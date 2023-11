Spotify Wrapped 2023: el resumen musical ya está disponible y llega con varias sorpresas

La plataforma de música on demand ya habilitó a todos sus usuarios a poder ver la estadística del año con las canciones, los artistas y lo podcasts más escuchados del año

Después de un año de espera, llegó el momento más esperado por los amantes de la música on demand: el Spotify Wrapped . Desde hace unas horas, ya se encuentra disponible el reconocido resumen anual en la aplicación, con el detalle de canciones, artistas, álbumes o podcasts que más se han escuchado durante los últimos doce meses .

La reproducción puede ser pausada en cada diapositiva para leer detalladamente las estadísticas, además de compartirlas con otras personas a través de aplicaciones como WhatsApp, TikTok o Instagram. En caso de no encontrarlo desde la app, también se puede acceder a través del enlace directo a la experiencia Wrapped 2023 en el navegador en cualquier dispositivo.

Spotify.png

>> Leer más: Taylor Swift dijo que Argentina es "uno de sus lugares preferidos para tocar"

Cuándo sale el Spotify Wrapped 2023

Spotify ya lanzó el Wrapped 2023 este miércoles 29 de noviembre, como es habitual antes de la llegada del último mes del año. Utilizarlo es muy sencillo y ofrece el resumen anual en unos pocos segundos. Estará disponible durante todo diciembre, por lo que no es necesario acceder al mismo en esta fecha, sino que hay tiempo de sobra para hacerlo.

Cómo veo el Spotify Wrapped 2023

Para poder ver el resumen en detalle de lo que fueron las reproducciones de Spotify durante este 2023, los usuarios deberán seguir estos pasos:

- Ingresar a la aplicación de Spotify.

- Buscar el banner Wrapped 2023 y hacer click.

- También se puede ingresar a través de la siguiente URL: spotify.com/es/wrapped/

Artistas más reproducidos a en Spotify

SPOTIFY | 2023 Wrapped - Taylor Swift Global Top Artist of the Year

Después de tres años consecutivos de Bad Bunny siendo el artista más reproducido a nivel global en la aplicación, específicamente en los años 2020, 2021 y 2022, Taylor Swift se coronó como la artista más escuchada en el mundo y es la primera mujer en coronar el ranking anual en la historia de Spotify desde Rihanna en 2012.

Además, la cantante estadounidense visitó varios países con la gira ‘The Eras Tour’, regrabó varios de sus antiguos discos y publicó ‘Midnights’ hace poco más de un año, lo que colaboró con que alcance la cima del ranking. Para celebrarlo, le dedicó un apartado dentro del Wrapped para sus fans en el que les agradeció por convertirla en la artista más escuchada del mundo.

Los más escuchados del año:

1- Taylor Swift

2- Bad Bunny

3- The Weeknd

4- Drake

5- Peso Pluma

6- Feid

7- Travis Scott

8- SZA

9- Karol G

10- Lana Del Rey

Canciones más reproducidas en Spotify

Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

1- “Flowers” de Miley Cyrus

2- “Kill Bill” de SZA

3- “As It Was” de Harry Styles

4- “Seven (feat. Latto)” de Jung Kook

5- “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado, Peso Pluma

6- “Cruel Summer” de Taylor Swift

7- “Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” de Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

8- “Calm Down (with Selena Gomez)” de Rema, Selena Gomez

9- “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap, Shakira

10- “Anti-Hero” de Taylor Swift