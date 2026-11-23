La faena con destino exportador promedió 274 kilos por res, frente a los 216 kilos del mercado interno. La diferencia ayuda a explicar el récord nacional de peso

La ganadería argentina superó la barrera de los 240 kilos por res. Entre enero y octubre de 2026, el peso promedio de faena llegó a 241 kilos, el mayor registro en más de un siglo , según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En esos diez meses se faenaron 10,24 millones de cabezas y se produjeron 2,46 millones de toneladas de carne vacuna.

La demanda exportadora ayuda a explicar el récord. Los animales faenados con destino declarado de exportación representaron el 43% de las cabezas y aportaron el 49% del volumen de carne. Sus reses pesaron en promedio 274 kilos, frente a los 216 kilos de la faena orientada al consumo interno. Agricultura también atribuyó el aumento a las condiciones climáticas favorables para la producción de forraje y a mejoras en la eficiencia productiva.

La diferencia aparece incluso al comparar animales de la misma categoría. Entre los novillitos de hasta dos dientes, que representaron el 34% de la faena, las reses con destino exportador pesaron 64 kilos más que las destinadas al consumo interno. Entre las vaquillonas de hasta dos dientes, la brecha fue de 44 kilos. En el caso de las vacas de ocho dientes, el 84% de la faena tuvo destino exportador declarado.

Esas diferencias ponen en números una discusión que atravesó el 5º Congreso Federal Ganadero, organizado por Rosgan en la Bolsa de Comercio de Rosario. El presidente de Inversora Juramento, Miguel de Achával, resumió el desafío en una frase: “logrando más terneros y novillos más pesados”. Su planteo tuvo una pata industrial. Los cortes de mayor tamaño facilitan el porcionado y el envasado para los mercados externos, mientras que una res más pesada permite procesar más kilos por animal en el frigorífico.

Por su parte, el consultor José Lizzi llevó la discusión al manejo de los establecimientos. Señaló que aprovechar la apertura de mercados exige definir objetivos productivos, planificar las inversiones y resolver cómo financiarlas.

En tanto, Víctor Tonelli ubicó a la demanda externa como el principal motor de crecimiento de la actividad y estimó que recomponer el rodeo argentino llevará entre cuatro y cinco años.

La composición de la faena

El aumento del peso se concentró en los machos. Entre 2017 y 2026, el promedio de sus reses pasó de 237 a 260 kilos. En las hembras, subió de 211 a 218 kilos y se recuperó 13 kilos respecto de 2023, cuando había bajado a 205 kilos.

También cambió la composición de la faena. Las hembras representaron el 45,7% de las cabezas entre enero y octubre, por debajo del 47,3% de 2025 y del 48,7% que se alcanzó en 2019. La Secretaría de Agricultura interpretó esa baja como una señal de retención. El récord se da así en un momento en que la cadena ganadera busca aumentar los kilos que obtiene de cada animal mientras empieza a recomponer el rodeo.