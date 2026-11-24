La provincia presentó su plataforma ante el Senasa y la Secretaría de Agricultura. Acordaron conectar los sistemas de trazabilidad

Santa Fe avanza en una estrategia común con Nación para acreditar que su producción agropecuaria está libre de deforestación y preservar el acceso al mercado europeo. La provincia presentó la plataforma Santa Fe Produce Sustentable ante el Senasa y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y durante la reunión acordaron conectar los sistemas de trazabilidad, resguardar la información de los productores y avanzar en un informe técnico conjunto para presentar ante la Unión Europea.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó la mesa de trabajo en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires. El encuentro buscó unificar criterios frente al reglamento (UE) 2023/1115, que exige a los importadores europeos acreditar que los productos alcanzados por la norma están libres de deforestación. Para la provincia, el requisito puede afectar el acceso de la harina de soja, la carne y productos de las economías regionales a ese mercado.

Santa Fe Produce Sustentable es una herramienta pública y gratuita que permite a los productores acreditar el origen de su producción sin costos adicionales . Desarrollada desde 2022 con respaldo y financiamiento del programa europeo AL-Invest Verde, es uno de los seis esquemas inscriptos en el Directorio Nacional de Esquemas de Verificación. Hasta el momento reúne a 500 establecimientos que abarcan 550.867 hectáreas productivas. Según el Gobierno provincial, el 99,6% del territorio santafesino produce sin deforestación.

La provincia sostiene que el Estado debe asumir la validación del origen de la producción. La plataforma cruza registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el Senasa, Catastro y el Ministerio de Ambiente provincial, bajo el régimen de confidencialidad de la ley santafesina de Gobernanza de Datos. También incorpora el Documento de Tránsito Electrónico (DTE), que permite seguir los movimientos de animales.

“Un punto importante es aplicar el sistema de trazabilidad oficial de Senasa para lograr la interoperabilidad de las distintas plataformas, conservando la cadena de custodia del atributo y manteniendo siempre a resguardo la información de cada productor”, explicó Puccini. La integración permitiría mantener la acreditación de origen a lo largo de la cadena comercial.

Antecedentes

El informe técnico se elaborará con participación del sector público y privado. La provincia prevé presentarlo ante la Unión Europea a través de Cancillería y compartirlo con cámaras empresariales e importadores europeos. Puccini citó como antecedente el trabajo que Santa Fe coordinó con la cadena del biodiésel para objetar, con datos oficiales, la clasificación de la soja argentina como insumo de alto riesgo ambiental por el cambio indirecto en el uso del suelo.

Santa Fe busca sumar a las provincias de la Región Centro y del Litoral, entre ellas Chaco y Corrientes, para acordar criterios que permitan demostrar cómo se produce en cada distrito. “El mensaje de Santa Fe es muy claro: evitar perder mercados internacionales. Para eso hay que seguir por este camino, dialogando con los distintos actores de la cadena”, sostuvo Puccini.

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Por Santa Fe participaron el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, y el director provincial de Ganadería, Facundo Méndez. Por Nación estuvieron la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo, el director nacional de Cooperación Internacional de la Secretaría de Agricultura, Santiago Bonifacio, y la asesora de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios, Mercedes Nimo.