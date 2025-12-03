La Capital | Fórmula 1 | Alpine

La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut

El fin de la temporada de la Fórmula 1 marcará el cierre de varias etapas, entre ellas una de extenso legado en la escudería francesa y en la categoría

3 de diciembre 2025 · 16:15hs
Alpine se despedirá del motor Renault en este GP de Abu Dhabi.

El Gran Premio de Abu Dhabi de este fin de semana marcará el cierre de varias cuestiones en la Fórmula 1, la principal marcada por los importantes cambios de reglamentación que entrarán en vigencia a partir de la temporada 2026. En ese marco, Alpine se despedirá de un largo proceso y dará inicio a una nueva generación en el equipo.

Si bien la pelea por el campeonato entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se llevará la atención mundial en el circuito de Yas Marina, la escudería francesa tendrá un final de temporada profundo, con la despedida del motor Renault tras décadas como fabricante en la máxima categoría del automovilismo.

El nuevo ciclo técnico de la F1 llevó a que los fabricantes afronten el desarrollo de una nueva unidad de potencia bajo el reglamento de 2026, pero Flavio Briatore se anticipó y tomó la decisión de que Alpine pase a ser cliente de Mercedes para recibir uno de los mejores motores de la parrilla.

Los mecánicos del equipo francés realizaron una intensa despedida del motor, dejando un mensaje escrito en la unidad de potencia que tendrá su última carrera junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly. Los profesionales de Alpine dejaron palabras sencillas, firmas y recuerdos que tiñeron de color el motor que despedirán este fin de semana, con un capítulo plagado de nostalgia, pero también de esperanzas por tener una mejor temporada en el 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1995870968951308353?s=20&partner=&hide_thread=false

La decisión de Alpine

Renault interrumpió el proyecto desde hace varios meses y se despidió de su lugar como motorista dentro de la F1, con una decisión que generó polémica e intensos debates en Francia. Además de la falta de competitividad en las últimas temporadas, esta medida fue justificada por el lado económico, ya que representa un menor compromiso financiero.

En esta era híbrida, las inversiones de Alpine fueron subestimadas en el momento y, poco a poco, la estructura fue sufriendo las consecuencias y el equipo fue forzado a operar con recursos limitados, según destacó Motorsport.

image (40)
El Alpine de Franco Colapinto estuvo desenfocado en Qatar.

A su vez, el motor Mercedes fue uno de los grandes protagonistas de las últimas décadas, ya que además de ser la unidad de potencia de los últimos títulos de la escudería alemana, acompañó a McLaren en este bicampeonato de 2024 y 2025.

Un sorpresivo anuncio en Aston Martin

Por otro lado, el GP de Abu Dhabi contará con nueve novatos que participarán en la primera práctica libre del viernes, cada uno impulsado por los requisitos obligatorios de sesiones para rookies que deben cumplir las escuderías. Según analizó Motorsport, la sorpresa llegó por Aston Martin, que anunció una “elección inusual”.

El equipo confirmó que Fernando Alonso será reemplazado por Cian Shields para la primera prueba, quien hará su debut en F1. El británico de 20 años no es uno de los prometedores prospectos de las categorías formativas, ya que no sumó puntos en ninguna de sus temporadas en Fórmula 2 ni en Fórmula 3.

En este 2025, corrió en la F2 con el equipo AIX junto al paraguayo Joshua Dürksen, quien resultó ganador de la carrera inaugural en Melbourne y se subió al podio en otras cuatro ocasiones.

Un excomisario, un suboficial, otros policías y civiles fueron condenados por integrar una organización que vendía drogas en Esperanza y otras localidades del centro-norte santafesino. Usaban patrulleros, filtraban datos de operativos y recaudaban del narcomenudeo mientras debían combatirlo.
