos Crea Teodelina y Ascensión, señaló que las lluvias trajeron alivio para el trigo, aunque también advirtió que todavía hacen falta algunos milímetros para recargar los perfiles:

"Veníamos con mucha nubosidad y lluvias chicas, sin demasiado volumen de agua. En Teodelina, más o menos viene lloviendo, pero te movés 40 km y no llovió nada, un patrón que se viene repitiendo: en distancias muy cortas, la diferencia de milímetros es enorme.

Entre el domingo y el martes llovió entre 50 y 70 mm y fue un alivio para los trigos que sentían la falta de agua. Una preocupación era que tanta nubosidad limitara el llenado de granos, pero viene evolucionando bien, con entre 3 y 4 granos por espiguilla. Las enfermedades están controladas y no tuvimos heladas.

El maíz también viene bien, algo demorado por las temperaturas frescas, pero no preocupa. En soja, el 20 de octubre se empezó a sembrar en los mejores ambientes y está emergiendo muy bien. Ahora queda avanzar con las siembras de noviembre después de estas lluvias.

De todos modos, todavía seguimos necesitando agua. Los registros están por debajo de los promedios mensuales y hace falta que en noviembre y diciembre llueva por encima de lo habitual para recargar perfiles y no tener problemas en la floración del maíz (diciembre). El super Niño hasta ahora no generó problemas; al contrario, falta agua. Las napas están por debajo de lo normal, así que hay margen para que ingrese agua. Por el momento la foto es de buena a muy buena".

Monte Buey: el granizo golpeó al trigo y también al maíz

El Ing. Agr. Juan Martín Demarchi, asesor del Grupo Crea La Maroma, que reúne a nueve empresas de Monte Buey y alrededores, contó que tuvieron un evento de granizo que dejó daños severos en los cultivos:

"El granizo afectó a varios lotes de trigo al sur de Monte Buey, con pérdidas de hasta el 80-90%. Son lotes que, aunque ya mostraban un menor rinde potencial, estaban para alcanzar los promedios de la zona. Donde no cayó piedra, el trigo se encamina a una buena campaña, con rindes que podrían ubicarse en los promedios o un poco por encima.

El maíz también sufrió daños en algunos lotes. Seguramente se pierdan algunas plantas, pero la piedra lo agarró temprano y se puede recuperar. Los vamos a evaluar en los próximos días.

En soja algunos lotes ya implantados también sufrieron pérdidas y van a tener que resembrarse. Igual, las últimas lluvias ayudaron a recargar los perfiles y la siembra ya ronda el 50% del área.

Otro tema es que con el viento y la lluvia se vienen demorando las pulverizaciones. Hay que organizar la logística para a la siembra de soja con los lotes barbechados y los preemergentes aplicados. También se están haciendo refertilizaciones en maíz. Se están siguiendo las condiciones de piso y retomando las labores entre este jueves y viernes, donde llovió menos. Las lluvias vienen mostrando una distribución muy despareja: hubo precipitaciones de 60 mm hasta 15 mm en una distancia de vuelo de pájaro de 10 kilómetros".

Rosario: la siembra de soja espera ganar ritmo

Andrés Elizalde, asesor del grupo Crea Rosario, describió buenas condiciones para los cultivos, aunque la lluvia también frena la siembra de soja en la zona:

"Los campos están bien, preparados para sembrar soja con continuidad. Se avanzó en algunos lotes, pero las labores se cortaron por las lluvias. No fueron grandes precipitaciones, por lo que con un par de días de sol se entra enseguida a sembrar, para no salirnos de la fecha promedio, que va del 5 al 15 de noviembre para lo que es soja de primera.

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El maíz está muy bien (ya se terminó de sembrar), y estamos a 15 días de empezar a cosechar el trigo, y también carinatas y colzas.

En cuanto al clima, en la zona de Pujato llevamos unos 640 mm acumulados en el año y el promedio histórico es de 1000 mm. Nos faltan 360 mm que tendrían que llover entre noviembre y diciembre, pero los promedios de esos meses son de 120 mm. No es que falte humedad, hay y está todo bien; pero ayudó que no hubo días de calor ni continuidad de altas temperaturas".