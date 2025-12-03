Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha Tras coronarse en el Reducido de la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto festejó con jugadores, cuerpo técnico y dirigentes en el campo de juego 3 de diciembre 2025 · 16:15hs

Con un asado desde el campo de juego, Estudiantes de Río Cuarto celebró el ascenso.

Estudiantes de Río Cuarto obtuvo el segundo ascenso de la Primera Nacional y celebró su regreso a primera división tras más de 40 años con un especial asado. El histórico logro del Celeste le devolverá a Córdoba el reconocimiento de tener cuatro equipos en la máxima categoría, con los mismos representantes que lo hicieron en 1985.

En ese marco, el plantel del León del Imperio celebró junto al cuerpo técnico y dirigentes el tan esperado ascenso en el campo de juego del estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, su casa. El césped del campo de juego recibió a los invitados con un gran asado.

Con mesas, fotos y demás, los integrantes del conjunto cordobés se reunieron alrededor del fogonero en el que se vieron diferentes cortes a la parrilla y a la estaca que se repartieron para la cena.

Estudiantes de Rio Cuarto La fiesta de Estudiantes de Río Cuarto Además, hubo un DJ, mesas distribuidas en el campo de juego y una foto de cierre junto a la copa que le entregaron por ser el campeón del Reducido tras superar a Deportivo Madryn.

>> Leer más: Central: cómo fue y cuántos chicos asistieron a la despedida de año para las divisiones inferiores Los videos se viralizaron en redes sociales y dispararon la reacción de los hinchas del Celeste, así como también las bromas de diferentes usuarios en relación con el estado del campo de juego y el trabajo que deberán realizar los cancheros de Estudiantes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1996240617697931762?s=20&partner=&hide_thread=false ASÍ SE FESTEJA EL ASCENSO A PRIMERA



Estudiantes de Río Cuarto celebró su llegada a la máxima categoría con un ASADO EN EL CAMPO DE JUEGO.



estudiantesrio4 pic.twitter.com/Ye2uAIWbdT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 3, 2025